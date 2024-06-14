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Renegade Coffee 2360 W. Jefferson Ave
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Renegade Coffee 2360 W. Jefferson Ave
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2360 W. Jefferson Ave, Trenton, MI 48183
FOOD
DRINK
FOOD
SMOOTHIES
BERRIED ALIVE
$8.50
CHOCOLATE PEANUT POWER
$9.00
KALE KOLADA
$8.00
MANGO CHIA
$8.00
ON BREAD
BACON AVO EGG
$8.00
CAPRESE GRILLED CHEESE
$8.00
TURKEY BACON AVOCADO
$8.00
BAKED GOODS
BANANA NUT MUFFIN
$4.50
BUTTERMILK BLUEBERRY MUFFIN
$4.50
DOUBLE CHOCOLATE FUDGE MUFFIN
$4.50
LEMON CRANBERRY MUFFIN
$4.50
OVERNIGHT OATS
$8.00
TRIPLE CHOCO COOKIE
$3.00
WEEKLY SPECIAL
$5.00
BAGELS
CINNAMON RAISIN BAGEL
$3.00
EVERYTHING BAGEL
$3.00
PLAIN BAGEL
$3.00
CHIPS
JALAPENO
SEA SALT
SEA SALT & VINEGAR
SMOKEHOUSE BBQ
DRINK
COFFEE DRINKS
AMERICANO
$5.00
CAFE MOCHA
$6.00
CAFE MIEL
$6.00
CAPPUCCINO
$5.00
NITRO COLD BREW
$6.50
COLD BREW
$5.00
CORTADO
$5.00
DRIP COFFEE
$3.00
ESPRESSO
$3.00
ESPRESSO FREDDO
$6.00
FLAT WHITE
$5.00
ICED LATTE
$6.00
HOT LATTE
$5.00
Coffee Mug
$12.00
SPECIALTY DRINKS
MATCHA LATTE
$7.00
CHAI LATTE
$7.00
GOLDEN MYLK LATTE
$7.00
HOT YAM!
$9.00
UBE LATTE
$7.00
VIETNAMESE COFFEE
$6.00
FRESCAS
PINEAPPLE EXPRESS
$7.00
HIBIS-KISS BANG BANG
$7.00
TEA
ENGLISH BREAKFAST
$4.00
LEMON & GINGER
$4.00
GREEN W/ MINT
$4.00
EARL GREY
$4.00
RTDs
CELSIUS
$4.00
COLD BREW CAN
$6.00
OJ
$3.00
WATER
$1.00
SAN PELLEGRINO
$2.00
Renegade Coffee 2360 W. Jefferson Ave Location and Ordering Hours
(734) 626-7713
2360 W. Jefferson Ave, Trenton, MI 48183
Closed
• Opens Saturday at 7AM
All hours
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