BEVERAGES

NA BEVERAGES

COKE

$2.75

DIET COKE

$2.75

SPRITE

$2.75

GINGER ALE

$2.75

LEMONADE

$2.75

ICED TEA

$2.75

ARNOLD PALMER

$2.75

SODA WATER

$2.75

HOT TEA

$2.75

COFFEE

$3.00

CRANBERRY JUICE

$3.00

PINEAPPLE JUICE

$3.00

ORANGE JUICE

$3.00

ACQUA PANNA

$6.00

PELLEGRINO

$6.00

ESPRESSO

$3.00

DOUBLE ESPRESSO

$4.50

CAPPUCCINO

$4.00

DOUBLE CAPPUCCINO

$5.50

LATTE

$4.00

DOUBLE LATTE

$5.50

SHIRLEY TEMPLE

$3.00

TONIC

$2.75

COLD BREW

$5.00

GINGER BEER

$4.00

FRENCH PRESS

$12.00

MILK

$2.75

CHOCOLATE MILK

$3.50

GRAPEFRUIT JUICE

$3.00

WATER

SPARKLING & WHITE WINES

GLS PROSECCO

$11.00

GLS MOHUA

$12.00

GLS KUNDE

$13.00

GLS LES GRENETTES

$16.00

GLS RIFF

$11.00

GLS SIMPLE LIFE

$11.00

GLS LA CREMA

$13.00

GLS FLEURS DE PRAIRIE

$11.00

Taste Mohua

Taste Kunde

Taste Les Grenettes

Taste Riff

Taste Simple Life

Taste La Crema

Taste Fleurs De Prairie

BTL LA MARCA PROSECCO

$43.00

VEUVE CLICQUOT

$130.00

MOET ROSE

$27.00

MOET BRUT

$27.00

LA MARCA ROSE SPLIT

$15.00

BTL MOHUA

$47.00

BTL KUNDE

$51.00

BTL SANCERRE

$68.00

BTL SELBY

$55.00

BTL RIFF

$43.00

BTL ILEANA

$45.00

BTL SIMPLE LIFE

$43.00

BTL LA CREMA

$51.00

BTL ROMBAUER

$74.00

BTL MER SOLEIL

$52.00

BTL FAR NIENTE

$114.00

BTL FLEURS DE PRAIRIE

$43.00

BTL LES GRENETTES

$63.00

BTL JORDAN

$85.00

RED WINES

GLS LOLA

$12.00

GLS STRAIGHT SHOOTER

$14.00

GLS FAMILIA MALBEC

$13.00

GLS THREE FINGER JACK CAB

$11.00

GLS '75 WINE CAB

$13.00

GLS BONANNO

$16.00

Taste Lola

Taste Straight Shooter

Taste Malbec

Taste Three Finger Jack

Taste '75 Cab

Taste Bonanno

BTL '75 CABERNET

$51.00

BTL 8 YEARS IN THE DESERT

$85.00

BTL BONANNO

$63.00

BTL CANARD

$160.00

BTL CATENA

$48.00

BTL CAYMUS

$145.00

BTL DUCKHORN MERLOT

$78.00

BTL FAMILIA MALBEC

$51.00

BTL FAUST

$85.00

BTL FLOWERS

$82.00

BTL GEVREY-CHAMBERTIN

$153.00

BTL JANZEN

$175.00

BTL LOLA

$47.00

BTL MAD VIOLETS

$75.00

BTL NICKEL & NICKEL

$168.00

BTL SEXUAL CHOCOLATE

$56.00

BTL SILVER OAK

$140.00

BTL STRAIGHT SHOOTER

$55.00

BTL THE DUDE

$65.00

BTL THREE FINGER JACK

$43.00

BEERS

MICHELOB ULTRA

$5.00

BUD LIGHT

$4.00

CORONA EXTRA

$5.00

STELLA ARTOIS

$6.00

O DOUL'S N/A

$4.00

VANILLA PORTER

$5.00

V-TWIN LAGER

$6.50

GRANDPA JACK'S PILS

$7.00

KEY LIME WHEAT ALE

$6.50

UNHOLY AMERICAN TRIPPEL

$7.50

FREE DIVE IPA

$7.00

POOLSIDE

$6.50

TASTE VTWIN

TASTE GRNPA JACKS

