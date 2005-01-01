SHORE - St. Armands 465 John Ringling Boulevard
BEVERAGES
NA BEVERAGES
COKE
DIET COKE
SPRITE
GINGER ALE
LEMONADE
ICED TEA
ARNOLD PALMER
SODA WATER
HOT TEA
COFFEE
CRANBERRY JUICE
PINEAPPLE JUICE
ORANGE JUICE
ACQUA PANNA
PELLEGRINO
ESPRESSO
DOUBLE ESPRESSO
CAPPUCCINO
DOUBLE CAPPUCCINO
LATTE
DOUBLE LATTE
SHIRLEY TEMPLE
TONIC
COLD BREW
GINGER BEER
FRENCH PRESS
MILK
CHOCOLATE MILK
GRAPEFRUIT JUICE
WATER
SPARKLING & WHITE WINES
GLS PROSECCO
GLS MOHUA
GLS KUNDE
GLS LES GRENETTES
GLS RIFF
GLS SIMPLE LIFE
GLS LA CREMA
GLS FLEURS DE PRAIRIE
Taste Mohua
Taste Kunde
Taste Les Grenettes
Taste Riff
Taste Simple Life
Taste La Crema
Taste Fleurs De Prairie
BTL LA MARCA PROSECCO
VEUVE CLICQUOT
MOET ROSE
MOET BRUT
LA MARCA ROSE SPLIT
BTL MOHUA
BTL KUNDE
BTL SANCERRE
BTL SELBY
BTL RIFF
BTL ILEANA
BTL SIMPLE LIFE
BTL LA CREMA
BTL ROMBAUER
BTL MER SOLEIL
BTL FAR NIENTE
BTL FLEURS DE PRAIRIE
BTL LES GRENETTES
BTL JORDAN
RED WINES
GLS LOLA
GLS STRAIGHT SHOOTER
GLS FAMILIA MALBEC
GLS THREE FINGER JACK CAB
GLS '75 WINE CAB
GLS BONANNO
Taste Lola
Taste Straight Shooter
Taste Malbec
Taste Three Finger Jack
Taste '75 Cab
Taste Bonanno
BTL '75 CABERNET
BTL 8 YEARS IN THE DESERT
BTL BONANNO
BTL CANARD
BTL CATENA
BTL CAYMUS
BTL DUCKHORN MERLOT
BTL FAMILIA MALBEC
BTL FAUST
BTL FLOWERS
BTL GEVREY-CHAMBERTIN
BTL JANZEN
BTL LOLA
BTL MAD VIOLETS
BTL NICKEL & NICKEL
BTL SEXUAL CHOCOLATE
BTL SILVER OAK
BTL STRAIGHT SHOOTER
BTL THE DUDE
BTL THREE FINGER JACK
BEERS
MICHELOB ULTRA
BUD LIGHT
CORONA EXTRA
STELLA ARTOIS
O DOUL'S N/A
VANILLA PORTER
V-TWIN LAGER
GRANDPA JACK'S PILS
KEY LIME WHEAT ALE
UNHOLY AMERICAN TRIPPEL
FREE DIVE IPA
POOLSIDE
TASTE VTWIN
TASTE GRNPA JACKS
TASTE KEY LIME
TASTE TRIPPEL
TASTE IPA
TASTE POOLSIDE
KOMBUCHA
SHORE COCKTAILS
THE REFRESHER
RUBY RED
ORIGINAL MAI TAI
SHORE'S BARREL AGED COCKTAIL
BEE KEEPER
THE 1908
OAXACA
PEAR OLD-FASHIONED
RED SANGRIA
WHITE SANGRIA
BLOOD ORANGE MARGARITA
ESPRESSO MARTINI
MOJITO
MARGARITA
CLARITY
RED SANGRIA CARAFE
WHITE SANGRIA CARAFE
BLOOD ORANGE MARGARITA CARAFE
SUMMER THYME
SPICY MARGARITA
COCKTAILS A-H
AMARETTO SOUR
APEROL SPRITZ
APPLE MARTINI
AVIATION
BAYBREEZE
BELLINI
BLACK RUSSIAN
BLOODY MARY
BRAMBLE
BRANDY ALEXANDER
CAIPIRINHA
CHOCOLATE MARTINI
COSMOPOLITAN
DARK 'N STORMY
FRENCH 75
FRENCH MARTINI
