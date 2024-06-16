SoDough Square- Lake Mary 1117 International Parkway suite 1701
STARTERS
- SMALL DETROIT CHEESY GARLIC BREAD
HOUSE DETROIT DOUGH - GARLIC PARMESAN SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - FRESH BASIL - GRATED CHEESE - SIDE OF DETROIT RED SAUCE$8.99
- LARGE DETROIT CHEESY GARLIC BREAD
HOUSE DETROIT DOUGH - GARLIC PARMESAN SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - FRESH BASIL - GRATED CHEESE - TWO SIDES OF DETROIT RED SAUCE$16.99
- (1) DETROIT CONEY DOG
STEAMED BUN - NATURAL CASING HOT DOG - DETROIT STYLE CHILI - MUSTARD DRIZZLE - DICED ONIONS$5.99
- (2) DETROIT CONEY DOGS
STEAMED BUN - NATURAL CASING HOT DOG - DETROIT STYLE CHILI - MUSTARD DRIZZLE - DICED ONIONS$11.50
- (1) PLAIN DOG
STEAMED BUN - NATURAL CASING HOT DOG - YOUR CHOICE OF TOPPINGS$3.99
- (2) PLAIN DOGS
STEAMED BUN - NATURAL CASING HOT DOG - YOUR CHOICE OF TOPPINGS$7.75
- CRISPY FRIED WINGS (5 PCS)$9.50OUT OF STOCK
- CAESAR SALAD
CHOPPED ROMAINE - HOUSE CROUTONS - CAESAR DRESSING - SHAVED PARMESAN (FOR EXTRA DRESSING VISIT OUR DRESSING TAB)$6.50
- GREEK SALAD
CHOPPED ROMAINE - KALAMATA OLIVES - RED ONION - TOMATO - PEPPERONCINI - FETA CHEESE - HOUSE MADE CROUTONS (FOR EXTRA DRESSING VISIT OUR DRESSING TAB)$8.50
- HOUSE SALAD
CHOPPED ROMAINE - TOMATO - BRICK CHEESE BLEND - RED ONION - HOUSE MADE CROUTONS (FOR EXTRA DRESSING VISIT OUR DRESSING TAB)$6.75
SMALL (4-SQUARE)
- SMALL 6 & CONANT
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO$11.99
- SMALL BUILD YOUR OWN
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - YOUR CHOICE OF TOPPINGS$11.99
- SMALL DETROIT ROB CITY
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - PINCHED SAUSAGE - EZZO CUP PEPPERONI - WHIPPED RICOTTA - HOT HONEY - FRESH BASIL$15.99
- SMALL CHICKEN BACON RANCH
ALFREDO SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - DICED CHICKEN TENDERS - SMOKED BACON - RANCH DRIZZLE - PECORINO ROMANO$15.99
- SMALL SWEET STING
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - EZZO CUP PEPPERONI - FRESH JALAPENO - HOT HONEY - CRUSHED RED PEPPER - PECORINO ROMANO - BASIL$15.99
- SMALL BOBLO ISLAND BLUES
ALFREDO SAUCE - DICED CHICKEN TENDERS - BLUE CHEESE CRUMBLES - RANCH DRIZZLE - BUFFALO DRIZZLE - GREEN ONION$14.99
- SMALL #24 ENFORCER
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - SMOKED BACON - PINCHED SAUSAGE - EZZO CUP PEPPERONI - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO$14.99
- SMALL WOODWARD WHITE
ALFREDO SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - RED ONION - TOMATO - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO$13.99
- SMALL MARGHERITA
GARLIC INFUSED OLIVE OIL - TOMATOES - BRICK CHEESE BLEND - PECORINO ROMANO - FRESH BASIL$13.99
- SMALL FIVE CHEESE BIANCA
GARLIC INFUSED OLIVE OIL - BRICK CHEESE BLEND - WHIPPED RICOTTA - PECORINO ROMANO - FRESH BASIL$13.99
- SMALL P.B.J (PINEAPPLE - BACON - JALAPENO)
ALFREDO SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - PINEAPPLE RINGS - SMOKED BACON - FRESH JALAPENO - GREEN ONION$15.99
- SMALL EASTERN MARKET