TASTE KEY LIME

TASTE TRIPPEL

TASTE IPA

TASTE POOLSIDE

KOMBUCHA

$10.00

SHORE COCKTAILS

THE REFRESHER

$15.00

RUBY RED

$14.00

ORIGINAL MAI TAI

$14.00

SHORE'S BARREL AGED COCKTAIL

$14.00

BEE KEEPER

$14.00

THE 1908

$15.00

OAXACA

$15.00

PEAR OLD-FASHIONED

$14.00

RED SANGRIA

$12.00

WHITE SANGRIA

$12.00

BLOOD ORANGE MARGARITA

$14.00

ESPRESSO MARTINI

$16.00

MOJITO

$14.00

MARGARITA

$14.00

CLARITY

$15.00

RED SANGRIA CARAFE

$65.00

WHITE SANGRIA CARAFE

$65.00

BLOOD ORANGE MARGARITA CARAFE

$75.00

SUMMER THYME

$16.00

SPICY MARGARITA

$15.00

COCKTAILS A-H

AMARETTO SOUR

$12.00

APEROL SPRITZ

$13.00

APPLE MARTINI

$14.00

AVIATION

$15.00

BAYBREEZE

$13.00

BELLINI

$11.00

BLACK RUSSIAN

$11.00

BLOODY MARY

$13.00

BRAMBLE

$15.00

BRANDY ALEXANDER

$14.00

CAIPIRINHA

$13.00

CHOCOLATE MARTINI

$14.00

COSMOPOLITAN

$14.00

DARK 'N STORMY

$12.00

FRENCH 75

$12.00

FRENCH MARTINI

$14.00

GIN COLLINS

$12.00

HARVEY WALLBANGER

$13.00

COCKTAILS I-Q

KEY LIME PIE MARTINI

$14.00

KIR

$12.00

KIR ROYALE

$13.00

LAST WORD

$15.00

LEMONDROP MARTINI

$14.00

LONG ISLAND

$13.00

MANHATTAN ROCKS

$13.00

MANHATTAN UP

$14.00

MARGARITA

$14.00

MARTINI ROCKS

$12.50

MARTINI UP

$13.00

MIMOSA

$11.00

MINT JULEP

$15.00

MOJITO

$14.00

MOSCOW MULE

$13.00

NEGRONI

$13.00

PAINKILLER

$12.00

PALOMA

$14.00

PEACH BELLINI

$11.00

PIMMS CUP

$13.00

PINEAPPLE UPSIDE MARTINI

$14.00

POMEGRANATE MARTINI

$24.00

COCKTAILS R-Z

RASPBERRY MARTINI

$14.00

ROB ROY

$14.00

RUM RUNNER

$13.00

RUSTY NAIL

$12.00

SALTY DOG

$12.00

SEABREEZE

$12.00

SEX ON THE BEACH

$12.00

STRAWBERRY MOJITO

$15.00

VESPER MARTINI

$14.00

VIRGIN COCKTAILS

VIRGIN MOJITO

$10.00

VIRGIN MARY

$10.00

VIRGIN MARGARITA

$9.00

VIRGIN MOSCOW

$8.00

MOCKTAIL SPECIAL

$10.00

VIRGIN BLOOD ORANGE MARG

$10.00

SHOTS

KAMIKAZE

$10.00

LEMONDROP SHOT

$10.00

GREEN TEA SHOT

$10.00

WHITE TEA SHOT

$10.00

BIRTHDAY CAKE SHOT

$10.00

VODKA/GIN

360 VODKA

$10.00

360 VANILLA

$10.00

ABSOLUT

$11.00

ABSOLUT PEPPAR

$11.00

ABSOLUT MANDARIN

$11.00

ABSOLUT CITRON

$11.00

ABSOLUT RASPBERRY

$11.00

BELVEDERE

$12.00

GREY GOOSE

$12.00

KETEL ONE

$12.00

KETEL PEACH

$13.00

KETEL CUCUMBER

$13.00

KETEL GRAPEFRUIT

$13.00

TITOS

$12.00

WHEATLEY

$11.00

BOTANIST

$12.00

BOMBAY

$10.00

BOMBAY SAPPHIRE

$12.00

BRECKENRIDGE

$10.00

GUNPOWDER

$13.00

HENDRICK'S

$14.00

NOLET'S

$12.00

EMPRESS 1908

