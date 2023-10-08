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Soul Fresh Cafe 2368 lee rd 430
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#ChefBOCT23
Copied!
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FOOD
ENTREES (SERVED DAILY)
ANGUS BURGER (ADULT)
$12.00
ANGUS BURGER (CHILD)
$8.00
BAKED CHICKEN
$15.00
CAJUN PASTA
$15.00
CHICKEN TENDERS (ADULT)
$12.00
CHICKEN TENDERS (CHILD)
$8.00
FRIED CHICKEN
$15.00
FRIED SHRIMP
$15.00
MEATLOAF
$15.00
PORKCHOP (Jack Daniels)
$15.00
PORKCHOPS (FRIED)
$15.00
RIBS (JACK DANIELS)
$15.00
Salad entree special
$15.00
SALMON
$15.00
VEGETABLE PLATE
$12.00
SIDES
SPECIALS (ENTREES)
DRINKS
BEVERAGE
SATURDAY TO GO (1/2 PANS)
Soul Fresh Cafe Location and Ordering Hours
(334) 408-2044
Closed • Opens Sunday at 11AM