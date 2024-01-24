Salomay McKinney
HOT COFFEE
CARAMEL MACCHIATO
CORTADO
ESPRESSO DOPPIO
SPECIALITY HOT LATTE
SNICKERDOODLE WHITE MOCHA
SPECIALITY ICED LATTE
SNICKERDOODLE WHITE MOCHA
CREPES
BREAKFAST CREPES
SAVORY CREPES
- MCKINNEY BRUNCH SPECIAL$10.00
CHEESE,TURKEY,AVOCADO,TOMATOES,MUSHROOM &EGG
- MOJO$8.25
CHEESE,SPINACH & MUSHROOM
- HOUSE SPECIAL$10.00
CHEESE,HAM,TOMATOES,GREEN ONIONS & MUSHROOMS
- CHICKEN PESTO$10.00
CHEESE,ROASTED CHICKEN,AVOCADO,PESTO SAUCE,SOUR CREAM & CARAMELIZED ONIONS
- TEXAS STAR$11.00
CHEESE, PULLED PORK,TOMATOES,COLESLAW,BBQ,PICKLES & JALAPENO
- LOX$10.00
- STEAK & CHEESE$11.00
SWEET CREPES
- sugar & butter$6.50
melted butter & granulated sugar
- lemon & sugar$6.50
fresh lemon & granulated sugar
- APPLE PIE$8.00
FRESH APPLE , BROWN SUGAR & CINNAMON
- AU SOLEIL$8.00
HONEY, BANANA & ALMOND POWDER
- PEANUT BUTTER & JELLY$7.50
CREAMY PEANUT BUTTER & STRAWBERRY JELLY
- JUST JAM$7.00
STRAWBERRY, APRICOT OR MARMALADE
- NUTELLA OR DARK CHOCOLATE$7.00
DARK CHOCO OR NUTELLA SPREAD
- ALMOND JOY$8.25
NUT OR CHOCO, BANANA,SREDDED COCONUT & ALMOND POWDER
- A LA FRAISE$8.25
NUT OR DARK CHOCO & STRAWBERRY
- PARIS$9.00
NUTELLA OR CHOCO, STRAWBERRY & BANANA
- BERRY TWIST$10.50
NUTELLA OR DARK CHOCO, STRAWBERRY,BLUEBERRY,BLACKBERRY,RASPBERRY & BANANA
- BANANA FOSTER$9.00
CARAMEL SAUCE, BANANA, CINNAMON & ALMOND POWDER
- SUGAR HIGH$10.50
NUTELLA OR DARK CHOCO, BANANA, STRAWBERRY, COCONUT ALMOND POWDER & HONEY
- NUTELLA & BANANA$8.50
- NUTELLA & RASPBERRY & STRAWBERRY$9.00