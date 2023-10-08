FOOD

STARTERS

QUESO DIP

$4.00

GUACAMOLE

$4.00

STREET CORN

$6.00

COJITA CHEESE, CHILI POWDER, LIME JUICE, MAYO

TRES AMIGOS SAMPLER

$10.00

QUESO DIP, GUACAMOLE, SALSA, CHIPS

SALSA FLIGHT

$5.00

4 MINI TRADITONAL HOMEMADE SALSAS

CONSOME DE POLLO

$3.00

SMALL CHICKEN BROTH

MOMIAS

$12.00

BACON WRAPPED SHRIMP, SLICED ORANGES, CHIPOTLE RANCH

TAQUITOS DE PAPA

$10.00

3 MINI CRUNCHY POTATO TACOS, CABBAGE, COTIJA CHEESE, SALSA DE TOMATE

FLAUTA FLIGHT

$10.00

4 DEEP FRIED ROLED CHICKEN TACOS, SALSA, COTIJA CHEESE

NACHO SUPREMOS

$15.00

TORTILLA CHIPS TOPPED WITH STEAK, GRILLED CHICKEN, BEANS, QUESO, LETTUCE, TOMATO, AND SOUR CREAM

QUESADILLA DE POLLO

$12.00

FLOUR TORTILLA FILLED WITH GRILED CHICKEN AND CHEESE. PAIRED WITH LETTUCE, TOMATO, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM

CHICKEN-SPINACH CHIMIS

$10.00

4 MINI CHICKEN AND SPINACH CHIMICHANGAS SERVED WITH CHIPOLTE DIPPING SAUCE

CEVICHE DE ATUN

$16.00

FRESH AHI TUNA, CUCUMBER, PICO DE GALLO

SOPES MEXICANOS

$12.00

FRIED MASA BASE WITH SAVORY TOPPINGS PAIRED WITH CABBAGE, COTIJA CHEESE, SALSA DE TOMATE, DICED TOMATOES, AND SOUR CREAM

BLACK BEANS

$4.50

CHIPS Y SALSA

$3.00

BOWLS

BOWLS

$12.00

ROMAINE LETTUCE, BLACK BEANS, GUACAMOLE, CILANTRO-LIME WHITE RICE, PICO DE GALLO

SOUPS & SALADS

TINGA TORTILLA SOUP

$10.00

SHREDDED CHICKEN IN A CHIPOTLE-TOMATO SAUCE, ONION, CILANTRO, FRIED TORTILLA STRIPS

CONSOME DE BIRRIA

$15.00

JUICY BIRRIA SERVED IN ITS OWN STEAMING BROTH, CILANTRO, ONION, RICE, LIME, AND CORN TORTILLAS

CHICKEN SALAD

$12.00

GRILLED CHCKEN, LETTUCE, DICED TOMATOES, ONION, BROCCOLI, BELL PEPPERS, CROUTONS, AND SHREDDED CHEESE

BAJA SALAD

$18.00

SHRIMP, AHI TUNA, LEETUCE, DICED TOMATOES, ONION, BROCCOLI, BEL PEPPERS, CROUTONS, AND SHREDDED CHEESE

POZOLE VERDE

$10.00

GREEN TAMATILLO CHICKEN SOUP WITH HOMINY. PAIRED WITH CABBAGE AND LIME

STREET TACOS

BIRRIA TACOS

$16.00

3 MARINATED BEEF TACOS WITH CHEESE, CILANTRO, ONION, LIME, AND COSOME DIP. (NO SIDES)

TACOS DE CARNE ASADA

$14.00

STEAK STREET TACOS WITH CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH 1 SIDE

TACOS DE POLLO ASADA

$14.00

GRILLED CHICKEN TACOS WITH CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH ONE SIDE

TACOS AL PASTOR

$15.00

MARINATED PORK TACOS WITH PINEAPPLE, CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH 1 SIDE

TACOS DE CARNITAS

$15.00

SLOW COOKED BRAISING PULLED PORK TACOS WITH CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE AND LIME. WITH 1 SIDE

