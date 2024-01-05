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Rolling Pin Donuts Camarillo
DONUTS
DOZEN OF DONUTS
CROISSANTS AND STRUDELS
BIRTHDAY & # DONUTS
SHAPED DONUTS
AVAILABLE FOR CELEBRATIONS ONLY
DRINK-BEVERAGES
COFFEE SPECIALTY
COLD BEVERAGES
HOT BEVERAGES
ROLLING PIN MERCH
MERCHANDISE
- STICKERS $2.00$2.00
- PLASTIC CUPS - LOGO$2.00
- ENAMEL PINS$5.00
- MAGNETS$5.00
- KEY HOLDER$10.00
- CERAMIC MUGS$10.00
- COFFEE STAINLESS STEEL$16.50
- CUP COLD STAINLESS STEEL$16.50
- BIG $25 METAL CUP$25.00
- HATS/BEANIE$20.00
- T-SHIRTS ANY SIZE$22.00
- HOMER'S SHIRT$18.00
- BASEBALL ANY SIZE$20.00
- LONG SLEEVE SHIRT$25.00
- SWEATSHIRT$30.00
- HOODIE BLACK$38.00
- HOODIE SILVER GRAY$38.00
Rolling Pin Donuts Camarillo Location and Ordering Hours
(805) 482-8711
Closed • Opens Sunday at 5:15AM