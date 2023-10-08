Pocho's Tequila & Cocina 128 East Broadway
FOOD
STARTERS
QUESO DIP
GUACAMOLE
STREET CORN
COJITA CHEESE, CHILI POWDER, LIME JUICE, MAYO
TRES AMIGOS SAMPLER
QUESO DIP, GUACAMOLE, SALSA, CHIPS
SALSA FLIGHT
4 MINI TRADITONAL HOMEMADE SALSAS
CONSOME DE POLLO
SMALL CHICKEN BROTH
MOMIAS
BACON WRAPPED SHRIMP, SLICED ORANGES, CHIPOTLE RANCH
TAQUITOS DE PAPA
3 MINI CRUNCHY POTATO TACOS, CABBAGE, COTIJA CHEESE, SALSA DE TOMATE
FLAUTA FLIGHT
4 DEEP FRIED ROLED CHICKEN TACOS, SALSA, COTIJA CHEESE
NACHO SUPREMOS
TORTILLA CHIPS TOPPED WITH STEAK, GRILLED CHICKEN, BEANS, QUESO, LETTUCE, TOMATO, AND SOUR CREAM
QUESADILLA DE POLLO
FLOUR TORTILLA FILLED WITH GRILED CHICKEN AND CHEESE. PAIRED WITH LETTUCE, TOMATO, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM
CHICKEN-SPINACH CHIMIS
4 MINI CHICKEN AND SPINACH CHIMICHANGAS SERVED WITH CHIPOLTE DIPPING SAUCE
CEVICHE DE ATUN
FRESH AHI TUNA, CUCUMBER, PICO DE GALLO
SOPES MEXICANOS
FRIED MASA BASE WITH SAVORY TOPPINGS PAIRED WITH CABBAGE, COTIJA CHEESE, SALSA DE TOMATE, DICED TOMATOES, AND SOUR CREAM
BLACK BEANS
CHIPS Y SALSA
SOUPS & SALADS
TINGA TORTILLA SOUP
SHREDDED CHICKEN IN A CHIPOTLE-TOMATO SAUCE, ONION, CILANTRO, FRIED TORTILLA STRIPS
CONSOME DE BIRRIA
JUICY BIRRIA SERVED IN ITS OWN STEAMING BROTH, CILANTRO, ONION, RICE, LIME, AND CORN TORTILLAS
CHICKEN SALAD
GRILLED CHCKEN, LETTUCE, DICED TOMATOES, ONION, BROCCOLI, BELL PEPPERS, CROUTONS, AND SHREDDED CHEESE
BAJA SALAD
SHRIMP, AHI TUNA, LEETUCE, DICED TOMATOES, ONION, BROCCOLI, BEL PEPPERS, CROUTONS, AND SHREDDED CHEESE
POZOLE VERDE
GREEN TAMATILLO CHICKEN SOUP WITH HOMINY. PAIRED WITH CABBAGE AND LIME
STREET TACOS
BIRRIA TACOS
3 MARINATED BEEF TACOS WITH CHEESE, CILANTRO, ONION, LIME, AND COSOME DIP. (NO SIDES)
TACOS DE CARNE ASADA
STEAK STREET TACOS WITH CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH 1 SIDE
TACOS DE POLLO ASADA
GRILLED CHICKEN TACOS WITH CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH ONE SIDE
TACOS AL PASTOR
MARINATED PORK TACOS WITH PINEAPPLE, CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH 1 SIDE
TACOS DE CARNITAS
SLOW COOKED BRAISING PULLED PORK TACOS WITH CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE AND LIME. WITH 1 SIDE
VEGAN TACOS
SPICEY VEGGIES AND QUINOA MIX, CILANTRO, ONION, AND LIME SERVED IN A CORN TORTILLA WITH ONE SIDE
TACOS DE ALAMBRE
RIBEYE STEAK, CHORIZO, BACON, CHIHUAHUA CHEESE, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH 1 SIDE
TACOS CAMPECHANOS
FLANK STEAK, CHORIZO, CRISPY CHICHARRON, CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH 1 SIDE
TACOS CANCUN
GRILLED SHRIMP, COCONUT, PINEAPPLE WRAPPED IN JICAMA, WITH CORN SALSA. (NO SIDE)
TACOS CHORIZO CON PAPAS
CHORIZO MIXED WITH POTATO, CILANTRO, ONION AND 1 SIDE
TACOS LA PAZ
FISH (GRILLED OR FRIED), RED CABBAGE, PICO DE GALLO, CHIPOTLE SAUCE
BBQ CARNITAS TACOS
SLOW-COOKED BBQ PORK, CORN SALSA, PINEAPPLE, ONION, LIME AND 1 SIDE
AHI TUNA TACOS
AHI TUNA, CUCUMBER, PICO DE GALLO
TACOS DE TINGA
SIMMERED TINGA CHICKEN, AVOCADO, QUESO FRESCO
FAJITAS
BURRITOS & QUESADILLA
BLAZING BURRITO
A BIG BURRITO FILLED WITH RICE, BEANS, AND YOUR CHOICE OF PROTEIN: STEAK OR CHICKEN. TOPPED WITH CHEESE DIP, HOMEMADE HOT SAUCE, AND JALAPENO CHILES TOREADOS.