VEGAN TACOS

$14.00

SPICEY VEGGIES AND QUINOA MIX, CILANTRO, ONION, AND LIME SERVED IN A CORN TORTILLA WITH ONE SIDE

TACOS DE ALAMBRE

$15.00

RIBEYE STEAK, CHORIZO, BACON, CHIHUAHUA CHEESE, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH 1 SIDE

TACOS CAMPECHANOS

$15.00

FLANK STEAK, CHORIZO, CRISPY CHICHARRON, CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH 1 SIDE

TACOS CANCUN

$15.00

GRILLED SHRIMP, COCONUT, PINEAPPLE WRAPPED IN JICAMA, WITH CORN SALSA. (NO SIDE)

TACOS CHORIZO CON PAPAS

$14.00

CHORIZO MIXED WITH POTATO, CILANTRO, ONION AND 1 SIDE

TACOS LA PAZ

$16.00

FISH (GRILLED OR FRIED), RED CABBAGE, PICO DE GALLO, CHIPOTLE SAUCE

BBQ CARNITAS TACOS

$15.00

SLOW-COOKED BBQ PORK, CORN SALSA, PINEAPPLE, ONION, LIME AND 1 SIDE

AHI TUNA TACOS

$18.00

AHI TUNA, CUCUMBER, PICO DE GALLO

TACOS DE TINGA

$14.00

SIMMERED TINGA CHICKEN, AVOCADO, QUESO FRESCO

FAJITAS

FAJITAS

$14.00

BURRITOS & QUESADILLA

BLAZING BURRITO

$15.00

A BIG BURRITO FILLED WITH RICE, BEANS, AND YOUR CHOICE OF PROTEIN: STEAK OR CHICKEN. TOPPED WITH CHEESE DIP, HOMEMADE HOT SAUCE, AND JALAPENO CHILES TOREADOS.

FAJITA BURRITO

$15.00

FILLED WITH FAJITA VEGETABLES, TOPPED WITH CHEESE DIP, SERVED WITH RICE AND YOUR CHOICE OF STEAK OR CHICKEN

POCHO'S BURRITO

$18.00

STEAK, CHICKEN, SHRIMP, RICE, BEANS, SLICED AVOCADO, WRAPPED UP, GRILLED AND DRIZZLED WITH HABANERO CREAM SAUCE

POCHO'S QUESADILLA

$15.00

FLOUR TORTILLA FILLED WITH STEAK OR GRILLED CHICKEN, CHEESE, AND FAJITA VEGETABLES. SERVED WITH RICE AND BEANS

SEAFOOD SPECIALTIES

CAMARONES AL AJILLO

$15.00

GARLICED SHRIMP, CHILES GUAJILLOS, CHILE DE ARBOL, CILANTRO. SLOWLEY ROASTED IN LIME ZEST. ACCOMPANIED BY CILANTRO LIME RICE

CAMARONES A LA DIABLA

$15.00

SHRIMP COATED IN A THICK TOMATO SPICY SAUCE. SERVED WITH WHITE RICE AND BLACK BEANS

HERRADURA SALMON

$18.00

PERFECTLY GRILLED SALMON WITH YOUR CHOICE OF CREAMY MANGO SAUCE OR DIABLA SAUCE, SPINACH, RED PEPPERS. SERVED WITH WHITE RICE

SEAFOOD POBLANO

$18.00

POBLANO PEPPER STUFFED WITH LOBSTER,SHRIMP, SAUTEED ONIONS, AND PEPPERS TOPPED WITH WHITE RICE AND ESQUITE CORN.

ENCHILADAS

LOBSTER ENCHILADAS

$17.00

POCHO'S ENCHILADAS

$12.00

CHICKEN SPECIALTIES

POLLO CON CALABAZA

$15.00

GRILLED CHICKEN BREAST, ZUCCHINI, SQUASH, ROASTED PEPPERS, CORN, SPICY CREAM SAUCE, CILANTRO WHITE RICE

POLLO SANTOS

$15.00

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH CHORIZO AND PAPAS, QUESO SAUCE SERVED WITH RICE AND BEANS AND TORTILLAS

