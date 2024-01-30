Siam O-Cha Thai Cuisine 525 S Ronald Reagan Blvd
APPETIZERS
LUNCH SPECIALS
SOUPS
CURRYS
- GREEN CURRY CHICKEN$15.00
- GREEN CURRY BEEF$16.00
- GREEN CURRY PORK$16.00
- GREEN CURRY SHRIMP$17.00
- GREEN CURRY VEGGIE$15.00
- PANANG CURRY CHICKEN$15.00
- PANANG CURRY BEEF$16.00
- PANANG CURRY PORK$16.00
- PANANG CURRY SHRIMP$17.00
- PANANG CURRY TOFU$15.00
- PANANG CURRY VEGGIE$15.00
- YELLOW CURRY CHICKEN$15.00
- YELLOW CURRY BEEF$16.00
- YELLOW CURRY PORK$16.00
- YELLOW CURRY SHRIMP$17.00
- YELLOW CURRY TOFU$15.00
- YELLOW CURRY VEGGIE$15.00
- RED CURRY CHICKEN$$15.00
- RED CURRY BEEF$16.00
- RED CURRY PORK$16.00
- RED CURRY SHRIMP$17.00
- RED CURRY TOFU$15.00
- RED CURRY VEGGIE$15.00
- Green Curry Tofu$15.00
NOODLES
- PADTHAI CHICKEN$15.50
- PADTHAI BEEF$16.50
- PADTHAI PORK$16.50
- PADTHAI SHRIMP$17.50
- PADTHAOI TOFU$15.50
- PADTHAI VEGGIE$15.50
- PAD SEE EW CHICKEN$15.50
- PAD SEE EW BEEF$16.50
- PAD SEE EW PORK$16.50
- PAD SEE EW SHRIMP$17.50
- PAD SEE EW TOFU$15.50
- PAD SEE EW VEGGIE$15.50
- LO MEIN CHICKEN$15.50
- LO MEIN BEEF$16.50
- LO MEIN PORK$16.50
- LO MEIN SHRIMP$17.50
- LO MEIN TOFU$15.50
- LO MEIN VEGGIE$15.50
- Drunken noodles chicken$15.50
- Drunken Noodles Beef$16.50
- Drunken Noodles pork$16.50
- Drunken Noodle Shrimp$17.50
- Drunken Noodle Tofu$15.50
- Drunken Noodle veggie$15.50
FRIED RICE
- THAI FRIED RICE CHICKEN$15.00
- THAI FRIED RICE BEEF$16.00
- THAI FRIED RICE SHRIMP$17.00
- THAI FRIED RICE TOFU$15.00
- THAI FRIED RICE VEGGIE$15.00
- PINEAPPLE FRIED RICE CHICKEN$17.00
- PINEAPPLE FRIED RICE BEEF$17.00
- PINEAPPLE FRIED RICE SHRIMP$18.00
- PINEAPPLE FRIED RICE TOFU$17.00
- PINEAPPLE FRIED RICE VEGGIE$17.00
- BASIL FRIED RICE CHICKEN$16.00
- BASIL FRIED RICE BEEF$17.00
- BASIL FRIED RICE SHRIMP$18.00
- Basil Fried Rice Tofu$16.00
- Thai Fried Rice Pork$15.00
STIR FRY
SPECIALS
DRINKS
- THAI ICED TEA$4.25
- THAI LEMON TEA$4.00
- WATER$2.00
- APPLE & EVE ORANGE JUICE$2.00
- APPLE & EVE APPLE JUICE$2.00
- PURE LEAF SWEET TEA$2.00
- PURE LEAF UNSWEETEND TEA$2.00
- VITA COCONUT WATER$2.00
- SNAPPLE MANGO MADNESS$2.00
- SNAPPLE KIWI STRAWBERRY$2.00
- SNAPPLE APPLE$2.00
- COCA COLA$2.00
- DIET COKE$2.00
- SPRITE$2.00
- COKE ZERO$2.00
- PEPSI$2.00
- DR PEPPER$2.00
- MTN DEW$2.00
- CANADA DRY GINGER ALE$2.00
- BRISK ICED TEA$2.00
DESSERT
SIDES
Siam O-Cha Thai Cuisine 525 S Ronald Reagan Blvd Location and Ordering Hours
(407) 260-1502
Closed • Opens Wednesday at 11AM