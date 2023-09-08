Breakfast

AVOCADO TOAST - VEGAN

$10.50

TOASTED SOURDOUGH TOPPED WITH MASHED AVOCADO, PICKLED ONION, CHIVES, FLAKE SALT, LEMON ZEST

AÇAÍ BOWL - GF

$13.00

AÇAÍ TOPPED WITH GF GRANOLA, BANANA, STRAWBERRY, BLUEBERRY, COCONUT SHREDS

BERRY TOAST

$11.00

TOASTED SOURDOUGH TOPPED WITH ALMOND BUTTER, BLUEBERRY, STRAWBERRY, COCONUT SHREDS, CINNAMON, CHIA SEED, HONEY DRIZZLE

BREAKFAST BURRITO

$12.00

PASTURE-RAISED EGGS, RED POTATO, CHEESE, AND YOUR CHOICE OF BACON OR SAUSAGE WRAPPED IN A TORTILLA

BURRATA BERRY TOAST

$12.00

TOASTED SOURDOUGH TOPPED WITH BURRATA CHEESE, ARUGULA, BLUEBERRY, STRAWBERRY, STRAWBERRY LEMON VINAIGRETTE, FLAKE SALT, LEMON ZEST

CIABATTA BREAKFAST SANDWICH

$13.00

TOASTED CIABATTA WITH PASTURE-RAISED SOFT BOILED EGGS, MOZZARELLA, ARUGULA, TOMATO, MASHED AVOCADO, RED PEPPER FLAKES, WITH SEASONAL FRUIT GARNISH

FOCACCIA BREAKFAST SANDWICH

$14.00

FOCACCIA WITH PASTURE-RAISED CHEDDAR CHEESE AND CHIVE SOFT SCRAMBLED EGGS, ARUGULA, CRISPY PROSCIUTTO OR BACON, WITH SEASONAL FRUIT GARNISH

FRUIT BOWL - GF

$11.50

GREEK YOGURT TOPPED WITH VEGAN GF GRANOLA, STRAWBERRY, BLUEBERRY, BANANA, MANGO, AND HONEY DRIZZLE

TOAST & JAM

$6.00

YOUR CHOICE OF BREAD AND JAM

VEGGIE OMELETTE

$14.50

PASTURE-RAISED EGGS, SCALLIONS, BELL PEPPER, SPINACH, AND MOZZARELLA SERVED WITH MASHED AVOCADO, TOASTED SOURDOUGH, ARUGULA

WAFFLE

$10.00

POWDERED SUGAR AND WHIP CREAM

Lunch

BERRY SALAD

$13.00

SPRING MIX TOPPED WITH STRAWBERRY, BLUEBERRY, FETA CHEESE, ALMONDS, RASPBERRY VINAIGRETTE DRESSING, SERVED WITH A BAGUETTE

BLT

$11.00

CHOICE OF BREAD, BACON, LEAF LETTUCE, TOMATO

ROASTED TURKEY BLTA

$14.00

SOURDOUGH, TURKEY, BACON, LEAF LETTUCE, TOMATO, AVOCADO, MAYO, PEPPER, SERVED WITH CHOICE OF SPRING MIX SALAD OR UGLIES

BURRATA SALAD

$13.00

ARUGULA TOPPED WITH ROASTED TOMATO, CHERRY TOMATO, SEA SALT, MINT, BALSAMIC GLAZE, KALAMATA OLIVE OIL, BURRATA CHEESE, SERVED WITH A BAGUETTE

CHICKEN BOWL

$14.50

CILANTRO RICE TOPPED WITH GRILLED CHICKEN BREAST, ARUGULA, AVOCADO, PINEAPPLE, CARROT SHREDS, MICRO CILANTRO, SESAME SEED

PESTO CHICKEN SANDWICH

$14.50

TOASTED CIABATTA, GRILLED CHICKEN, ARUGULA, TOMATO, PESTO, BALSAMIC GLAZE, SERVED WITH CHOICE OF SPRING MIX SALAD OR UGLIES