$13.00

TANQUERAY

$12.00

BOURBON & WHISKEY

ANGEL'S ENVY

$14.00

ANGEL'S ENVY RYE

$23.00

BASIL HAYDEN

$14.00

BENCHMARK BOURBON

$10.00

BLANTON'S

$28.00

BOOKER'S NOE

$32.00

BUFFALO TRACE

$15.00

BULLEIT BOURBON

$12.00

BULLEIT RYE

$14.00

CROWN ROYAL

$10.00

E.H. TAYLOR

$21.00

EAGLE RARE

$23.00

ELIJAH CRAIG

$12.00

FOUR ROSES SINGLE

$13.00

FOUR ROSES SMALL

$11.00

HIGH WEST DOUBLE RYE

$13.00

HIGH WEST RENDEZVOUS

$16.00

HORSE SOLDIER

$15.00

ISAAC BOWMAN PORT BARREL FINISHED

$18.00

JACK DANIEL'S

$12.00

JAMESON

$12.00

JAMESON BLACK

$13.00

KNOB CREEK BOURBON

$14.00

KNOB CREEK RYE

$16.00

MAKER'S MARK

$12.00

MICHTER'S BOURBON

$14.00

MICHTER'S RYE

$14.00

MIDWINTER NITE DRAM

$30.00

OLD FORESTER

$10.00

OLD FORESTER 1910

$16.00

OLD FORESTER 1920

$18.00

PEERLESS

$25.00

REDWOOD BOURBON

$12.00

REDWOOD GRIZZLY BEAR

$18.00

REDWOOD ROCKET TOP

$18.00

REDWOOD RYE

$13.00

SAZERAC RYE 6YR

$14.00

STAGG

$28.00

WHISTLE PIG 6YR

$16.00

WIDOW JANE

$21.00

WOODFORD RESERVE

$12.00

TEQUILA

CASAMIGOS BLANCO

$15.00

CASAMIGOS REPO

$17.00

CASAMIGOS ANEJO

$19.00

CASAMIGOS MEZCAL

$18.00

CINCORO REPOSADO

$25.00

CINCORO ANEJO

$33.00

CLASE AZUL REPOSADO

$32.00

CORAZON BLANCO

$11.00

CORAZON REPOSADO

$12.00

DON JULIO BLANCO

$15.00

DON JULIO REPOSADO

$17.00

DON JULIO ANEJO

$19.00

HIATUS BLANCO

$12.00

HIATUS REPOSADO

$14.00

PATRON SILVER

$13.00

PATRON REPOSADO

$14.00

PATRON ANEJO

$15.50

PATRON XT ANEJO

$26.00

MONTELOBOS MEZCAL

$14.00

RUM

BACARDI SILVER

$10.00

BACARDI LIMON

$10.00

CACHACA AVUA

$11.00

CACHACA SOUL

$11.00

CANE RUN RUM

$11.00

CAPTAIN MORGAN

$11.00

GOSLING'S

$10.00

MYER'S

$11.00

OAK & PALM COCO

$12.00

SAILOR JERRY

$11.00

ZAYA 16 YR

$12.00

SCOTCH

BALVENIE 12YR DBLWD

$20.00

BALVENIE 14YR

$24.00

DEWAR'S

$10.00

GLENLIVET 12YR

$16.00

JOHNNIE WALKER BLACK

$12.00

JOHNNIE WALKER RED

$10.00

JOHNNIE WALKER BLUE

$56.00

MACALLAN 12YR

$22.00

MACALLAN 18YR

$62.00

OBAN 14YR

$22.00

GLENMORANGIE RUBAN 18YR

$18.00

BRANDY/COGNAC

GERMAIN ROBIN

$12.00

HENNESSEY VS

$16.00

PAUL MASSON BRANDY

$10.00

REMY MARTIN VSOP

$14.00

CORDIAL/LIQUEURS

ABSINTHE

$11.00

AMARETTO DISARONNO

$12.00

ANCHO REYES

$12.00

ANISSETTE

$10.00

APEROL

$12.00

APPLE PUCKERS

$10.00

APRICOT LIQUEUR

$10.00

AVERNA

$12.00

B & B

$11.00

BAILEY'S

$11.00

BENEDICTINE

$11.00

CAMPARI

$11.00

CANTON GINGER

$12.00