POCHO'S COMBO

$15.00

YOUR CHOICE OF GRILLED STEAK OR GRILLED CHICKEN SERVED ON A BED OF RICE, TOPPED WITH QUESO

CHILDREN'S MENU

MINI CORN DOGS W/FRENCH FRIES

$6.00

KIDS CHEESEBURGER W/FRENCH FRIES

$6.00

MAC N CHEESE W/FRENCH FRIES

$6.00

CHEESE QUESADILLA W/FRENCH FRIES

$6.00

CHEESE STICKS W/FRENCH FRIES

$6.00

CHICKEN NUGGETS W/FRENCH FRIES

$6.00

DESSERT MENU

FLAN

$5.00

TAMALES DULCES

$8.00

CINNAMON-RAISEN APPLE OR SWEET CHOCOLATE TAMAL SERVED WITH VANILLA ICE CREAM

TRES LECHES CAKE

$8.00

SPONGE CAKE SOAKED IN EVAPORATED CONDENSED, AND WHOLE MILK

CHURROS

$6.00

FRIED ICE CREAM

$6.00

STEAK SPECIALTIES

CARNE EN SU JUGO

$15.00

SMAL PIECES OF STEAK COOKED IN THEIR JUICES, MIXED WITH WHOLE BEANS, AND CRISPY CRUMBLED BACON. SERVED WITH TORTILAS, CILANTRO, ONION, AND LIME ON THE SIDE.

