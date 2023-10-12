Silver Spring Wings
Wing
BUFFALO STYLE CHICKEN WINGS (NAKED)
SOUTHERN CHICKEN WINGS (BREADED)
BONELESS CHICKEN BITES
CHICKEN TENDERS
The Packaged Wing Meal Deals
Sauce/Seasoning
Signature Sides
MACARONI & CHEESE
MOTHER SAUCE WITH A CREAMY BLEND OF GOURMET CHEESES
HOUSE FRIED RICE
WOK-TOSSED WITH EGG, PEAS AND CARROTS, BEAN SPROUTS, GREEN ONION, SPICES, AND FRESH HERBS IN A SAVORY SAUCE
SEASONED POTATO WEDGES
POTATOES WEDGES COOKED GOLDEN BROWN WITH HOUSE SEASONINGS
CORN BREAD
RUSTIC CORN BREAD LOAF WITH HONEY BUTTER
BRAISED GREENS W TURKEY
FRESH KALE AND COLLARED GREENS SLOW BRAISED IN A SMOKEY TURKEY STOCK
SWEET PLAINTAINS
TOSSED IN EVOO AND ROASTED TO PERFECTION
ARROZ CON GANDULES
SHORT GRAIN RICE COOKED WITH FRESH SOFRITO & PIGEON PEAS
SWEET POTATOES
OVEN ROASTED WITH A SWEET BUTTER-RUM SAUCE
CREAMY COLESLAW
FRESH SHREDDED CABBAGE & CARROTT TOSSED IN A CREAMY DRESSING
POTATO SALAD
IDAHO POTATOES, HARD BOILED EGGS WITH FRESH VEGETABLES, HERB AND SPICES MIXED WITH A MAYO BASED DRESSING.
MACARONI & TUNA SALAD
MACARONI PASTA WITH FRESH TUNA SALAD MIXED IN A MAYO BASED DRESSING
GARDEN PASTA SALAD
ROTINI PASTA WITH FRESH GARDEN VEGETABLES, HERBS, AND SPICES MIXED IN A HOUSE VINAIGRETTE
BISTRO SALAD
CRISPY GREENS MIXED WITH GARDEN TOMATOES, CUCUMBER, SWEET RED ONION CHEDDAR CHEESE, HOMEMADE CROUTONS
Carrot & Celery with Dip
Fresh, chilled vegetable Sticks