GIN COLLINS
HARVEY WALLBANGER
COCKTAILS I-Q
KEY LIME PIE MARTINI
KIR
KIR ROYALE
LAST WORD
LEMONDROP MARTINI
LONG ISLAND
MANHATTAN ROCKS
MANHATTAN UP
MARGARITA
MARTINI ROCKS
MARTINI UP
MIMOSA
MINT JULEP
MOJITO
MOSCOW MULE
NEGRONI
PAINKILLER
PALOMA
PEACH BELLINI
PIMMS CUP
PINEAPPLE UPSIDE MARTINI
POMEGRANATE MARTINI
COCKTAILS R-Z
VIRGIN COCKTAILS
SHOTS
VODKA/GIN
360 VODKA
360 VANILLA
ABSOLUT
ABSOLUT PEPPAR
ABSOLUT MANDARIN
ABSOLUT CITRON
ABSOLUT RASPBERRY
BELVEDERE
GREY GOOSE
KETEL ONE
KETEL PEACH
KETEL CUCUMBER
KETEL GRAPEFRUIT
TITOS
WHEATLEY
BOTANIST
BOMBAY
BOMBAY SAPPHIRE
BRECKENRIDGE
GUNPOWDER
HENDRICK'S
NOLET'S
EMPRESS 1908
TANQUERAY
BOURBON & WHISKEY
ANGEL'S ENVY
ANGEL'S ENVY RYE
BASIL HAYDEN
BENCHMARK BOURBON
BLANTON'S
BOOKER'S NOE
BUFFALO TRACE
BULLEIT BOURBON
BULLEIT RYE
CROWN ROYAL
E.H. TAYLOR
EAGLE RARE
ELIJAH CRAIG
FOUR ROSES SINGLE
FOUR ROSES SMALL
HIGH WEST DOUBLE RYE
HIGH WEST RENDEZVOUS
HORSE SOLDIER
ISAAC BOWMAN PORT BARREL FINISHED
JACK DANIEL'S
JAMESON
JAMESON BLACK
KNOB CREEK BOURBON
KNOB CREEK RYE
MAKER'S MARK
MICHTER'S BOURBON
MICHTER'S RYE
MIDWINTER NITE DRAM
OLD FORESTER
OLD FORESTER 1910
OLD FORESTER 1920
PEERLESS
REDWOOD BOURBON
REDWOOD GRIZZLY BEAR
REDWOOD ROCKET TOP
REDWOOD RYE
SAZERAC RYE 6YR
STAGG
WHISTLE PIG 6YR
WIDOW JANE
WOODFORD RESERVE
TEQUILA
CASAMIGOS BLANCO
CASAMIGOS REPO
CASAMIGOS ANEJO
CASAMIGOS MEZCAL
CINCORO REPOSADO
CINCORO ANEJO
CLASE AZUL REPOSADO
CORAZON BLANCO
CORAZON REPOSADO
DON JULIO BLANCO
DON JULIO REPOSADO
DON JULIO ANEJO
HIATUS BLANCO
HIATUS REPOSADO
PATRON SILVER
PATRON REPOSADO
PATRON ANEJO
PATRON XT ANEJO
MONTELOBOS MEZCAL
RUM
SCOTCH
CORDIAL/LIQUEURS
ABSINTHE
AMARETTO DISARONNO
ANCHO REYES
ANISSETTE
APEROL
APPLE PUCKERS
APRICOT LIQUEUR
AVERNA
B & B
BAILEY'S
BENEDICTINE
CAMPARI
CANTON GINGER
CHAMBORD
CHERRY HERRING
CREME DE MURE
DOLIN BLANC
DOLIN DRY
DOLIN ROUGE
DRAMBUIE
FERNT BRANCA
FRANGELICO
GALLIANO
GALLIANO - RISTRETTO
GODIVA
GRAND MARNIER
GREEN CHARTREUSE
KAHLUA
LILLET BLANC
LILLET ROSE
LIMONCELLO
LUXARDO MARASCHINO
PEACH SCHNAPPS
PERNOD
PIMMS
SAMBUCA BLACK
SAMBUCA WHITE
SOUTHER COMFORT
ST GERMAINE
TIA MARIA
YELLOW CHARTREUSE
DINNER
APPETIZERS
CIABATTA BREAD & SPREADS
ALLERGIES: DAIRY - Goat Cheese, Eggplant Dip, Bread EGG - Salmon Dip ONION - Goat Cheese, Eggplant Dip, Salmon Dip GARLIC - Eggplant Dip NUTS-SOY-GLUTEN - Bread VINEGAR - Salmon Dip, Pickled Mango Veg
