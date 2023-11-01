Q Hubo Pues Colombian Food
COMIDAS
TIPICOS
RICE, BEANS, SWEET BANANA, GRILLED STAKE OR CHICKEN, PORK SAUSAGE, PORK BELLY, EGG, AVOCADO AND CORN PATTY
BEEF LIVER SAUTEED WITH ONION, RICE, COOKED POTATO, SALAD AND CORN PATTY
STEAK SAUTEED IN SAUCE, RICE, SEASONED POTATO AND SALAD
STEAK SAUTEED, EGG, RICE, SEASONED POTATO AND SALAD
MEAT SHREDDED, RICE, SWEET BANANA AND SALAD
BREADED PORK CHOP, RICE, FRENCH FRIES AND SALAD
BREADED CHICKEN CHOP, RICE, FRENCH FRIES AND SALAD
GARLIC FISH FILLET, COCONUT RICE, TOSTONES AND SALAD
BREADED FISH FILLET, COCONUT RICE, TOSTONES AND SALAD
FRIED TILAPIA, COCONUT RICE, TOSTONES AND SALAD
FRIED MOJARRA, COCONUT RICE, TOSTONES AND SALAD
AZADOS
RICE OR BEANS, COOKED POTATO, SALAD AND CORN PATTY
RICE OR BEANS, COOKED POTATO, SALAD AND CORN PATTY
GRILLED CHICKEN BREAST, FRENCH FRIES, SALAD AND CORN PATTY
CHICKEN BREAST AND MUSHROOM SAUCE, FRENCH FRIES AND SALAD
GRILLED PORK LOIN, RICE OR BEANS, COOKED POTATO, SALAD AND CORN PATTY
PORK LOIN IN SAUCE (CHEESE OR SWEET SOUR SAUCE), RICE, COOKED POTATO, SALAD AND CORN PATTY
BBQ PORK RIBS, RICE, COOKED POTATO, SALAD AND CORN PATTY
CHICKEN BROCHETTE WITH BACON, FRENCH FRIES, CABBAGE SALAD AND CORN PATTY
PORK BROCHETTE WITH COOKED POTATO, SALAD AND CORN PATTY
PORK BELLY, PORK SAUSAGE, BEEF, CHICKEN, CORN PATTY, GREEN BANANA, FRENCH FRIES, FRIED CASSAVA
PORK BELLY, PORK SAUSAGE, BEEF, CHICKEN, CORN PATTY, GREEN BANANA, FRENCH FRIES, FRIED CASSAVA
NIÑOS
ENSALADAS
DESAYUNOS
CORN PATTY, EGGS (WHOLE OR SCRAMBLED), PORK SAUSAGE, CHEESE AND PANELA WATER
CORN PATTY, EGGS (WHOLE OR SCRAMBLED), CHEESE AND PANELA WATER
MIXED RICE AND BEANS, CORN PATTY, EGGS, PORK SAUSAGE OR CHEESE AND PANELA WATER
MIXED RICE AND BEANS, CORN PATTY, EGGS, PORK SAUSAGE OR STEAK OR PORK BELLY, CHEESE AND PANELA WATER
BEBIDAS
JUGOS
SODAS
SABADOS Y DOMINGOS
BEEF RIB SOUP (POTATO, CASSAVA, GREEN BANANA, CORN), WITH RICE AND SALAD
CHICKEN SOUP (POTATO, CASSAVA, GREEN BANANA, CORN), WITH RICE AND SALAD
BEEF POST IN SAUCE, RICE, CASSAVA, POTATO AND SALAD
RICE MIXED WITH CHICKEN AND VEGETABLES, WITH FRECH FRIES OR GREEN BANANA AND SALAD
MENU DEL DIA
ENTRADAS
FRIED CORN PIE WITH CHICKEN
FRIED CORN PIE WITH BEEF
(4) GREEN BANANA WITH HOGAO (TOMATO, ONION STIR-FRIED)
(4) GREEN BANANA WITH GUACAMOLE
(4) GREEN BANANA WITH HOGAO (TOMATO, ONION STIR-FRIED) AND SHREDDED CHICKEN
(4) GREEN BANANA WITH HOGAO (TOMATO, ONION STIR-FRIED) AND SHREDDED MEAT
CORN PATTY WITH PORK SAUSAGE
CORN PATTY WITH PORK BELLY
CORN PATTY WITH GRILLED STEAK
CORN PATTY WITH HOGAO (TOMATO, ONION STIR-FRIED) AND SHREDDED CHICKEN
CORN PATTY WITH HOGAO (TOMATO, ONION STIR-FRIED) AND SHREDDED MEAT
CORN PATTY WITH HOGAO (TOMATO, ONION STIR-FRIED) MEAT AND SHREDDED CHICKEN
CORN PATTY WITH FRESH CHEESE
SWEET CORN PATTY WITH FRESH CHEESE
SWEET BANANA WITH FRESH CHEESE
YELLOW POTATO FRIES WITH PORK SAUSAGE
FRENCH FRIES WITH SAUSAGE
CASSAVA FRIED WITH HOGAO (TOMATO, ONION STIR-FRIED)
CASSAVA FRIED WITH MOJO (GARLIC AND FRIED ONION)
ACOMPAÑANTES
SIDES
CORN PATTY SMALL
COOKED POTATO
FRENCH FRIES
YELLOW POTATO
SWEET BANANA
GREEN BANANA
FRIED CASSAVA
BEANS
AVOCADO
GRILLED CHEESE
BACON