CHAMBORD

$11.00

CHERRY HERRING

$12.00

CREME DE MURE

$13.00

DOLIN BLANC

$10.00

DOLIN DRY

$10.00

DOLIN ROUGE

$10.00

DRAMBUIE

$11.00

FERNT BRANCA

$13.00

FRANGELICO

$11.00

GALLIANO

$12.00

GALLIANO - RISTRETTO

$12.00

GODIVA

$13.00

GRAND MARNIER

$11.00

GREEN CHARTREUSE

$14.00

KAHLUA

$11.00

LILLET BLANC

$12.00

LILLET ROSE

$12.00

LIMONCELLO

$11.00

LUXARDO MARASCHINO

$12.00

PEACH SCHNAPPS

$11.00

PERNOD

$11.00

PIMMS

$11.00

SAMBUCA BLACK

$11,200.00

SAMBUCA WHITE

$12.00

SOUTHER COMFORT

$10.00

ST GERMAINE

$12.00

TIA MARIA

$11.00

YELLOW CHARTREUSE

$14.00

DINNER

APPETIZERS

CIABATTA BREAD & SPREADS

$16.00

ALLERGIES: DAIRY - Goat Cheese, Eggplant Dip, Bread EGG - Salmon Dip ONION - Goat Cheese, Eggplant Dip, Salmon Dip GARLIC - Eggplant Dip NUTS-SOY-GLUTEN - Bread VINEGAR - Salmon Dip, Pickled Mango Veg

GUAC & SHR CEVICHE

$18.00

ALLERGIES ONION, GARLIC, CILANTRO: Shrimp Ceviche and Guacamole

CRAB CAKE APP

$23.00

ALLERGIES EGG - Crab cake, Miso Aioli GARLIC - Miso Aioli ONION - Dressing for Jicama Slaw SOY - Miso Aioli, Oil for crab cake mold VINEGAR - Sauce for crab cake, Miso Aioli, Dressing on Jicama Slaw

CRISPY BAO BUNS

$19.00

KUNG PAO CALAMARI

$18.00

ALLERGIES ONION - Chives, Batter GARLIC - Dressing, Batter PEANUTS VINEGAR - Calamari Dressing

THAI CURRY MUSSELS

$19.00

ALLERGIES DAIRY - Bread ONION & GARLIC - Coconut Curry Broth, Chimichurri SOY, GLUTEN - Bread

TUNA TARTARE

$18.00

ALLERGIES DAIRY - Wonton EGG - Wonton, Sriracha Mayo GARLIC - Calamari Dress for Tuna, Sriracha Mayo GLUTEN - Wonton SOY - Tobiko VINEGAR - Dressing, GInger Sauce, Sriracha Mayo

SALADS

CHICKEN CHINOIS SALAD

$22.00

ALLERGIES NUTS - Peanuts EGG - Sesame Soy Dressing, Wontons SESAME - Dressing (sesame oil and seeds) FISH - Dressing (Fish Sauce) SOY - Dressing

BEET SALAD

$15.00

ALLERGIES "DAIRY" - Goat Cheese ONION - Herb Vinaigrette & Walnut Vinaigrette NUTS - Walnuts, Walnut Dressing, Pistachio Goat Cheese

KALE SALAD

$14.00

ALLERGIES GARLIC, SOY, VINEGAR, WINE, GLUTEN - Dressing

CRAB SALAD

$26.00

SEAFOOD COBB - D

$29.00

CHICKEN COBB - D

$24.00

SHAVED BRUSSELS SPROUTS SALAD

$14.00

ALLERGIES NUTS - Pecans

GREEN SALAD

$10.00

ALLERGIES ONION - Herb Vinaigrette

OFF SHORE

SHRIMP & SCALLOP RISOTTO

$36.00

ALLERGIES DAIRY - Risotto (Parmesan), Lemon Beurre Blanc ONION - Risotto, Lemon Beurre Blanc GARLIC - Cherry Tomato VINEGAR - Cherry Tomato WINE - Risotto