GUAC & SHR CEVICHE
ALLERGIES ONION, GARLIC, CILANTRO: Shrimp Ceviche and Guacamole
CRAB CAKE APP
ALLERGIES EGG - Crab cake, Miso Aioli GARLIC - Miso Aioli ONION - Dressing for Jicama Slaw SOY - Miso Aioli, Oil for crab cake mold VINEGAR - Sauce for crab cake, Miso Aioli, Dressing on Jicama Slaw
CRISPY BAO BUNS
KUNG PAO CALAMARI
ALLERGIES ONION - Chives, Batter GARLIC - Dressing, Batter PEANUTS VINEGAR - Calamari Dressing
THAI CURRY MUSSELS
ALLERGIES DAIRY - Bread ONION & GARLIC - Coconut Curry Broth, Chimichurri SOY, GLUTEN - Bread
TUNA TARTARE
ALLERGIES DAIRY - Wonton EGG - Wonton, Sriracha Mayo GARLIC - Calamari Dress for Tuna, Sriracha Mayo GLUTEN - Wonton SOY - Tobiko VINEGAR - Dressing, GInger Sauce, Sriracha Mayo
SALADS
CHICKEN CHINOIS SALAD
ALLERGIES NUTS - Peanuts EGG - Sesame Soy Dressing, Wontons SESAME - Dressing (sesame oil and seeds) FISH - Dressing (Fish Sauce) SOY - Dressing
BEET SALAD
ALLERGIES "DAIRY" - Goat Cheese ONION - Herb Vinaigrette & Walnut Vinaigrette NUTS - Walnuts, Walnut Dressing, Pistachio Goat Cheese
KALE SALAD
ALLERGIES GARLIC, SOY, VINEGAR, WINE, GLUTEN - Dressing
CRAB SALAD
SEAFOOD COBB - D
CHICKEN COBB - D
SHAVED BRUSSELS SPROUTS SALAD
ALLERGIES NUTS - Pecans
GREEN SALAD
ALLERGIES ONION - Herb Vinaigrette
OFF SHORE
SHRIMP & SCALLOP RISOTTO
ALLERGIES DAIRY - Risotto (Parmesan), Lemon Beurre Blanc ONION - Risotto, Lemon Beurre Blanc GARLIC - Cherry Tomato VINEGAR - Cherry Tomato WINE - Risotto
FAROE ISLANDS SALMON
ALLERGIES DAIRY - Lemon Beurre Blanc ONION & GARLIC - Lemon Beurre Blanc, Grilled Veggies, Smashed Fingerling Potatoes VINEGAR - Grilled Vegetables WINE - Lemon Beurre Blanc
PAN SEARED SNAPPER
ALLERGIES DAIRY - Risotto Cake, Lemon Beurre Blanc EGG - Risotto Cake ONION - Risotto Cake, Lemon Beurre Blanc, Caponata WINE - Risotto Cake, Lemon Beurre Blanc VINEGAR - Caponata
MISO MARINATED BLACK GROUPER
ALLERGIES ONION - Coconut Sauce GARLIC - Coconut Sauce, Slaw SOY - Coconut Sauce, Miso Marinade VINEGAR - Sticky Rice Cake, Slaw WINE - Coconut Sauce
GRILLED BRANZINO
ALLERGIES DAIRY - Polenta (Goat Cheese, Butter), Basil Vin Blanc (Heavy Cream) EGG - Polenta ONION - Polenta, Basil Vin Blanc GARLIC - Basil Vin Blanc, Cherry Tomato
AHI TUNA MIGNON
ALLERGIES DAIRY& ONION - Risotto, Sauce, Tuna Seasoning SOY & GARLIC - Tuna Seasoning
HALIBUT SPECIAL
ON SHORE
DINER MEATLOAF
