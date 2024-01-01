Salma's Pizza Pasta Wings 4810 north street
Lunch & Dinner INDIAN Foods Online
LUNCH & DINNER
- #1 BUILD YOUR OWN- WHOLE PIZZA$9.99
LIMIT 5 TOPPINGS IN ADDITION TO SAUCE AND CHEESE [ ADD EXTRA MEAT ($2.00), ADD EXTRA CHEESE ($2.00), ADD GLUTEN-FRIENDLY ($3.00)]
- #2 PEPPERONI-WHOLE$9.99
MARINARA, MOZZARELLA, PEPPERONI [ 740-770 CAL], [ ADD EXTRA MEAT ($2.00), ADD EXTRA CHEESE ($2.00), ADD GLUTEN-FRIENDLY ($3.00)]
- #3 BIG 3 (MEAT SUPREME)-WHOLE$9.99
MARINARA, MOZZARELLA, PEPPERONI, SAUSAGE, BACON [ 1080-1110 CAL],[ ADD EXTRA MEAT ($2.00), ADD EXTRA CHEESE ($2.00), ADD GLUTEN-FRIENDLY ($3.00)]
- #4 HAWAIIAN-WHOLE$9.99
MARINARA, MOZZARELLA, HAM, PINEAPPLE [ 710-770 CAL],[ ADD EXTRA MEAT ($2.00), ADD EXTRA CHEESE ($2.00), ADD GLUTEN-FRIENDLY ($3.00)]
- #5 BBQ CHICKEN-WHOLE PIZZA$9.99
BBQ SAUCE, MOZZARELLA, CHEDDER, CHICKEN, ONIONS [ 950-980 CAL], [ ADD EXTRA MEAT ($2.00), ADD EXTRA CHEESE ($2.00), ADD GLUTEN-FRIENDLY ($3.00)]
- #6 MUSROOM SPINACH-WHOLE$9.99
ALFREDO, SPINACH, MOZZARELLA, MUSHROOMS, GARLIC [ 800-830 CAL], [ ADD EXTRA MEAT ($2.00), ADD EXTRA CHEESE ($2.00), ADD GLUTEN-FRIENDLY ($3.00)]
- #7 MARGHERITA-WHOLE$9.99
MARINARA, MOZZARELLA, CRUSHED BASIL LEAVES, TOMATOS [ 690-720 CAL], [ ADD EXTRA MEAT ($2.00), ADD EXTRA CHEESE ($2.00), ADD GLUTEN-FRIENDLY ($3.00)]
- #8 BUFFOLO CHICKEN-WHOLE$9.99
BUFFALO SAUCE, MOZZARELLA, GORGONZOLA, CHICKEN, ONIONS, RANCH DRIZZLE [ 950-980 CAL], [ ADD EXTRA MEAT ($2.00), ADD EXTRA CHEESE ($2.00), ADD GLUTEN-FRIENDLY ($3.00)]
- #9 VEGGI SUPREME PIZZA-WHOLE$9.99
MARINARA, MOZZARELLA, BELL PEPPERS, ONIONS, BLACK OLIVES, MUSHROOM [ADD EXTRA CHEESE ($2.00), ADD GLUTEN-FRIENDLY ($3.00)]
- #10 WHOLE- CHEESE PIZZA$6.99
MARINARA, MOZZARELLA [ADD EXTRA CHEESE ($2.00), ADD GLUTEN-FRIENDLY ($3.00)]
LUNCH & DINNER
- #1 BUILD YOUR OWN- WHOLE PASTA$9.99
LIMIT 5 TOPPINGS IN ADDITION TO 1 SAUCE AND 1 CHEESE [ + $2.00 FOR EXTRA MEAT AND + $2.00 FOR EXTRA CHEESE]
- #2 ALFREDO CHICKEN-HALF$6.99
ALFREDO SAUCE, PARMESAN, CHICKEN, GARLIC [ 150-330 CAL]
- #2 ALFREDO CHICKEN-WHOLE$9.99
ALFREDO SAUCE, PARMESAN, CHICKEN, GARLIC [ 300-660 CAL]
- #3 BACON, MAC & CHEESE-HALF$6.99
ALFREDO SAUCE, MOZZARELLA, PARMESAN, CHEDDAR, BACON [ 180-360 CAL]
- #3 BACON, MAC & CHEESE-WHOLE$9.99
ALFREDO SAUCE, MOZZARELLA, PARMESAN, CHEDDAR, BACON [ 360-720 CAL]
- #4 THA ZITI-HALF$6.99
MARINARA, MOZZARELLA, MEATBALLS, ONIONS [ 225-400 CAL]
- #4 THA ZITI-WHOLE$9.99
MARINARA, MOZZARELLA, MEATBALLS, ONIONS [ 450-800 CAL]
LUNCH & DINNER
- #1 BUILD YOUR OWN FLAT-BREAD SANDWICH$8.99
LIMIT 5 TOPPINGS IN ADDITION TO 1 SAUCE AND 1 CHEESE [ + $2.00 FOR EXTRA MEAT AND + $2.00 FOR EXTRA CHEESE]
- #2 RANCH CHICKEN FLAT-BREAD SANDWICH$8.99
ALFREDO SAUCE, PARMESAN, CHICKEN, RANCH DRIZZLE [ 740-770 CAL]
- #3 BIG MEAT FLAT-BREAD SANDWICH$8.99
MARINARA, MOZZARELLA, PEPPERONI, MEATBALLS, HAM [ 740-770 CAL]
- #4 BBQ CHICKEN FLAT-BREAD SANDWICH$8.99
BBQ DRIZZLE, CHEDDER, CHICKEN, ONIONS [ 740-770 CAL]
GOODIES AND DESSERTS
SMOOTHIES, FOUNTAIN DRINKS
LUNCH & DINNER POS
- HOUSE SALADS$6.99
ROMAINE LETTUCE, CHERRY TOMATOTES, CUCUMBER, CHEDDER, CRUTONS, RANCH DRESSING
- CAESAR SALADS$6.99
ROMAINE LETTUCE, CRUTONS, PARMESAN, CAESAR DRESSING
- GREEK SALADS$6.99
ROMAINE LETTUCE, CHERRY TOMATOES, ONIONS, CUCUMBER, BELL-PEPERS, BANANA PEPPPERS, OLIVES, GREEK DRESSING
- NUTTY SALADS$6.99
ROMAINE LETTUCE, SPINACH, ALMONDS, SUN FLOWER SEEDS, CRANBERRIES, ITALIAN DRESSING