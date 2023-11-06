Parkside Diner
BEVERAGES
- SMALL SODA TO GO$1.99
- LARGE SODA TO GO$2.99
- WATER
- BOTTLED WATER$2.49
- SMALL JUICE$2.49
- LARGE JUICE$2.99
- SMALL MILK$2.49
- LARGE MILK$2.99
- SMALL LEMONADE$2.99
- LARGE LEMONADE$2.99
- SMALL ICED TEA$2.99
- LARGE ICED TEA$2.99
- SHIRLEY TEMPLE$4.00
- FLOAT$5.50
Delicious combo of ice cream and soda! Ask for flavor options!
- MILKSHAKE$6.50
Classic chocolate, vanilla or strawberry topped with whipped cream!
- SPECIALTY MILKSHAKE$7.50
Endless flavor options available!
- SMALL COFFEE TO GO$1.99
- LARGE COFFEE TO GO$2.99
- HOT CHOCOLATE$2.99
Large mug of decadent hot chocolate with whipped cream
- CAPPUCCINO$3.99
Large mug topped with whipped cream, ask for selection of flavors!
- HOT TEA$2.99
Assorted variety, ask for selection!
PARK SIDE BREAKFAST
BREAKFAST PLATES
OMELETS
PANCAKES/FT/WAFFLES
BENEDICT CORNER
BREAKFAST SIDES
- OATMEAL CUP$3.99
- OATMEAL BOWL$4.99
- BAGEL$2.79
- GRILLED CROISSANT$2.99
- ENGLISH MUFFIN$1.99
- TOAST$1.69
- BACON$3.79
- SAUSAGE$3.79
- SAUSAGE PATTIES$3.79
- HAM$3.79Out of stock
- CANADIAN BACON$3.79
- CORNED BEEF HASH$4.75
- HOMEFRIES$3.25
- HASHBROWNS$3.25
- HOMEMADE MUFFINS$2.99
- HOMEMADE DONUTS$1.39
- CREAM CHEESE$0.50
- HOLLANDAISE SAUCE$1.00
- ONE EGG$1.09
- SIDE SAUSAGE GRAVY$3.00
PARK SIDE LUNCH/DINNER
APPETIZERS
- MOZZARELLA STICKS$6.99
- PIZZA LOGS$6.99
- BONELESS WINGS$11.99
- POTATO SKINS$9.99
- JALAPENO POPPERS$6.99
- HOT FRIES$6.99
- LOADED FRIES$9.99
- LOADED TATER TOTS$9.99
- ONION RINGS$5.99
with zesty sauce
- SWEET POTATO FRIES$5.99
with side of warm maple syrup
- CUP SOUP$3.99
- BOWL SOUP$4.99
- CUP FRENCH ONION$3.99
- BOWL FRENCH ONION$4.99
SIDES
BURGERS
SPECIALTY SANDWICH
CLASSIC SANDWICHES
CLUBS
MELTS
QUESADILLAS
SALADS
PIZZA/WINGS/SUBS
- PERSONAL$7.49
- SMALL PIZZA$13.99
- LARGE PIZZA$18.99
- PARTY PIZZA$30.99
- SPECIALTY PERSONAL PIZZA$12.99
- SPECIALTY SMALL PIZZA$19.99
- SPECIALTY LARGE PIZZA$24.99
- SPECIALTY PARTY PIZZA$42.99
- BUFFALO WINGS$12.99
- BREADED WINGS$12.99
- BONELESS WINGS$11.99
- SMALL SUB$6.49
- LARGE SUB$10.99
- SMALL SPECIALTY SUB$8.49
- LARGE SPECIALTY SUB$12.99
Silverlake Family Restaurant 2 Locations and Ordering Hours
105 West Buffalo Street
(585) 786-5213
Closed • Opens Tuesday at 7:30AM
(585) 493-4058
Closed • Opens Tuesday at 6AM