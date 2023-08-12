Ranch House Burgers - Mission 409 Bryan Road #105
RH MISSION MENU
APPETIZERS
CHEESE NACHOS
MELTED CHEESE SAUCE AND CHIPS
CHEESE STICKS
BREADED CHEESE STICKS
CHILI CHEESE NACHOS
MELTED CHEEESE SAUCE W/HOMEMADE CHILI
CHILI CON QUESO & CHIPS
HOMEMADE CHILI & CHEESE SAUCE
CHIPS & SALSA
HOMEMADE SALSA & CHIPS
DELUXE FRITO PIE
MELTED CHEESE SAUCE W/HOMEMADE CHILI, ONIONS, TOM., JAL.,SOUR CREAM
FRIED GREEN BEANS
BREADED GREEN BEANDS
FRIED MUSHROOMS
HANDBREAD
FRIED PICKLES
HANDBREAD
FRITO PIE
MELTED CHEESE SAUCE W/HOMEMADE CHILI
GUACAMOLE & CHIPS
AVACOADO
CHICKEN WINGS
BURGER FLIGHTS
HOUSE CLASSIC BURGERS
1015 BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ & GRILLED ONION
AVOCADO BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS & 4 SLICES OF AVO.
BACON CHEESE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ. BACON
BACON JALAPENO CHEESE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, GRILLED JAL. BACON
BLEU CHEESE BACON BURGER
1/2 LB BURGER FRESH BLEU CHZ. CRUMBLES & BACON
CHEESE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHEESE
CHILI CHEESE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ. HOMEMADE CHILI AND MELTED CHZ SAUCE
MUSHROOM SWISS BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS W/GRILLED MUSHROROMS
RODEO BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHEESE W.A-1 SAUCE W/BACON
SOLO BURGER
1/2 LB BURGER
CHEESE BURGER BUNDLE
R.H. SPECIALTY BURGERS
420 BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, BEANS, CHORIZO, AVOCADO, HAM, EGG,
BANDIT BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, 3 CHZ. STICKS, MARINARA
CHORIQUESO BURGER
1/2 LB BURGER OAXACA CHZ. , CHORIZO
CONTRA BAND BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN AND SWISS CHZ, STUFFED WITH SHREDDED CHEESE
COWBOY BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, CHILI, BACON, GRILLED ONIONS, JAL, DRIZZELD CHZ
COWGIRL BURGER
1/2 LB BURGER TX TOAST, AMERICAN CHZ, GRILLED ONION, BACON
ENCHILADA BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, 2 ENCHILADAS, ENCHI. SAUCE
FIRE IN THE HOLE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, HAB. PASTE
FRITO PIE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, FRIOS, CHILI , DRIZZLED CHZ
HOT CHEETO BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, HOT CHEETOS, DRIZZLED CHZ
JOHN WAYNE BURGER
DOUBLE MEAT DOUBLE AMERICAN CHZ, BACON 2 ONION RINGS
MAC N CHEESE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, MAC N CHEESE
PANCHOVILLA BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, PANCHOS, SOUR CREAM, GUAC
R.G.V. BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, PICO, GUAC. , BACON
S.P.I. BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, PINEAPPLE, BACON, HAM
TEXAS BORDER BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, SALSA, SOUR CREAM, AVO,
TEXAS SUNRISE BURGER
1/2 LB BURGER TX TOAST, AMERICAN SWIIS, BACON, EGG
TEXAS TUMBLEWEED
FRIES & ONION RINGS
BASKET OF FRIES
FRESH CUT FRIES
GRAVY SMOTHERED FRIES
FRESH CUT FRIES, BROWN OR WHITE GRAVY
CHEESE FRIES
FRESH CUT FRIES, DRIZZLED CHZ.
ONION RINGS
8 ONION RINGS
CHILI CHEESE FRIES
FRESH CUT FRIES, CHILI CHZ, DRIZZLED CHZ
THE WORKS FRIES
CHZ, ONIONS, JAL, BACON, TOMATOES, ONIONS, SOUR CREAM
BRISKET FRIES
CHZ, ONIONS, JAL, BACON, TOMATOES, ONIONS, SOUR CREAM
FAJITA FRIES
CHZ, PICO, GUAC, SOUR CREAM, FAJITA
SWEET POTATO FRIES
WINTER TEXAN FRIES
BBQ SPECIALTY
COWBOY BOWL
RICE, CHARRO BEANS, PICO, SOUR CREAM
BRISKET BURRITIO
CHILI, CHZ, BRISKET, TORILLA, ONIONS, JAL
RIO GRANDE BURRITO
CHILI, CHZ, TORILLA, ONIONS, JAL, TOM.
BRISKET TACOS
SMOKED BRISKET
PIT SMOKED BRISKET PLATE
SMOKED BRISKET
CHOPPED BRISKET SANDWICH
CHOPPED SMOKED BRISKET
TEX-MEX
1/2 PANCHOS
BOTANA ONE
CHIPS, BEANS, CHZ, JAL, ONIONS, TOM, AVO. MEAT CHOICE
BOTANA TWO
CHIPS, BEANS, CHZ, JAL, ONIONS, TOM, AVO. MEAT CHOICE
CRISPY BEEF TACOS
FIRE GRILLED FAJITA TACOS
PANCHOS
CHIPS, BEANS, CHZ, JAL, ONIONS, TOM, AVO.
TACO A LA CARTE
TACO SALAD
TACO SHELL/BOWL, CHILI, MELTED CHZ, LETTUCE, TOM, SOUR CREAM, AVO
ENCHILADA PLATE
SANDWICHES/HOTDOGS
BACON WRAPPED CHILI CHEESE DOG
BIG BIRD SANDWICH
BORDER DOG
BUFFALO CHICKEN SANDWICH
CLUB SANDWICH
GRILLED CHICKEN SANWICH
TEXAS BLT
TEXAS CRUNCH DOG
TEXAS SIZED CHILI CHZ DOG
TEXAS SIZED HOTDOG
OUTLAW CHICKEN SANDWICH
3 CHICKEN STRIPS, Texas toast, Swiss cheese, & BQQ SAUCE