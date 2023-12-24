Soul - Murfreesboro 2804 S. RUTHERFORD BLVD. MURFREESBORO
Food
SURF & TURF
APPETIZERS
- FRIED PICKLES*$8.00
- BANG BANG SHRIMP$10.00
- LOADED FRIES$9.00
- CATFISH SLIDERS$14.00
3 SLIDERS
- SPINACH ARTICHOKE DIP$12.00
- CHK LOADED FRIES$13.00
- STK LOADED FRIES$14.00
- WINGS ONLY$9.00
- CHICKEN SLIDER$13.00
3 SLIDERS
- FRIED CHEESE CURD CHEDDAR RANCH$11.00
- BREADED CAULIFLOWER$10.00
- FRIED CALAMARI$12.00Out of stock
- BONELESS WINGS only (COUPON$10.00
BASKETS
ENTREE
SIDES
PIZZA
DESSERTS
EXTRA SAUCES
nashville hot chicken
Beverages
Hot Drinks
NON-ALC BEVERAGES
BEER
- BOTTLE CORONA$6.00
- DRAFT MODELO$7.00
- DRAFT BUD LIGHT$5.00
- DRAFT ULTRA$5.00
- HEINEKEN$6.00
- BOTTLE BUDWEISER$6.00
- BOTTLE BUDLIGHT$6.00
- BOTTLE MILLER LIGHT$5.00
- BOTTLE STELLA ARTOIS$6.00
- DRAFT ANGRY ORCHARD$7.00
- DRAFT BLUE MOON$6.00
- DRAFT YAZOO GERST$6.00
- BOTTLE ELYSIAN$6.00
- PITCHER ULTRA$15.00
- PITCHER YAZOO$17.00
- PITCHER MODELO$18.00
- PITCHER BLUE MOON$18.00
- BOTTLE MODELO$7.00
- BOTTLE ULTRA$6.00
VINO (WINE)
SPARKLING/CHAMPAGNE
BOTTLES
Food (3PD)
APPETIZERS
- FRIED PICKLES*$10.40
- BANG BANG SHRIMP$13.00
- LOADED FRIES$11.70
- CATFISH SLIDERS$18.20
3 SLIDERS
- SPINACH ARTICHOKE DIP$15.60
- CHK LOADED FRIES$16.90
- STK LOADED FRIES$18.20
- WINGS ONLY$11.70
- CHICKEN SLIDER$16.90
3 SLIDERS
- FRIED CHEESE CURD CHEDDAR RANCH$14.30
- BREADED CAULIFLOWER$13.00
- FRIED CALAMARI$15.60Out of stock
BASKETS
ENTREE
SIDES
PIZZA
DESSERTS
EXTRA SAUCES
Catering
25 pc
Filming
Casting Food and Drinks
SOUL T-SHIRT
2XL
KIDS MENU
TACO TUESDAY
PIZZA
Soul - Murfreesboro 2804 S. RUTHERFORD BLVD. MURFREESBORO Location and Ordering Hours
(615) 813-7685
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