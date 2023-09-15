PIZZA AF

18 " PIZZA BYO

BUILD YOUR OWN PIE

$24.00

CHEESE

18" PIZZA BYO VEGAN

BUILD YOUR OWN PIE

$27.00

VEGAN

PIZZA SLICE

CHEESE

$7.00

CHEESE

GLUTEN FREE CRUST 10"

$8.00

CALZONE

CALZONE

$14.00

TOPPING , SAUCE, MOZZARELLA RICOTTA

SAUCES

SAUCES

$1.00

CHOOSE A SAUCE

SPECIALTY PIZZA

NOTORIOUS PIG

$34.00

PEPPERONI , SAUSAGE , MEATBALL , HAM & BACON

THE FORAGER

$32.00

ROASTED GARLIC OIL BASE , GOAT CHEESE , SAUTEED MUSHROOMS , BALSAMIC ONIONS, FRESH THYME, WHITE TRUFFLE OIL , MOZZARELLA & FONTINA

NYC WHITE

$32.00

ROASTED GARLIC OIL BASE,RICOTTA , ROMANO & MOZZARELLA CHEESE

LARGE MARGE " MARGHERTIA"

$32.00

ROASTED GARLIC OIL BASE,BASIL PESTO, FRESH MOZZARELLA OVEN ROASTED TOMATOES , & BALSAMIC REDUCTION

APPETIZERS

HOUSE SALAD

$8.00

MIXED GREENS, ROMA TOMATOES, RED ONIONS , ROASTED RED PEPPERS, KALAMATA OLIVES, CROUTONS, BALSAMIC VINAIGRETTE

CAESAR SALAD

$8.00

ROMAINE LETTUCE , PARMESAN CHEESE , CROUTONS, CAESAR DRESSING

GARLIC KNOTS

GARLIC BUTTER

SANDWICHES

MEATBALL SUB

$12.00

MEATBALL , MARINARA, MOZZARELLA, PARMESAN, ROASTED GARLIC AIOLI

THE ITALIAN JOB

$12.00

PEPPERONI, HAM, BACON, SALAMI, BANANA PEPPERS, ROASTED GARLIC VINAIGRETTE, MOZZARELLA, LETTUCE , TOMATO & ONION

CAPRESE

$12.00

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, OVEN ROASTED TOMATOES , ROMA TOMATOES , BASIL , BALSAMIC REDUCTION

ITALIAN BEEF

$15.00

HOAGIE ROLL, GIARDINIERA PEPPER(SPICY), MOZZARELLA, AU JUS

DESSERTS

CINNAMON KNOTS

CINNAMON BUTTER SPREAD , ICING

CANNOLI

$5.00

CHOCOLATE CHIP & SWEETENED RICOTTA FILLED PATRY SHELL

EGG SALAD

$10.95

SANDWICH ON CROISSANT

CHICKEN SALAD

$10.95

SANDWICH ON CROISSANT

PIZZA AF Drinks

Drinks

ORANGE JUICE

$6.00+

FRESH SQUEEZED, BOTTLED

GRAPEFRUIT JUICE

$6.00

FRESH SQUEEZED, BOTTLED

JUICE OF THE DAY

$6.00

FRESH SQUEEZED, BOTTLED

BOTTLED WATER

$2.00

12oz soda can

$2.75

COKE, DIET, SPRITE

TEA

FRESH BREWED FREE REFILLS

COFFEE

FRESH BREWED FREE REFILLS

MILK

CHOOSE ONE (1) WHITE OR CHOCOLATE

BEER- CANS

CHOOSE ONE (1)

LIQUOR

PIZZA AF Buzzer

Buzzer

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