FAJITA BURRITO
FILLED WITH FAJITA VEGETABLES, TOPPED WITH CHEESE DIP, SERVED WITH RICE AND YOUR CHOICE OF STEAK OR CHICKEN
POCHO'S BURRITO
STEAK, CHICKEN, SHRIMP, RICE, BEANS, SLICED AVOCADO, WRAPPED UP, GRILLED AND DRIZZLED WITH HABANERO CREAM SAUCE
POCHO'S QUESADILLA
FLOUR TORTILLA FILLED WITH STEAK OR GRILLED CHICKEN, CHEESE, AND FAJITA VEGETABLES. SERVED WITH RICE AND BEANS
SEAFOOD SPECIALTIES
CAMARONES AL AJILLO
GARLICED SHRIMP, CHILES GUAJILLOS, CHILE DE ARBOL, CILANTRO. SLOWLEY ROASTED IN LIME ZEST. ACCOMPANIED BY CILANTRO LIME RICE
CAMARONES A LA DIABLA
SHRIMP COATED IN A THICK TOMATO SPICY SAUCE. SERVED WITH WHITE RICE AND BLACK BEANS
HERRADURA SALMON
PERFECTLY GRILLED SALMON WITH YOUR CHOICE OF CREAMY MANGO SAUCE OR DIABLA SAUCE, SPINACH, RED PEPPERS. SERVED WITH WHITE RICE
SEAFOOD POBLANO
POBLANO PEPPER STUFFED WITH LOBSTER,SHRIMP, SAUTEED ONIONS, AND PEPPERS TOPPED WITH WHITE RICE AND ESQUITE CORN.
CHICKEN SPECIALTIES
POLLO CON CALABAZA
GRILLED CHICKEN BREAST, ZUCCHINI, SQUASH, ROASTED PEPPERS, CORN, SPICY CREAM SAUCE, CILANTRO WHITE RICE
POLLO SANTOS
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH CHORIZO AND PAPAS, QUESO SAUCE SERVED WITH RICE AND BEANS AND TORTILLAS
POCHO'S COMBO
YOUR CHOICE OF GRILLED STEAK OR GRILLED CHICKEN SERVED ON A BED OF RICE, TOPPED WITH QUESO
CHILDREN'S MENU
DESSERT MENU
STEAK SPECIALTIES
CARNE EN SU JUGO
SMAL PIECES OF STEAK COOKED IN THEIR JUICES, MIXED WITH WHOLE BEANS, AND CRISPY CRUMBLED BACON. SERVED WITH TORTILAS, CILANTRO, ONION, AND LIME ON THE SIDE.
CARNE ASADA
GRILLED CARNE ASADA RIB-EYE, MEXICAN RICE, RE-FRIED BEANS, MIXED GREENS, PICO DE GALLO, JALAPENOS. SERVED WITH TORTILAS
MAR Y TIERRA
GRILLED RIB-EYE, GRILLED SHRIMP, SERVED WITH STREET CORN AND CHOICE OF RICE AND BEANS