SPICY TUNA BOWL

$15.00

CILANTRO RICE TOPPED WITH SEARED AHI TUNA, CUCUMBER, GREEN ONION, MANGO, WONTONS, SOY GINGER, SPICY AIOLI, SESAME SEED

TURKEY SANDWICH

$13.00

TURKEY, ARUGULA, MUNSTER CHEESE, AND MAYONNAISE ON A BAGUETTE, SERVED WITH CHOICE OF SPRING MIX SALAD OR UGLIES

TURKEY WRAP

$13.50

TURKEY, LEAF LETTUCE, A BLEND OF SHREDDED MONTEREY JACK AND CHEDDAR CHEESES, WRAPPED IN A FLAXSEED FLOUR FLAT BREAD, SERVED WITH CHOICE OF SPRING MIX SALAD OR UGLIES

VEGAN BOWL

$14.00

CILANTRO RICE TOPPED WITH ARUGULA, MICRO CILANTRO, AVOCADO, CHERRY TOMATO, PICKLED ONION, MANGO, PINEAPPLE, CUCUMBER, SESAME SEED, LEMON SLICE

Coffee/Tea

COFFEE & ESPRESSO

ESPRESSO

$4.00

AMERICANO

$3.75

MACCHIATO

$4.25

CAPPUCCINO

$4.75

LATTE

$5.25

MOCHA

$5.75

DRIP

$3.75

COLD BREW

$5.75

CORTADO

$4.50

POUR OVER

$6.00

TEA

MATCHA LATTE

$6.00

CHOICE OF MILK

CHAI LATTE

$6.00

CHOICE OF MILK

RASPBERRY HIBISCUS - HERBAL

$4.00

HERBAL TEA BLEND - ORIGIN: GERMANY, SOUTH AFRICA, CROATIA PROCESS: DRIED, CUT & SIFTED CUP: SWEET LEMON, FRESH RASPBERRY, FLORAL

EARL GREY - BLACK

$4.00

BLACK TEA - ORIGIN: YUNNAN, CHINA, SRI LANKA PROCESS: HIGH HEAT ROASTED CUP: GRAPEFRUIT PITH, FLORAL, VIBRANT

MAO JIAN - GREEN

$4.00

GREEN TEA - ORIGIN: HENAN, CHINA PROCESS: HAND-ROLLED, DRIED CUP: WILD FLOWER, HAZELNUT, FRESH

MA WEI MOONLIGHT - WHITE

$4.00

WHITE TEA - ORIGIN: SIMAO, YUNNAN, CHINA PROCESS: SHADE-DRIED CUP: GARDENIA, PANCAKE SYRUP, VISCOUS

Cold Beverages

COLD-PRESSED JUICES

LARGE ORANGE JUICE

$7.00

SMALL ORANGE JUICE

$5.00

MISSION BEETCH

$9.00

CARROT, ORANGE, APPLE, BEET, LEMON, GINGER, TUMERIC

THE SEA MOSSTER

$10.00

SEA MOSS, SPINACH, KALE, CELERY, APPLE, CUCUMBER, LEMON

VITAMIN SEA

$9.00

ORANGE, MANGO, PINEAPPLE

BERRY MINT LEMONADE

$5.00

SMOOTHIE

THE BEACH BLUES

$8.50

STRAWBERRY, BANANA, BLUEBERRY, ALMOND MILK

LETS MANGO BABY

$8.50

MANGO, PINEAPPLE, ORANGE JUICE

SUNDAZE

$8.50

STRAWBERRIES, MANGO, PINEAPPLE

Featured

BERRY POPTART

$5.50

BLUEBERRY MUFFIN

$4.50

BUTTER CROISSANT

$5.50

DARK CHOCOLATE BROWNIE

$4.00

HAM & SWISS CROISSANT

$7.00

LEMON LAVENDER SCONE

$5.00

PAIN SUISSE CROISSANT

$6.00

SPRINKLE IN TIME COOKIE - VEGAN

$5.00

EARL GREY, OAT MILK, SPRINKLES

TWO TONE CHOCOLATE CHIP COOKIE

$4.50

DARK CHOCOLATE, SEA SALT

BAGEL

$5.00

Grab & Go

UGLIES KETTLE CHIPS

$2.00

ASSORTED FLAVORS

SMALL BOTTLED WATER

$2.00

16 OZ

LARGE BOTTLED WATER

$4.00

32 OZ