ALLERGIES DAIRY - Onion Jus EGG & GARLIC - Meatloaf ONION, SOY, GLUTEN - Onion Jus, Meatloaf
ST. LOUIS 'JENGA' RIBS
ALLERGIES PEANUTS ONION, GARLIC, SOY, GLUTEN, VINEGAR _ SAUCES
BLUE CHEESE CRUSTED 8OZ FILET MIGNON
SHORE BURGER
FRIED CHICKEN
ALLERGIES DAIRY - Cheese Sauce, Slaw Dressing EGG - Slaw Dressing
LINGUINE PASTA
ALLERGIES DAIRY - Sauce (Heavy Cream), Gremolata (Parmesan) ONIONS, GARLIC - Mushroom Sauce
VEGAN BELUGA LENTIL RAGOUT
ALLERGIES ONIONS - Lentil, Chermoula Sauce GARLIC - Lentil
PLAIN BURGER
FILET SPECIAL
NON DINNER ITEMS
SIDES (DINNER)
TRUFFLE FRIES
GLUTEN - FLOUR
TRUFFLE MAC N' CHEESE
SIDE MAC N' CHEESE
ROASTED BRUSSELS SPROUTS
YELLOW TOMATO SOUP
SIDE VEGETABLES
SIDE GREEN BEANS & CARROTS
SIDE FINGERLING POTATOES
SIDE LEMON RISOTTO
SIDE SHRIMP RISOTTO
SIDE STICKY RICE
SIDE SNAPPER CAKE
SIDE POLENTA
SIDE BOK CHOY
SIDE CIABATTA BREAD
SIDE MUSSEL BREAD
SIDE TORTILLA CHIPS
SIDE WONTON CHIPS
SID MASHED POTATOES
SIDE SLICED AVOCADO
SIDE SHIITAKE MUSHROOM
SIDE GRILLED CHICKEN
SIDE SALMON (5OZ)
SIDE SALMON (8OZ)
SIDE LOBSTER MAC
SIDE SPINACH
DESSERTS
TRAINING MEALS
KIDS MENU
REGULAR KIDS
LARGE PARTY
PARTY - SALMON BEET SALAD
ALLERGIES DAIRY - Lemon Beurre Blanc ONION & GARLIC - Lemon Beurre Blanc, Grilled Veggies, Smashed Fingerling Potatoes VINEGAR - Grilled Vegetables WINE - Lemon Beurre Blanc
PARTY - SALMON
ALLERGIES DAIRY - Lemon Beurre Blanc ONION & GARLIC - Lemon Beurre Blanc, Grilled Veggies, Smashed Fingerling Potatoes VINEGAR - Grilled Vegetables WINE - Lemon Beurre Blanc
PARTY - FRIED CHICKEN
ALLERGIES DAIRY - Cheese Sauce, Slaw Dressing EGG - Slaw Dressing
PARTY - MEATLOAF
ALLERGIES DAIRY - Onion Jus EGG & GARLIC - Meatloaf ONION, SOY, GLUTEN - Onion Jus, Meatloaf
PARTY - SNAPPER
ALLERGIES DAIRY - Risotto Cake, Lemon Beurre Blanc EGG - Risotto Cake ONION - Risotto Cake, Lemon Beurre Blanc, Caponata WINE - Risotto Cake, Lemon Beurre Blanc VINEGAR - Caponata
PARTY - FILET
PARTY - RIBS
ALLERGIES PEANUTS ONION, GARLIC, SOY, GLUTEN, VINEGAR _ SAUCES
PARTY - SHRIMP RISOTTO
ALLERGIES DAIRY - Risotto (Parmesan), Lemon Beurre Blanc ONION - Risotto, Lemon Beurre Blanc GARLIC - Cherry Tomato VINEGAR - Cherry Tomato WINE - Risotto
KUNG PAO CALAMARI
ALLERGIES ONION - Chives, Batter GARLIC - Dressing, Batter PEANUTS VINEGAR - Calamari Dressing
TRUFFLE FRIES
GLUTEN - FLOUR
KALE SALAD
ALLERGIES GARLIC, SOY, VINEGAR, WINE, GLUTEN - Dressing