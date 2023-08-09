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River Rose Coffee Co. Camden
BULK ORDER
COFFEE
FOOD
INFUSIONS, LOTUS, RED BULL, SPRITE & ICE
MERCHANDISE
NON-COFFEE
BLENDED NON-COFFEE
$5.50+
APPLE CIDER
$2.50
APPLE CIDER
ARNOLD PALMER
$1.75+
HALF TEA/HALF LEMONADE
BOTTLE OF WATER
$1.00
16.9 OZ BOTTLE OF WATER
COLD CHAI TEA
$3.00+
FLAVORED WATER
$0.75+
FLAVORED WATER
HOT CHAI TEA
$3.00+
CHAI SPICE AND MILK
HOT CHOCOLATE/STEAMERS
$3.00+
ANY LATTE FLAVOR WITHOUT ESPRESSO
HOT TEA
$1.50+
HOT TEA
PUPPUCINO
$1.00
WHIPPED CREAM/DOG BISCUIT
SMOOTHIES
$3.60+
FRUIT SMOOTHIES
TEA
$1.75+
SWEET OR UNSWEET
Cup of ice
$0.50
Matcha (milk and matcha) (Copy)
$3.00+
Matcha tea and milk
SPECIALTY LATTES
SPECIALTY TEAS (Limited time)
IMMUNITY or ENERGY BOOST
River Rose Coffee Co. Camden Location and Ordering Hours
(870) 807-1326
Open now • Closes at 6PM