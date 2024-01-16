Potiwa Pizza - Brooklyn 1456 Flatbush Avenue
FOOD
PIZZA
- HERRING/ARANS Pizza$13.99
- FRIED PORK/GRIYO Pizza$13.99
- CONCH/LANBI Pizza$22.99
- SHRIMP/EKREVIS PIZZA$17.99
- LOBSTER/OMA Pizza$27.99
- PIZZA OXTAILS /KEBEF$15.99
- COD FISH/MORI Pizza$13.99
- POTIWA SEAFOOD Pizza$23.99
- CHICKEN/POUL PIZZA$13.99
- POTIWA MIX Pizza$24.99
- VEGGIE PIZZA$14.99
- PEPPERONI Pizza$11.99
- HAM/JANBON Pizza$12.99
- CHEESE/FWOMAJ Pizza$11.99
- POT’IWA MIX$24.99
TACOS & WRAPS
- 3 TACO CHIKTAY/HERRING
BELL PEPPER, LETUCE, ONION$10.99
- 3 TACO GRIYO/FRIED PORK
BELL PEPPER, LETUCE, ONION$10.99
- 3 TACO MORI/COD FISH
BELL PEPPER, LETUCE, ONION$10.99
- 3 TACO LANBI/CONCH
BELL PEPPER, LETUCE, ONION$18.99
- 3 TACO EKRIVIS/SHRIMP
BELL PEPPER, LETUCE, ONION$14.99
- 3 TACO OMA/LOBSTER
BELL PEPPER, LETUCE, ONION$22.99
- 3 TACO POUL/CHICKEN$10.99
- 3 TACO VYANN/BEEF$10.99
- BURRITO$8.99
- 1 TACO$4.50
PANINI SANDWICHES (PATE KODE)
POTIMEALS
SIDE ORDERS
Dessert
CATERING
ADD-ON
DRINK
SOFT DRINKS & WATER
- BOTTLE WATER$1.49
- KOLA CHOUKOUNE$3.00
- COKE (CAN)$2.00
- Mistic Juice$3.00
- PERRIER WATER$4.99
- Ragaman$3.00
- LIPTON TEA$3.00
- Choublak tea$4.00
- APPLE JUICE$2.00
- ORANGE JUICE$2.00
- KOLA COURONNE$3.99
- JUPINA SODA$2.99
- WATERMELON SODA$2.99
- TORO$3.00
- 7 UP (CAN)$2.99
- GATORADE$2.50
- RedBull$5.00
- CANADA DRY$2.00
- CREMAS MARABOU BY BOTTLE$3.50
BEER & WINE
HAITIAN CHOCOLATE
ORGANIC HAITIAN CHOCOLATE
CHOCOLATE TRUFFLE
SLICES
Potiwa Pizza - Brooklyn 1456 Flatbush Avenue Location and Ordering Hours
(786) 487-7227
Closed