APPETIZER

LOADED FRIES

$9.00

CRISPY FRIES TOPPED WITH MELTED CHEESE & BACON. SERVED WITH RANCH

MOZZARELLA STICKS

$8.00

6 FRIED CHEESE STICKS, WITH MARINARA OR RANCH

5 WINGS

$8.00

5 WINGS SPUN IN YOUR CHOICE OF SAUCE. WITH RANCH

QUESO

$8.00

CREAMY QUESO TOPPED WITH CHOPPED BRISKET, SERVED WITH HOMEMADE TORTILLA CHIPS

STREET CORN

$8.00

GRILLED CORN IN A CUP WITH LIME CREMA, FRESCA CHEESE, CILANTRO & SALSA TOPPED WITH BRISKET

ENTREES

WING BASKET

$12.00

10 Wings with your choice of Sauce comes with Fries!

CHICKEN TENDERS

$12.00

HAND BATTERED CHICKEN TENDERS SERVED WITH FRIES. TRY THEM TOSSED IN BUFFALO SAUCE

QUESADILLAS

$13.00

SPECIAL BLEND OF SHREDDED CHEESE MELTED TOGETHER WITH YOUR CHOICE OF BRISKET OR CHICKEN

BRISKET STREET TACOS

$11.00

3 TACOS WITH BRISKET ON CORN TORTILLAS, TOPPED WITH CILANTRO & ONION

LOADED NACHOS

$12.00

NACHOS TO THE NEXT LEVEL! QUESO, BRISKET, CILANTRO, FRESCA CHEESE, SOUR CREAM & GUACAMOLE

BURGERS & SANDWICHES

DOUBLE MEAT

$15.00

GRONK BURGER

$13.00

THICK JUICY BURGER WITH PROVOLONE CHEESE, BACON, GRILLED ONIONS & BBQ SAUCE

BURGER

$12.00

ALL BEEF HAND FORMED PATTY, CHEESE, MAYO, MUSTARD, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, ONIONS. MAKE IT A DOUBLE!

CHOPPED BBQ

$10.00

JUICY CHOPPED BRISKET ON A TOASTED BUN. WITH PICKLES, ONIONS & BBQ SAUCE

BRISKET GRILLED CHEESE

$12.00

SPECIAL BLEND OF SHREDDED CHEESES MELTED PERFECTLY WITH JUICY BRISKET & A HINT OF HOMEMADE GREEN SALSA

EXTRAS

SIDE FRIES

$4.50

GUAC

$0.50

RANCH

$0.50

1 TENDER

$3.50