Rossville Water Pub 9 South Plank Street
FOOD
SMALL BATCHES
BOBBERS
MEATBALL WITH MOZZARELLA CHEESE WRAPPED IN DOUGH AND BAKED
BREADSTICKS (20)
BREADSTICKS (5)
BREADSTICKS (8)
BUTTERFLY SHRIMP
CATFISH CURLS
CHICKEN TENDER BASKET
4 CRISPY, JUICY TENDERS SERVED WITH FRIES
CHIPS AND SALSA
DEEP FRIED CHIPS SERVED WITH SALSA AND/OR NACHO CHEESE
FRIED BANANA PEPPERS
FRIED CLAM STRIPS
FRIED MUSHROOMS
FRIED PICKLES
GARLIC BREAD
JALAPENO POPPERS
MAC & CHEESE BITES
NACHO SUPREME
FRIED CHIPS COVERED IN NACHO CHEESE, YOUR CHOICE OF MEAT, BLACK OLIVES, TOMATOES, JALAPENOS, SOUR CREAM AND CHIVES
NIBBLERS
OUR VERSION OF PIGS IN A BLANKET
ONION RING BASKET
HAND CUT, MADE FRESH TO ORDER
POPCORN SHRIMP
PORK CRACKLIN'S
POTATO BOATS
FILLED WITH NACHO CHEESE, BACON BITS,TOPPED WITH SOUR CREAM AND CHIVES
POTATO CHIPS & DIP
HOUSE SLICED CHIPS, FRIED AND SERVED WITH FRENCH ONION DIP
PRETZEL BREADSTICKS (4)
PRETZEL BREADSTICKS (6)
RIVER BREAD
GARLIC BREAD COVERED WITH OUR HOUSE-MADE BLEU CHEESE SPREAD
SAMPLER
2 BOBBERS, 5 NIBBLERS, 3 BREADSTICKS AND 1/2 GARLIC BREAD. SERVED WITH NACHO CHEESE AND MARINARA
SPICY CHEESE CURDS
GARLIC BREAD W/ CHEESE
HOUSE SPECIALTIES
BUTTERFLY SHRIMP BASKET
A PORTION OF TASTY BREADED SHRIMP SERVED WITH FRIES
CATFISH DINNER (2 PC)
CATFISH DINNER (3 PC)
CATFISH SANDWICH
SERVED WITH FRIES & COLESLAW
CHICKEN QUESADILLA
2 QUESADILLAS SERVED WITH CHIPS AND SALSA
Chicken Wings (10)
Chicken Wings (20)
Chicken Wings (6)
CHICKEN WRAPS
2 FLOUR TORTILLAS WRAPPED AROUND JUICY TENDERS, LETTUCE DRIZZLED WITH RANCH, BBQ SAUCE OR HONEY MUSTARD
COWBOY TENDERLOIN
BREADED LOIN TOPPED WITH PEPPERJACK CHEESE, BACON AND SPICY MAYO
PULLED PORK SANDWICH
SERVED WITH BBQ, CHIPS AND SLAW
PULLED PORK SLIDERS 2 FOR
SERVED WITH FRIES & COLESLAW
SEAFOOD PLATTER
SERVINGS OF CLAM STRIPS, CATFISH CURLS AND BUTTERFLY SHRIMP SERVED ON A BED OF FRIES WITH TARTAR SAUCE AND HOUSE MADE COCKTAIL SAUCE
TENDERLOIN
GRILLED OR FRIED, SERVED WITH HOUSE CHIPS
FRIES & TOTS
BASKET OF FRIES
BASKET OF TOTS
LOADED FRIES
HEALTHY SERVING OF FRIES TOPPED WITH NACHO CHEESE, BACON BITS, SOUR CREAM AND CHIVES
LOADED TOTS
HEALTHY SERVING OF TOTS TOPPED WITH NACHO CHEESE, BACON BITS, SOUR CREAM AND CHIVES
CHICKEN BACON RANCH FRIES
HEALTHY SERVING OF FRIES TOPPED WITH CHICKEN , BACON, MOZZARELLA AND RANCH SAUCE
CHICKEN BACON RANCH TOTS
HEALTHY SERVING OF TOTS TOPPED WITH CHICKEN , BACON, MOZZARELLA AND RANCH SAUCE
BUFFALO CHICKEN FRIES
BUFFALO CHICKEN TOTS
CHILI CHEESE FRIES
CHILI CHEESE TOTS
PULLED PORK FRIES
PULLED PORK TOTS
SUBS
1/2 BEACH CLUB
HONEY HAM, TURKEY BREAST, BACON, MOZZARELLA, LETTUCE, TOMATO AND MAYO
1/2 BOURBON BARREL BBQ
SAUSAGE, MOZZARELLA, RED ONION AND BBQ SAUCE
1/2 BOURBON BARREL CHICKEN
FAJITA CHICKEN, BACON, ONION, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH BBQ SAUCE
