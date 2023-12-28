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Punto Criollo 2
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Punto Criollo 2
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ENTRADA
PARRILLAS
CEVICHES
MARISCOS
SOPA DE MARISCOS
CRIOLLOS
SOPA CRIOLLA
EXTRAS
DAILY SPECIALS
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ENTRADA
PAPA A LA HUANCAINA
$11.00
YUCA A LA HUANCAINA
$11.00
CREMA DE ROCOTO
$11.00
OCOPA
$11.00
SALCHIPAPA
$10.00
CAUSA
$11.00
CAUSA ACEVICHADA
CHOCLO C/ QUESO
$9.00
CHOROS A LA CHALACA
$11.00+
LECHE DE TIGRE
PARRILLAS
PUNTO CRIOLLO
$50.00
CHURRASCO
CHULETA
PECHUGA
$20.00+
PARRILLA PERSONAL
$20.00
ANTICUCHOS
SALMON
$20.00
CEVICHES
CEVICHE DE PESCADO
$18.00
CEVICHE DE CORVINA
$22.00
CEVICHE DE MERO
$25.00
CEVICHE MIXTO
$22.00
CEVICHE DE PULPO
$26.00
CEVICHE DE CAMARONES
$20.00
CEVICHE DE CONCHAS NEGRAS
$25.00
CEVICHE DE MARISCOS
$25.00
TIRADITO
$25.00
MARISCOS
ARROZ C/ MARISCOS
$22.00
ARROZ C/ CAMARONES
$22.00
TALLARIN SALTADO
SALTADO
CHICHARRON
JALEA
$22.00
PICANTE DE MARISCOS
PARGO ENTERO
PESCADO A LA CHORRILLANA
$19.00
CAMARON AL AJILLO
$22.00
SOPA DE MARISCOS
PARIHUELA
$22.00
CHUPE
SOPA DE CHOROS
$19.00
CHILCANO
$18.00
LEVANTA MUERTO
$26.00
CRIOLLOS
LOMO SALTADO
BISTEC ENCOBOLLADO
$20.00
MILANESA
$20.00
TALLARIN SALTADO
A LO POBRE
TALLARIN VERDE
TACU TACU
TALLARIN A LA HUANCAINA
CHICHARRON DE POLLO
$18.00
SOPA CRIOLLA
SUSTANCIA
$14.00
MINUTA
$16.00
AGUADITO DE POLLO
$16.00
CALDO DE GALLINA
$16.00
PATASCA
$19.00
SANCOCHADO
$16.00
MENESTRON
$16.00
EXTRAS
PAPAS FRITAS
ARROZ BLANCO
TOSTONES
MADURO
YUCA FRITA
FREJOLES
SALSA CRIOLLA
ENSALADA CRIOLLA
DAILY SPECIALS
Especial del Dia
$20.00
Punto Criollo 2 Location and Ordering Hours
(973) 938-3014
395 21st ave, Paterson, NJ 07513
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• Closes at 3:45AM
All hours
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