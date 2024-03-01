SoDough Square- UCF 12226 Corporate Blvd. Suite 118
STARTERS
- DETROIT CHEESY GARLIC BREAD$8.99+
HOUSE DETROIT DOUGH - GARLIC BUTTER SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - GRATED PECORINO - FRESH BASIL - SIDE OF DETROIT RED SAUCE
- DETROIT CONEY DOG$5.99+
STEAMED BUN - NATURAL CASING HOT DOG - DETROIT STYLE CHILI - MUSTARD - WHITE ONIONS
- PLAIN DOG$3.99+
NATURAL CASING HOTDOG - STEAMED BUN - CHOOSE MUSTARD OR KETCHUP
- CAESAR$6.50
CHOPPED ROMAINE - HOUSE MADE CROUTONS - SHAVED PARMESAN (FOR EXTRA DRESSING VISIT OUR DRESSING TAB)
- HOUSE$6.75
CHOPPED ROMAINE - TOMATO - RED ONION - BRICK CHEESE BLEND - HOUSE MADE CROUTONS (FOR EXTRA DRESSING VISIT OUR DRESSING TAB)
- GREEK$8.50
KALAMATA OLIVES - RED ONION - TOMATO - HOUSE MADE CROUTONS - PEPPERONCINI - FETA (FOR EXTRA DRESSING VISIT OUR DRESSING TAB)
- CRISPY FRIED WINGS (5 CT)$9.50
PIZZA
SMALL (4-SQUARE)
- SMALL 6 & CONANT$11.99
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO
- SMALL BOBLO ISLAND BLUES$14.99
ALFREDO SAUCE - DICED CHICKEN TENDERS - BLUE CHEESE CRUMBLES - RANCH DRIZZLE - BUFFALO DRIZZLE - GREEN ONION
- SMALL #24 ENFORCER$14.99
DETROIT RED SAUCE - SMOKED BACON - PINCHED SAUSAGE - EZZO CUP PEPPERONI - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO
- SMALL BIG MAC ATTACK$15.99
DETROIT RED SAUCE - GROUND BEEF - LETTUCE - TOMATO - SECRET SAUCE - SESAME SEEDS
- SMALL WOODWARD WHITE$13.99
ALFREDO SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - RED ONION - TOMATO - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO
- SMALL T&T$15.99
DETROIT RED SAUCE - GROUND BEEF - LETTUCE - TOMATO - SOUR CREAM - DORITO DUST
- SMALL CHICKEN BACON RANCH$15.99
ALFREDO SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - DICED CHICKEN TENDERS - SMOKED BACON - RANCH DRIZZLE - PECORINO ROMANO
- SMALL DETROIT ROB CITY$15.99
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - WHIPPED RICOTTA - PINCHED SAUSAGE - EZZO CUP PEPPERONI - HOT HONEY - FRESH BASIL
- SMALL EASTERN MARKET$13.99
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - GREEN PEPPER - BLACK OLIVES - MUSHROOMS - RED ONION - PECORINO ROMANO
- SMALL BUILD YOUR OWN$11.99
BRICK CHEESE BLEND - DETROIT RED SAUCE - YOUR CHOICE OF TOPPINGS
- SMALL BBQ CHICKEN$15.99
BRICK CHEESE BLEND - GOLDEN BBQ SAUCE - ROASTED GARLIC - RED ONION - SMOKED BACON - DICED CHICKEN TENDERS- GREEN ONION - PECORINO ROMANO
- SMALL FIVE CHEESE BIANCA$13.99
GARLIC OLIVE OIL - BRICK CHEESE BLEND - WHIPPED RICOTTA - PECORINO ROMANO - FRESH BASIL
- SMALL SWEET STING$15.99
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - EZZO CUP PEPPERONI - FRESH JALAPENO - HOT HONEY - CRUSHED RED PEPPER - PECORINO ROMANO - BASIL
- SMALL MARGHERITA$13.99
GARLIC OLIVE OIL - BRICK CHEESE BLEND - TOMATOES - PECORINO ROMANO - FRESH BASIL
- SMALL GREEKTOWN$15.99
GARLIC OLIVE OIL SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - SPINACH - ARTICHOKE - FETA CHEESE - KALAMATA OLIVES - RED ONION - TOMATOES - PECORINO ROMANO - BASIL
- SMALL P.B.J. (PINEAPPLE - BACON - JALAPENO)$15.99
ALFREDO SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - PINEAPPLE - BACON - JALAPENO - PECORINO ROMANO - GREEN ONION
LARGE (8-SQUARE)
- LARGE 6 & CONANT$17.99
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO
- LARGE BOBLO ISLAND BLUES$27.99
ALFREDO SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - DICED CHICKEN TENDERS - BLUE CHEESE CRUMBLES - RANCH DRIZZLE - BUFFALO DRIZZLE - GREEN ONION
- LARGE ENFORCER$27.99
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - SMOKED BACON - PINCHED SAUSAGE - EZZO CUP PEPPERONI - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO
- LARGE BIG MAC ATTACK$28.99
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - GROUND BEEF - LETTUCE - TOMATO - SECRET SAUCE - SESAME SEEDS
- LARGE WOODWARD WHITE$25.99
ALFREDO SAUCE - RED ONION - TOMATO - FRESH BASIL - PECORINO ROMANO
- LARGE T&T$28.99
DETROIT RED SAUCE - GROUND BEEF - LETTUCE - TOMATO - SOUR CREAM - DORITO DUST
- LARGE CHICKEN BACON RANCH$27.99
ALFREDO SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - DICED CHICKEN TENDERS - RANCH DRIZZLE - SMOKED BACON - PECORINO ROMANO - FRESH BASIL
- LARGE DETROIT ROB CITY$29.99
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - WHIPPED RICOTTA - PINCHED SAUSAGE - EZZO CUP PEPPERONI - HOT HONEY - FRESH BASIL
- LARGE EASTERN MARKET$26.99
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - GREEN PEPPER - BLACK OLIVES - MUSHROOMS - RED ONION -
- LARGE BUILD YOUR OWN$17.99
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - YOUR CHOICE OF TOPPINGS
- LARGE BBQ CHICKEN$27.99
BRICK CHEESE BLEND - GOLDEN BBQ SAUCE - ROASTED GARLIC - RED ONION - SMOKED BACON - BREADED CHICKEN - GREEN ONION - PECORINO ROMANO
- LARGE FIVE CHEESE BIANCA$25.99
GARLIC OLIVE OIL - BRICK CHEESE BLEND - WHIPPED RICOTTA - PECORINO ROMANO - FRESH BASIL
- LARGE SWEET STING$28.99
DETROIT RED SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - EZZO CUP PEPPERONI - FRESH JALAPENO - CRUSHED RED PEPPER - HOT HONEY - PECORINO ROMANO - BASIL
- LARGE MARGHERITA$25.99
GARLIC OLIVE OIL - TOMATOES - BRICK CHEESE BLEND - PECORINO ROMANO - FRESH BASIL
- LARGE GREEKTOWN$29.99
GARLIC OLIVE OIL SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - SPINACH - FETA CHEESE - RED ONION - ARTICHOKE - KALAMATA OLIVES - PECORINO ROMANO - TOMATOES - BASIL
- LARGE P.B.J. (PINEAPPLE - BACON - JALAPENO)$28.99
ALFREDO SAUCE - BRICK CHEESE BLEND - PINEAPPLE - SMOKED BACON - FRESH JALAPENO - PECORINO ROMANO - GREEN ONION