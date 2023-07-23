Smash'd Burger Bar 10 Johnson Ave
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BEVERAGES
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SAUCES
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FIRE ROASTED HABANERO
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GARLIC AILOI
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GAUC-A-MAYO
$0.75
HONEY MUSTARD
$0.75
NACHO CHZ
$0.75
PEANUT BUTTER
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RANCH
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SMASH’D SAUCE
$0.75
DESSERTS
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$5.00
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Smash'd Burger Bar 10 Johnson Ave Location and Ordering Hours
(317) 419-2894
10 Johnson Ave, Indianapolis, IN 46204
Closed
• Opens Monday at 11AM
All hours
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