1/2 BUFFALO CHICKEN
FAJITA CHICKEN, MOZZARELLA CHEESE, SMOTHERED WITH HOT SAUCE
1/2 CHICKEN BACON RANCH
FAJITA CHICKEN, BACON, MOZZARELLA CHEESE AND RANCH SAUCE
1/2 FARMHOUSE BLT
SLICED BACON, LETTUCE, TOMATO AND MAYO
1/2 GUTBUSTER
SAUSAGE, PEPPERONI, MOZZARELLA, BANANA PEPPERS SMOTHERED WITH PIZZA AND BBQ SAUCE
1/2 HAM & CHEESE
HONEY HAM AND MOZZARELLA CHEESE
1/2 MEATBALL MADNESS
MEATBALLS COVERED IN PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE
1/2 SICILIAN
HONEY HAM, CENOA SALAMI, BACON, MOZZARELLA, RED ONION, BANANA PEPPERS, LETTUCE, TOMATO AND ITALIAN DRESSING
1/2 STROMBOLI
SAUSAGE, PIZZA SAUCE, MOZZARELLA, RED ONION AND RED PEPPER FLAKES
1/2 SUBMARINE
GENOA SALAMI, HONEY HAM, RED ONION, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE
WHOLE BEACH CLUB
HONEY HAM, TURKEY BREAST, BACON, MOZZARELLA, LETTUCE, TOMATO AND MAYO
WHOLE BOURBON BARREL BBQ
SAUSAGE, MOZZARELLA, RED ONION AND BBQ SAUCE
WHOLE BOURBON BARREL CHICKEN
FAJITA CHICKEN, BACON, ONION, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH BBQ SAUCE
WHOLE BUFFALO CHICKEN
FAJITA CHICKEN, MOZZARELLA CHEESE, SMOTHERED WITH HOT SAUCE
WHOLE CHICKEN BACON RANCH
FAJITA CHICKEN, BACON, MOZZARELLA CHEESE AND RANCH SAUCE
WHOLE FARMHOUSE BLT
SLICED BACON, LETTUCE, TOMATO AND MAYO
WHOLE GUTBUSTER
SAUSAGE, PEPPERONI, MOZZARELLA, BANANA PEPPERS SMOTHERED WITH PIZZA AND BBQ SAUCE
WHOLE HAM & CHEESE
HONEY HAM AND MOZZARELLA CHEESE
WHOLE MEATBALL MADNESS
MEATBALLS COVERED IN PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE
WHOLE SICILIAN
HONEY HAM, CENOA SALAMI, BACON, MOZZARELLA, RED ONION, BANANA PEPPERS, LETTUCE, TOMATO AND ITALIAN DRESSING
WHOLE STROMBOLI
SAUSAGE, PIZZA SAUCE, MOZZARELLA, RED ONION AND RED PEPPER FLAKES
WHOLE SUBMARINE
GENOA SALAMI, HONEY HAM, RED ONION, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE
BURGERS
BUILD A BURGER
ROSSVILLE MONSTER
3 PATTIES, 3 SLICES OF AMERICAN CHEESE AND A MOUND OF BACON!!!
FARMHOUSE
2 PATTIES, HONEY HAM, BACON AND TOPPED WITH AN EGG THE WAY YOU WANT
CHIPOTLE PEANUT BUTTER
BACON, CHEDDAR CHEESE AND TOPPED WITH OUR HOUSEMADE CHIPOTLE PEANUT BUTTER SAUCE
MUSHROOM & SWISS
SWISS CHEESE AND SAUTEED ONIONS
RANCHERO
PEPPERJACK CHEESE, CRISPY ONION RINGS TOPPED WITH OUR RANCHERO SAUCE
MEXICALI
SAUTEED ONIONS, JALAPENOS AND PEPPERJACK CHEESE
WAUI MAUI
PROVOLONE CHEESE, BACON, CRUSHED PINEAPPLE, HAM AND TERIYAKI SAUCE
SPICY RIVER
DRENCHED WITH MILD OR HOT SAUCE, TOPPED WITH BREAD & BUTTER PICKLES AND HOUSE MADE BLUE CHEESE
CHILI CHEDDAR
TOPPED WITH CHILI AND CHEDDAR CHEESE
COLESLAW CRUNCH
PEPPERJACK CHEESE, SAUTEED JALAPENOS CHIPOTLE KETCHUP AND COLESLAW
VOLCANO
PEPPERJACK AND CHEDDAR CHEESE, SAUTEED ONIONS, MUSHROOMS JALAPENOS TOPPED WITH HORSEY MAYO
JALAPENO CRUNCH
GRILLED JALAPENOS, PICO DE GALLO, PEPPERJACK CHEESE AND TORTILLA CHIPS