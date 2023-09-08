Pura Vida Mission Beach
Breakfast
AVOCADO TOAST - VEGAN
TOASTED SOURDOUGH TOPPED WITH MASHED AVOCADO, PICKLED ONION, CHIVES, FLAKE SALT, LEMON ZEST
AÇAÍ BOWL - GF
AÇAÍ TOPPED WITH GF GRANOLA, BANANA, STRAWBERRY, BLUEBERRY, COCONUT SHREDS
BERRY TOAST
TOASTED SOURDOUGH TOPPED WITH ALMOND BUTTER, BLUEBERRY, STRAWBERRY, COCONUT SHREDS, CINNAMON, CHIA SEED, HONEY DRIZZLE
BREAKFAST BURRITO
PASTURE-RAISED EGGS, RED POTATO, CHEESE, AND YOUR CHOICE OF BACON OR SAUSAGE WRAPPED IN A TORTILLA
BURRATA BERRY TOAST
TOASTED SOURDOUGH TOPPED WITH BURRATA CHEESE, ARUGULA, BLUEBERRY, STRAWBERRY, STRAWBERRY LEMON VINAIGRETTE, FLAKE SALT, LEMON ZEST
CIABATTA BREAKFAST SANDWICH
TOASTED CIABATTA WITH PASTURE-RAISED SOFT BOILED EGGS, MOZZARELLA, ARUGULA, TOMATO, MASHED AVOCADO, RED PEPPER FLAKES, WITH SEASONAL FRUIT GARNISH
FOCACCIA BREAKFAST SANDWICH
FOCACCIA WITH PASTURE-RAISED CHEDDAR CHEESE AND CHIVE SOFT SCRAMBLED EGGS, ARUGULA, CRISPY PROSCIUTTO OR BACON, WITH SEASONAL FRUIT GARNISH
FRUIT BOWL - GF
GREEK YOGURT TOPPED WITH VEGAN GF GRANOLA, STRAWBERRY, BLUEBERRY, BANANA, MANGO, AND HONEY DRIZZLE
TOAST & JAM
YOUR CHOICE OF BREAD AND JAM
VEGGIE OMELETTE
PASTURE-RAISED EGGS, SCALLIONS, BELL PEPPER, SPINACH, AND MOZZARELLA SERVED WITH MASHED AVOCADO, TOASTED SOURDOUGH, ARUGULA
WAFFLE
POWDERED SUGAR AND WHIP CREAM
Lunch
BERRY SALAD
SPRING MIX TOPPED WITH STRAWBERRY, BLUEBERRY, FETA CHEESE, ALMONDS, RASPBERRY VINAIGRETTE DRESSING, SERVED WITH A BAGUETTE
BLT
CHOICE OF BREAD, BACON, LEAF LETTUCE, TOMATO
ROASTED TURKEY BLTA
SOURDOUGH, TURKEY, BACON, LEAF LETTUCE, TOMATO, AVOCADO, MAYO, PEPPER, SERVED WITH CHOICE OF SPRING MIX SALAD OR UGLIES
BURRATA SALAD
ARUGULA TOPPED WITH ROASTED TOMATO, CHERRY TOMATO, SEA SALT, MINT, BALSAMIC GLAZE, KALAMATA OLIVE OIL, BURRATA CHEESE, SERVED WITH A BAGUETTE
CHICKEN BOWL
CILANTRO RICE TOPPED WITH GRILLED CHICKEN BREAST, ARUGULA, AVOCADO, PINEAPPLE, CARROT SHREDS, MICRO CILANTRO, SESAME SEED
PESTO CHICKEN SANDWICH
TOASTED CIABATTA, GRILLED CHICKEN, ARUGULA, TOMATO, PESTO, BALSAMIC GLAZE, SERVED WITH CHOICE OF SPRING MIX SALAD OR UGLIES
SPICY TUNA BOWL
CILANTRO RICE TOPPED WITH SEARED AHI TUNA, CUCUMBER, GREEN ONION, MANGO, WONTONS, SOY GINGER, SPICY AIOLI, SESAME SEED
TURKEY SANDWICH
TURKEY, ARUGULA, MUNSTER CHEESE, AND MAYONNAISE ON A BAGUETTE, SERVED WITH CHOICE OF SPRING MIX SALAD OR UGLIES
TURKEY WRAP
TURKEY, LEAF LETTUCE, A BLEND OF SHREDDED MONTEREY JACK AND CHEDDAR CHEESES, WRAPPED IN A FLAXSEED FLOUR FLAT BREAD, SERVED WITH CHOICE OF SPRING MIX SALAD OR UGLIES
VEGAN BOWL
CILANTRO RICE TOPPED WITH ARUGULA, MICRO CILANTRO, AVOCADO, CHERRY TOMATO, PICKLED ONION, MANGO, PINEAPPLE, CUCUMBER, SESAME SEED, LEMON SLICE
Coffee/Tea
COFFEE & ESPRESSO
TEA
MATCHA LATTE
CHOICE OF MILK
CHAI LATTE
CHOICE OF MILK
RASPBERRY HIBISCUS - HERBAL
HERBAL TEA BLEND - ORIGIN: GERMANY, SOUTH AFRICA, CROATIA PROCESS: DRIED, CUT & SIFTED CUP: SWEET LEMON, FRESH RASPBERRY, FLORAL
EARL GREY - BLACK
BLACK TEA - ORIGIN: YUNNAN, CHINA, SRI LANKA PROCESS: HIGH HEAT ROASTED CUP: GRAPEFRUIT PITH, FLORAL, VIBRANT
MAO JIAN - GREEN
GREEN TEA - ORIGIN: HENAN, CHINA PROCESS: HAND-ROLLED, DRIED CUP: WILD FLOWER, HAZELNUT, FRESH
MA WEI MOONLIGHT - WHITE
WHITE TEA - ORIGIN: SIMAO, YUNNAN, CHINA PROCESS: SHADE-DRIED CUP: GARDENIA, PANCAKE SYRUP, VISCOUS