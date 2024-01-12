Poor Calvins 510 Piedmont Avenue Northeast
DINNER
SMALL BITE
- SHAKY SHRIMP$14.00
- WONTONS$14.00
- SEAFOOD SPRING ROLL$14.00
- CALAMARI$15.00
- LOBSTER MAC & CHEESE$16.00
- MUSSELS$18.00
- COCONUT SOUP$13.00
- FROG LEGS$15.00
- DUMPLINGS$12.00
- DEVILED EGGS$16.00
- FRIED GREEN TOMATO & KOREAN BEEF$16.00
- FRIED GREEN TOMATO$14.00
- ARCADIAN GREEN SALAD$12.00
- SHAKY GALIC TOFU$14.00
- Orange Shrimp$18.00
- Add Wonton$5.00
- Add Extra Dev Egg$6.00
- Plain Mac Cheese$14.00
ENTREE
- SEABASS$49.00
- CRISPY BEEF$36.00
- CRISPY BEEF W/GR LOBSTER$47.00
- CURRY SCALLOP & LOBSTER TAIL$37.00
- CURRY SEAFOOD$44.00
- DUCK DYNASTY$45.00
- LAMB CHOP$49.00
- LOBSTER FRIED RICE$46.00
- FRIED CHICKEN$36.00
- FRIED GROUPER$40.00
- PAD SEE EW & TIGER SHRIMP$34.00
- PAD THAI$42.00
- RIBS$39.00
- Surf N Turf$55.00
- VEGAN CURRY$34.00
- VEGAN PAD SEE EW$34.00
SIDES
DESSERT
BRUNCH
ENTREE
Poor Calvins Location and Ordering Hours
(404) 254-4051
Closed • Opens Friday at 5PM