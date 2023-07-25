SoDOUGH SQUARE - WINTER PARK FAIRBANKS Ave. SoDOUGH
PIZZA
SMALL (4-SQUARE)
SMALL P.B.J (PINEAPPLE - BACON - JALEPENO)
PARMESAN GARLIC SAUCE - PINEAPPLE RINGS - SMOKED BACON - FRESH JALAPENO - GREEN ONION
SMALL GREEKTOWN
GARLIC PARMESAN SAUCE - SPINACH - ARTICHOKE - DICED TOMATOES - FETA CHEESE - KALAMATA OLIVES - RED ONION - PECORINO ROMANO
SMALL BBQ CHICKEN
GOLDEN BBQ SAUCE - ROASTED GARLIC - RED ONION - SMOKED BACON - BREADED CHICKEN - GREEN ONION - PECORINO ROMANO
SMALL BUILD YOUR OWN
CHOOSE YOUR TOPPINGS
SMALL EASTERN MARKET
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - GREEN PEPPER - BLACK OLIVES - MUSHROOMS - RED ONION - PECORINO ROMANO
SMALL DETROIT ROB CITY
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - WHIPPED RICOTTA - PINCHED SAUSAGE - EZZO CUP PEPPERONI - HOT HONEY - FRESH BASIL
SMALL CHICKEN BACON RANCH
GARLIC PARMESAN SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - DICED CHICKEN TENDERS - HOUSE RANCH - SMOKED BACON - GRATED CHEESE
SMALL FIVE CHEESE BIANCA
GARLIC INFUSED OLIVE OIL - BRICK 3 CHEESE BLEND - WHIPPED RICOTTA - PECORINO ROMANO - FRESH BASIL
SMALL WOODWARD WHITE
PARMESAN GARLIC SAUCE - RED ONION - TOMATO - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO
SMALL SWEET STING
DETROIT RED SAUCE - PEPPERONI- FRESH JALAPENO- HOT HONEY-CRUSHED RED PEPPER- PECORINO ROMANO-BASIL
SMALL ENFORCER
DETROIT RED SAUCE - SMOKED BACON - PINCHED SAUSAGE - EZZO CUP PEPPERONI - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO
SMALL BOBLO ISLAND BLUES
GARLIC PARMESAN SAUCE - DICED CHICKEN TENDER - GREEN ONION - HOUSE RANCH - BUFFALO WING SAUCE - BLUE CHEESE CRUMBLES
SMALL 6 & CONANT
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO
LARGE (8-SQUARE)
LARGE GREEKTOWN
GARLIC PARMESAN SAUCE - SPINACH - ARTICHOKE - DICED TOMATOES - FETA CHEESE - KALAMATA OLIVES - RED ONION - PECORINO ROMANO
LARGE P.B.J. (PINEAPPLE - BACON - JALEPENO)
PARMESAN GARLIC SAUCE - PINEAPPLE RINGS - SMOKED BACON - FRESH JALAPENO - GREEN ONION
LARGE MARGHERITA
GARLIC INFUSED OLIVE OIL - GRAPE TOMATOES - BRICK CHEESE BLEND - PECORINO ROMANO - FRESH BASIL
LARGE BBQ CHICKEN
3 CHEESE BLEND - GOLDEN BBQ SAUCE - ROASTED GARLIC - RED ONION - SMOKED BACON - BREADED CHICKEN - GREEN ONION - PECORINO ROMANO
LARGE BUILD YOUR OWN
CHOOSE YOUR TOPPINGS
LARGE EASTERN MARKET
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - GREEN PEPPER - BLACK OLIVES - MUSHROOMS - RED ONION - PECORINO ROMANO
LARGE DETROIT ROB CITY
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - WHIPPED RICOTTA - PINCHED SAUSAGE - EZZO CUP PEPPERONI - HOT HONEY - FRESH BASIL
LARGE CHICKEN BACON RANCH
GARLIC PARMESAN SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - DICED CHICKEN TENDERS - HOUSE RANCH - SMOKED BACON - GRATED CHEESE
LARGE FIVE CHEESE BIANCA
GARLIC INFUSED OLIVE OIL- BRICK CHEESE BLEND- WHIPPED RICOTTA-PECORINO ROMANO- FRESH BASIL
LARGE WOODWARD WHITE
PARMESAN GARLIC SAUCE - RED ONION - TOMATO - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO
LARGE SWEET STING
DETROIT RED SAUCE- PEPPERONI- JALAPENO- CRUSHED RED PEPPER- HOT HONEY PECORINO ROMANO-BASIL
LARGE ENFORCER
DETROIT RED SAUCE - SMOKED BACON - PINCHED SAUSAGE - EZZO CUP PEPPERONI - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO
LARGE BOBLO ISLAND BLUES
GARLIC PARMESAN SAUCE - DICED CHICKEN TENDER - GREEN ONION - HOUSE RANCH - BUFFALO WING SAUCE - BLUE CHEESE CRUMBLES
LARGE 6 & CONANT
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO