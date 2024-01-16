SOUTH PHILLY ICE
SPECIALTY SUNDAES
AVALANCHES
GELATI
- REGULAR MANGO GELATI$5.00
- LARGE MANGO GELATI$6.00
- REGULAR CHERRY GELATI$5.00
- LARGE CHERRY GELATI$6.00
- REGULAR BLACK CHERRY GELATI$5.00
- LARGE BLACK CHERRY BORDEAUX GELATI$6.00
- REGULAR BLUE RASPBERRY GELATI$5.00
- LARGE BLUE RASPBERRY GELATI$6.00
- REGULAR STRAWBERRY LEMONADE GELATI$5.00
- LARGE STRAWBERRY LEMONADE GELATI$6.00
- REGULAR LEMON GELATI$5.00
- LARGE LEMON GELATI$6.00
- REGULAR CHURRO GELATI$5.00
- LARGE CHURRO GELATI$6.00
MILKSHAKES
- VANILLA MILKSHAKE$7.00
- CHOCOLATE MILKSHAKE$7.00
- STRAWBERRY MILKSHAKE$7.00
- BANANA MILKSHAKE$7.00
- BLACK CHERRY MILKSHAKE$7.00
- PEACH MILKSHAKE$7.00
- PINEAPPLE MILKSHAKE$7.00
- WATERMELON MILKSHAKE$7.00
- GRANNY APPLE MILKSHAKE$7.00
- CARAMEL MILKSHAKE$7.00
- PEANUT BUTTER MILKSHAKE$7.00
- PEANUT BUTTER BANANA MILKSHAKE$8.00
- PEANUT BUTTER CARAMEL MILKSHAKE$8.00
- PEANUT BUTTER CHOCOLATE MILKSHAKE$8.00
- OREO MILKSHAKE$8.00
- STRAWBERRY OREO MILKSHAKE$8.00
- FRUITY PEBBLES MILKSHAKE$8.00
- CINAMON TOAST CRUNCH MILKSHAKE$8.00
- NUTELLA MILKSHAKE$8.00Out of stock
- BANANA NUTELLA MILKSHAKE$8.00Out of stock
- CHOCOLATE CHIP COOKIE MILKSHAKE$8.00Out of stock
ICESHAKES
ICE CREAM FLOATS
SOUTH PHILLY ICE Location and Ordering Hours
(610) 504-5300
Closed • Opens Friday at 3PM