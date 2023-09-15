Pizza AF LLC 1008 Goss Avenue
PIZZA AF
18 " PIZZA BYO
18" PIZZA BYO VEGAN
PIZZA SLICE
SPECIALTY PIZZA
NOTORIOUS PIG
PEPPERONI , SAUSAGE , MEATBALL , HAM & BACON
THE FORAGER
ROASTED GARLIC OIL BASE , GOAT CHEESE , SAUTEED MUSHROOMS , BALSAMIC ONIONS, FRESH THYME, WHITE TRUFFLE OIL , MOZZARELLA & FONTINA
NYC WHITE
ROASTED GARLIC OIL BASE,RICOTTA , ROMANO & MOZZARELLA CHEESE
LARGE MARGE " MARGHERTIA"
ROASTED GARLIC OIL BASE,BASIL PESTO, FRESH MOZZARELLA OVEN ROASTED TOMATOES , & BALSAMIC REDUCTION
APPETIZERS
SANDWICHES
MEATBALL SUB
MEATBALL , MARINARA, MOZZARELLA, PARMESAN, ROASTED GARLIC AIOLI
THE ITALIAN JOB
PEPPERONI, HAM, BACON, SALAMI, BANANA PEPPERS, ROASTED GARLIC VINAIGRETTE, MOZZARELLA, LETTUCE , TOMATO & ONION
CAPRESE
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, OVEN ROASTED TOMATOES , ROMA TOMATOES , BASIL , BALSAMIC REDUCTION
ITALIAN BEEF
HOAGIE ROLL, GIARDINIERA PEPPER(SPICY), MOZZARELLA, AU JUS
DESSERTS
PIZZA AF Drinks
Drinks
ORANGE JUICE
FRESH SQUEEZED, BOTTLED
GRAPEFRUIT JUICE
FRESH SQUEEZED, BOTTLED
JUICE OF THE DAY
FRESH SQUEEZED, BOTTLED
BOTTLED WATER
12oz soda can
COKE, DIET, SPRITE
TEA
FRESH BREWED FREE REFILLS
COFFEE
FRESH BREWED FREE REFILLS
MILK
CHOOSE ONE (1) WHITE OR CHOCOLATE
BEER- CANS
CHOOSE ONE (1)