Smoke Daddies BBQ
APPETIZER
LOADED FRIES
CRISPY FRIES TOPPED WITH MELTED CHEESE & BACON. SERVED WITH RANCH
MOZZARELLA STICKS
6 FRIED CHEESE STICKS, WITH MARINARA OR RANCH
5 WINGS
5 WINGS SPUN IN YOUR CHOICE OF SAUCE. WITH RANCH
QUESO
CREAMY QUESO TOPPED WITH CHOPPED BRISKET, SERVED WITH HOMEMADE TORTILLA CHIPS
STREET CORN
GRILLED CORN IN A CUP WITH LIME CREMA, FRESCA CHEESE, CILANTRO & SALSA TOPPED WITH BRISKET
ENTREES
WING BASKET
10 Wings with your choice of Sauce comes with Fries!
CHICKEN TENDERS
HAND BATTERED CHICKEN TENDERS SERVED WITH FRIES. TRY THEM TOSSED IN BUFFALO SAUCE
QUESADILLAS
SPECIAL BLEND OF SHREDDED CHEESE MELTED TOGETHER WITH YOUR CHOICE OF BRISKET OR CHICKEN
BRISKET STREET TACOS
3 TACOS WITH BRISKET ON CORN TORTILLAS, TOPPED WITH CILANTRO & ONION
LOADED NACHOS
NACHOS TO THE NEXT LEVEL! QUESO, BRISKET, CILANTRO, FRESCA CHEESE, SOUR CREAM & GUACAMOLE
BURGERS & SANDWICHES
DOUBLE MEAT
GRONK BURGER
THICK JUICY BURGER WITH PROVOLONE CHEESE, BACON, GRILLED ONIONS & BBQ SAUCE
BURGER
ALL BEEF HAND FORMED PATTY, CHEESE, MAYO, MUSTARD, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, ONIONS. MAKE IT A DOUBLE!
CHOPPED BBQ
JUICY CHOPPED BRISKET ON A TOASTED BUN. WITH PICKLES, ONIONS & BBQ SAUCE
BRISKET GRILLED CHEESE
SPECIAL BLEND OF SHREDDED CHEESES MELTED PERFECTLY WITH JUICY BRISKET & A HINT OF HOMEMADE GREEN SALSA