FAROE ISLANDS SALMON

$29.00

ALLERGIES DAIRY - Lemon Beurre Blanc ONION & GARLIC - Lemon Beurre Blanc, Grilled Veggies, Smashed Fingerling Potatoes VINEGAR - Grilled Vegetables WINE - Lemon Beurre Blanc

PAN SEARED SNAPPER

$36.00

ALLERGIES DAIRY - Risotto Cake, Lemon Beurre Blanc EGG - Risotto Cake ONION - Risotto Cake, Lemon Beurre Blanc, Caponata WINE - Risotto Cake, Lemon Beurre Blanc VINEGAR - Caponata

MISO MARINATED BLACK GROUPER

$42.00

ALLERGIES ONION - Coconut Sauce GARLIC - Coconut Sauce, Slaw SOY - Coconut Sauce, Miso Marinade VINEGAR - Sticky Rice Cake, Slaw WINE - Coconut Sauce

GRILLED BRANZINO

$33.00

ALLERGIES DAIRY - Polenta (Goat Cheese, Butter), Basil Vin Blanc (Heavy Cream) EGG - Polenta ONION - Polenta, Basil Vin Blanc GARLIC - Basil Vin Blanc, Cherry Tomato

AHI TUNA MIGNON

$34.00

ALLERGIES DAIRY& ONION - Risotto, Sauce, Tuna Seasoning SOY & GARLIC - Tuna Seasoning

HALIBUT SPECIAL

$42.00

ON SHORE

DINER MEATLOAF

$26.00

ALLERGIES DAIRY - Onion Jus EGG & GARLIC - Meatloaf ONION, SOY, GLUTEN - Onion Jus, Meatloaf

ST. LOUIS 'JENGA' RIBS

$29.00

ALLERGIES PEANUTS ONION, GARLIC, SOY, GLUTEN, VINEGAR _ SAUCES

BLUE CHEESE CRUSTED 8OZ FILET MIGNON

$52.00

SHORE BURGER

$23.00

FRIED CHICKEN

$24.00

ALLERGIES DAIRY - Cheese Sauce, Slaw Dressing EGG - Slaw Dressing

LINGUINE PASTA

ALLERGIES DAIRY - Sauce (Heavy Cream), Gremolata (Parmesan) ONIONS, GARLIC - Mushroom Sauce

VEGAN BELUGA LENTIL RAGOUT

$24.00

ALLERGIES ONIONS - Lentil, Chermoula Sauce GARLIC - Lentil

PLAIN BURGER

$22.00

FILET SPECIAL

$56.00

NON DINNER ITEMS

FOREST MUSHROOM & BLACK BEAN BURGER

$20.00

BLACK GROUPER SANDWICH

$26.00

BLACK GROUPER TACOS

$26.00

CRISPY ORGANIC CHICKEN SANDWICH

$21.00

SIDES (DINNER)

TRUFFLE FRIES

$10.00+

GLUTEN - FLOUR

TRUFFLE MAC N' CHEESE

$10.00

SIDE MAC N' CHEESE

$10.00

ROASTED BRUSSELS SPROUTS

$10.00

YELLOW TOMATO SOUP

$6.00+

SIDE VEGETABLES

$8.00

SIDE GREEN BEANS & CARROTS

$8.00

SIDE FINGERLING POTATOES

$8.00

SIDE LEMON RISOTTO

$8.00

SIDE SHRIMP RISOTTO

$10.00

SIDE STICKY RICE

$8.00

SIDE SNAPPER CAKE

$8.00

SIDE POLENTA

$8.00

SIDE BOK CHOY

$6.00

SIDE CIABATTA BREAD

$4.00

SIDE MUSSEL BREAD

$2.00

SIDE TORTILLA CHIPS

$2.00

SIDE WONTON CHIPS

$2.00

SID MASHED POTATOES

$8.00

SIDE SLICED AVOCADO

$3.00

SIDE SHIITAKE MUSHROOM

$5.00

SIDE GRILLED CHICKEN

$11.00

SIDE SALMON (5OZ)

$14.00

SIDE SALMON (8OZ)