CARNE ASADA

$20.00

GRILLED CARNE ASADA RIB-EYE, MEXICAN RICE, RE-FRIED BEANS, MIXED GREENS, PICO DE GALLO, JALAPENOS. SERVED WITH TORTILAS

MAR Y TIERRA

$28.00

GRILLED RIB-EYE, GRILLED SHRIMP, SERVED WITH STREET CORN AND CHOICE OF RICE AND BEANS

SIDES

MEXICAN RICE

$4.50

CILANTRO LIME RICE

$4.50

REFRIED BEANS

$4.50

BLACK BEANS

$4.50

SAUTEED VEGGIE MIX

$4.00

ESQUITE

$6.00

EXTRAS

SOUR CREAM

$1.00

HARINA TORTILLAS

$1.00

MAIZ TORTILLAS

$1.50

SALSA

$1.50

AGUACATES

$2.00

QUESO FRESCO

$2.00

CHIPS

$2.00

PICO DE GALLO

$1.50

CEBOLLA

$0.50

GRILLED JALAPENOS

$2.00

CANNED JALAPENOS

$1.50

RANCH

$0.50

SHREDDED CHEESE

$2.00

BEVERAGES

NON ALCOHOLIC

VIRGEN MARGS

$7.00

COFFEE

$2.99

JARRITOS

$3.50

HORCHATA

$3.00

COCA-COLA BOTTLE

$4.00

PEPSI PRODUCT/SOFT DRINK

$3.25

ICED TEA

$3.50

VIRGEN DAIQUIRI

$7.00

LIQUOR

JOSE CUERVO

$8.00

PATRON

$10.00

SAUZA

$8.00

CAZADORES

$8.00

HERRADURA

$10.00

CABO WABO

$8.00

TRADICIONAL

$9.00

DON JULIO

$10.00

1800

$8.00

JIMADOR

$8.00

MILAGRO

$8.00

ESPOLON

$8.00

TRES GENERACIONES

$10.00

AVION

$8.00

CASA AMIGOS

$8.00

HORNITOS

$8.00

CLASE AZUL

$35.00

DON JULIO 70

$20.00

DON JULIO PRIMAVERA

$35.00

DE LEON

$8.00

CINCORO

$20.00

DON JULIO 1942

$40.00

SAN MATIAS

$16.00

WELL TEQUILA

$6.00

JACK DANIELS

$6.00

JIM BEAM

$6.00

CROWN ROYAL

$7.00

BUCHANANS 12

$8.00

BUCHANANS 18

$10.00

J WALKER RED LABEL

$8.00

J WALKER BLACK LABEL

$10.00

J WALKER BLUE LABEL

$40.00

JAMESON

$6.00

SOUTHERN COMFORT

$6.00

CHIVAS REGAL

$10.00

MAKERS MARK

$8.00

SEAGRAMS

$6.00

WILD TURKEY

$6.00

GENTELMANS JACK

$8.00

CHIVAS REGAL

$20.00

BLANTONS

$18.00

WOODFORD RESERVE

$10.00

BEEFEATER LONDON

$7.00

TANQUERAY

$7.00

BOMBAY

$7.00

MARTINI ROSSI

$7.00

GILBEY'S

$6.00

MONKEY 47

$16.00

DEKUYPER

$6.00

DISARONNO

$7.00

KORBEL

$6.00

MARTEL

$7.00

HENNESSY

$10.00

REMY MARTIN

$10.00

E&J

$8.00

TITOS

$6.00

GREY GOOSE

$7.00

SKYY VODKA

$6.00

CIROC

$8.00

MCCKORMIC

$6.00

ABSOLUT

$7.00

ABSOLUT CITRON

$7.00

SKYY BLOOD ORANGE

$7.00

SKYY PASION FRUIT

$7.00

SKYY PINEAPPLE

$7.00

SKYY RASBERRY

$7.00

PINNACLE CHERRY

$6.00

PINNACLE WHIPPED

$6.00

WELL VODKA

$6.00

BACARDI SILVER

$6.00

BACARDI GOLD

$6.00

BACARDI LIMON

$6.00

CRUZAN MANGO

$6.00

CRUZAN RASBERRY

$6.00

CRUZAN GUAVA

$6.00

CASTILLO SILVER

$6.00

CAPTAIN MORGAN

$6.00

RUMCHATA

$6.00

MALIBU

$6.00

X-RATED

$6.00

CHAMBORD

$6.00

TUACA

$6.00

GRAND MARINIER

$8.00

COINTREAU

$7.00

PAMA POMOGRANITE

$6.00

JAGERMEISTER

$6.00

HYPNOTIC

$6.00

MIDORI

$6.00

LIQUOR 43

$6.00

GOLDSCHLAGER

$8.00

FIREBALL

$6.00

WINE

MERLOT

$8.00

CABERNET

$8.00

CHARDONANAY

$8.00

WHITE ZINFANDEL

$8.00

PINOT GRIGIO

$8.00

MOSCATRO

$8.00

HOMEMADE SANGRIA

$8.00+

BEER & SELTZER

SELTZER

$2.50

BOTTLED DOMESTIC BEER

$4.00

BOTTLED IMPORT BEER

$3.50

DOMESTIC CAN

$2.00

IMPORT CAN

$2.00

IMPORTED DRAFT

$6.50

DOMESTIC DRAFT

$6.50

DOMESTIC BUCKET

$18.00

IMPORTED BUCKET

$20.00

SM DRAFT

$3.50

COCKTAILS

DAIQUIRI

$10.00

CAZUELAS

$22.00

MEXICAN CANDY

$8.00

MANGONADA

$12.00

PINA COLADA

$15.00

MEXICAN MULE

$11.00

COCO-BONGO MOJITO

$15.00

MOJITO

$14.00

MICHELADA

$12.00

BLOODY MARY

$10.00

LONG ISLAND

$10.00

TEQUILA SUNRISE

$10.00

WHITE RUSSIAN

$8.00

VAMPIRO

$12.00

SEX ON THE BEACH

$8.00

COSMOPOLITAN

$8.00

MARTINI

$10.00

CANTARITOS

$12.00

IRISH TRASH CAN

$15.00

PALOMA

$12.00

SIGNATURE MARGARITAS

MARGARITA FRESCA (HANDMADE)

$14.00

MARGARONA

$20.00

SUNSET MARGARITA

$12.00

MANGO HABANERO MARGARITA

$15.00

JALAPENO-CILANTRO MARGARITA

$15.00

BERRY-MINT MARGARITA

$15.00

BLOOD-MOON MARGARITA

$15.00

POCHO'S MARGARITA

$16.00

OAXACA MARGARITA

$15.00

STOPLIGHT MARGARITA

$15.00

LA MANDARINA

$16.00

PINA MARGARITA

$15.00

SELENA MARGARITA

$16.00

HIBISCUS MARGARITA

$14.00

BARBIE MARGARITA

$15.00

CLASSIC MARGARITAS

HOUSE MARGARITA

$8.00

GOLD MARGARITA

$11.00

MARGARITA PITCHER

$28.00

MARGARITA TOWER

$50.00

FLIGHTS

MARGARITA FLIGHT

$20.00

TEQUILA FLIGHT

$35.00

BAR SHOTS

MEXICAN MORNING

$8.00