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - GREEN PEPPER - BLACK OLIVES - MUSHROOMS - RED ONION - PECORINO ROMANO$13.99
- SMALL GREEKTOWN
GARLIC OLIVE OIL - BRICK CHEESE BLEND - SPINACH - ARTICHOKE - DICED TOMATOES - FETA CHEESE - KALAMATA OLIVES - RED ONION - PECORINO ROMANO$15.99
- SMALL BBQ CHICKEN
GOLDEN BBQ SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - ROASTED GARLIC - RED ONION - SMOKED BACON - DICED CHICKEN TENDERS - GREEN ONION - PECORINO ROMANO$15.99
- SMALL BIG MAC ATTACK
BRICK CHEESE BLEND - DETROIT RED SAUCE - GROUND BEEF - LETTUCE - TOMATO - SECRET SAUCE - SESAME SEEDS$15.99
- SMALL T&T TACO PIZZA
BRICK CHEESE BLEND - DETROIT RED SAUCE - SEASONED GROUND BEEF - SHREDDED LETTUCE - TOMATO - SOUR CREAM - CRUSHED DORITOS$15.99
LARGE (8-SQUARE)
- LARGE 6 & CONANT
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO$17.99
- LARGE DETROIT ROB CITY
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - PINCHED SAUSAGE - EZZO CUP PEPPERONI - WHIPPED RICOTTA - HOT HONEY - FRESH BASIL$29.99
- LARGE #24 ENFORCER
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - SMOKED BACON - PINCHED SAUSAGE - EZZO CUP PEPPERONI - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO$27.99
- LARGE CHICKEN BACON RANCH
GARLIC PARMESAN SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - DICED CHICKEN TENDERS - SMOKED BACON - RANCH DRIZZLE - PECORINO ROMANO$27.99
- LARGE MARGHERITA
GARLIC INFUSED OLIVE OIL - GRAPE TOMATOES - BRICK CHEESE BLEND - PECORINO ROMANO - FRESH BASIL$25.99
- LARGE FIVE CHEESE BIANCA
GARLIC INFUSED OLIVE OIL- BRICK CHEESE BLEND- WHIPPED RICOTTA-PECORINO ROMANO- FRESH BASIL$25.99
- LARGE BUILD YOUR OWN
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - YOUR CHOICE OF TOPPINGS$17.99
- LARGE BOBLO ISLAND BLUES
GARLIC PARMESAN SAUCE - DICED CHICKEN TENDERS - BLUE CHEESE CRUMBLES - RANCH DRIZZLE - BUFFALO DRIZZLE - GREEN ONIONS$27.99
- LARGE SWEET STING
DETROIT RED SAUCE- BRICK CHEESE BLEND - EZZO CUP PEPPERONI - FRESH JALAPENO - CRUSHED RED PEPPER - HOT HONEY - PECORINO ROMANO -BASIL$28.99
- LARGE EASTERN MARKET
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - GREEN PEPPERS - BLACK OLIVES - MUSHROOMS - RED ONIONS - PECORINO ROMANO$26.99
- LARGE GREEKTOWN
GARLIC OLIVE OIL - SPINACH - ARTICHOKE - FETA CHEESE - KALAMATA OLIVES - RED ONION - TOMATOES - PECORINO ROMANO - FRESH BASIL$29.99
- LARGE WOODWARD WHITE
GARLIC PARMESAN SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - RED ONION - TOMATO - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO$25.99
- LARGE P.B.J. (PINEAPPLE - BACON - JALAPENO)
PARMESAN GARLIC SAUCE - PINEAPPLE RINGS - SMOKED BACON - FRESH JALAPENO - PECORINO ROMANO - GREEN ONION$28.99
- LARGE BBQ CHICKEN
BRICK CHEESE BLEND - GOLDEN BBQ SAUCE - ROASTED GARLIC - RED ONION - SMOKED BACON - DICED CHICKEN TENDERS - GREEN ONION - PECORINO ROMANO$27.99
- LARGE BIG MAC ATTACK
BRICK CHEESE BLEND - DETROIT RED SAUCE - GROUND BEEF - LETTUCE - TOMATO - SECRET SAUCE - SESAME SEEDS$28.99
- LARGE T&T TACO PIZZA
BRICK CHEESE BLEND - DETROIT RED SAUCE - GROUND BEEF - LETTUCE - TOMATO - SOUR CREAM - DORITO DUST$28.99