$23.00

SIDE LOBSTER MAC

$24.00

SIDE SPINACH

$6.00

DESSERTS

KEY LIME PIE

$10.00

CHOCOLATE ESPRESSO TORTE

$10.00

VANILLA ICE CREAM

$2.00

DRAGON FRUIT SORBET

$2.00

B-DAY KEY LIME

B-DAY CHOC TORTE

B-DAY VANILLA ICE CREAM

B-DAY SORBET

COFFEE

$3.00

DOUBLE ESPRESSO

$4.50

ESPRESSO

$3.00

DOUBLE CAPPUCCINO

$5.50

CAPPUCCINO

$4.00

DOUBLE LATTE

$5.50

LATTE

$4.00

TRAINING MEALS

SALADS - TRAIN

TACO - TRAIN

MEATLOAF - TRAIN

RISOTTO - TRAIN

1 SLIDER - TRAIN

MUSSELS - TRAIN

GUAC/CEV - TRAIN

MAC 'N CHEESE - TRAIN

KIDS MENU

REGULAR KIDS

CHICKEN TENDERS

$10.00

KIDS SLIDERS

$15.00

KIDS GRILLED SALMON

$14.00

KIDS ST LOUIS RIBS

$14.00

KIDS GRILLED CHICKEN

$12.00

KIDS MAC 'N CHEESE

$8.00

KIDS PASTA

$10.00

ADULT TENDERS

$18.00

ADULT SLIDERS

$18.00

KIDS BRUNCH

KIDS FRENCH TOAST

$9.00

KIDS SCRAMBLED EGGS

$8.00

KIDS GREEN LEMONADE

$7.00

KIDS SMOOTHIE

$8.00

RETAIL

WINE GLASS

$8.00

LS SHIRT

$17.00

SS SHIRT

$15.00

APRON

$15.00

LIGHTER

$1.00

WINE KEY

$5.00

MEN'S POLO

$10.00

JUMPSUIT

$18.00

DRESS - BLACK

$18.00

DRESS - FLORAL

$18.00

KITCHEN SHIRT

$23.00

SHORE HAT

$9.00

LARGE PARTY

PARTY - SALMON BEET SALAD

ALLERGIES DAIRY - Lemon Beurre Blanc ONION & GARLIC - Lemon Beurre Blanc, Grilled Veggies, Smashed Fingerling Potatoes VINEGAR - Grilled Vegetables WINE - Lemon Beurre Blanc

PARTY - SALMON

ALLERGIES DAIRY - Lemon Beurre Blanc ONION & GARLIC - Lemon Beurre Blanc, Grilled Veggies, Smashed Fingerling Potatoes VINEGAR - Grilled Vegetables WINE - Lemon Beurre Blanc

PARTY - FRIED CHICKEN

ALLERGIES DAIRY - Cheese Sauce, Slaw Dressing EGG - Slaw Dressing

PARTY - MEATLOAF

ALLERGIES DAIRY - Onion Jus EGG & GARLIC - Meatloaf ONION, SOY, GLUTEN - Onion Jus, Meatloaf

PARTY - SNAPPER

ALLERGIES DAIRY - Risotto Cake, Lemon Beurre Blanc EGG - Risotto Cake ONION - Risotto Cake, Lemon Beurre Blanc, Caponata WINE - Risotto Cake, Lemon Beurre Blanc VINEGAR - Caponata

PARTY - FILET

PARTY - RIBS

$29.00

ALLERGIES PEANUTS ONION, GARLIC, SOY, GLUTEN, VINEGAR _ SAUCES

PARTY - SHRIMP RISOTTO

ALLERGIES DAIRY - Risotto (Parmesan), Lemon Beurre Blanc ONION - Risotto, Lemon Beurre Blanc GARLIC - Cherry Tomato VINEGAR - Cherry Tomato WINE - Risotto

KUNG PAO CALAMARI

ALLERGIES ONION - Chives, Batter GARLIC - Dressing, Batter PEANUTS VINEGAR - Calamari Dressing

TRUFFLE FRIES

$10.00+

GLUTEN - FLOUR

KALE SALAD

ALLERGIES GARLIC, SOY, VINEGAR, WINE, GLUTEN - Dressing

PARTY KEY LIME

PARTY CHOC TORTE (Copy)