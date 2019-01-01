Southbound Greensboro
Drinks
Apps
- Chips and Salsa$4.00
- Elote$5.70
MEXICAN STREET CORN, JALAPENO CREMA, COTIJA, TAJIN
- Fried Octopus$16.00
LIGHTLY FRIED OCTOPUS, RED ONIONS, HABANERO AIOLI AND LEMON
- Guacamole$9.00
AVOCADO, GARLIC, LIME, CILANTRO, JALAPENO, PICO DE GALLO, TORTILLA CHIPS
- Hawaiian Ribs$16.30
SOY-GINGER MARINATED BABY BACK RIBS, CHARRED PINEAPPLE, SERRANO PEPPERS AND CILANTRO
- Jamaican Jerk Wings$13.50
JERK CHICKEN WINGS, ESCABECHE AND MOLE BLANCO
- Loaded Taquitos$10.90
PORK PASTOR, CHIHUAHUA, QUESO FRESCO, CHARRED ONION, SHREDDED ICEBURG, PICO DE GALLO, QUESO
- Queso$9.00
CHIHUAHUA, COTIJA, CHIPOTLE MORITA, PICO DE GALLO
- So-Cal Nachos$11.00
BLACK BEAN, PICO DE GALLO, QUESO, AVOCADO CREMA, CILANTRO, QUESO FRESCO **Old School Style subs fries instead of chips**
- Tequenos$12.00
VENEZUELAN FRIED CHEESE, SPICED MANGO PUREE, QUESO FRESCO AND CILANTRO
Ensaladas
- Chopped$12.00
ROMAINE, AVOCADO, CHERRY TOMATO, BLACK BEAN, GRILLED CORN, CHARRED ONION, CHIPOTLE CREMA, QUESO FRESCO, TORTILLA CRISP
- Chicken Caesar$15.00
CHOPPED ROMAINE TOSSED IN HOUSE CAESAR DRESSING TOPPED WITH COTIJA, CROUTONS AND GRILLED MARINATED CHICKEN BREAST
- Coconut Shrimp Kale Salad$17.00
FRESH KALE, RED ONION, GRANNY SMITH APPLE AND CHARRED TOMATO TOSSED WITH HONEY VINAIGRETTE TOPPED WITH PUMPKIN SEEDS, FRIED KALE AND COCONUT CRUSTED SHRIMP
Tacos*
- Ahi Tuna(Jicama Tortilla)$5.60
AHI TUNA, SOY, GINGER, MARINATED AVOCADO, MANGO, GREEN ONIONS AND TOGARASHI
- All Day Breakfast$5.60
CARNE ASADA, HUEVO, AVOCADO SALSA, PICO DE GALLO AND QUESO FRESCO
- Avocado/Street Corn$5.60
MODELO-BATTERED AVOCADO, MEXICAN STREET CORN, CHIPOTLE CREMA, RADISH AND CILANTRO
- Brisket Barbacoa$5.60
JAVA-RUBBED USDA PRIME BRISKET, CHIPOTLE CREMA, JICAMA AND CORN SLAW AND QUESO FRESCO
- Carne Asada$5.60
MARINATED AND SMOKED SIRLOIN, CHIPOTLE CREMA, ONIONS, RADISH AND CILANTRO
- Chicken Adobo$5.60
ADOBO MARINATED CHICKEN, CHIMICHURRI CREMA, PICKLED RED ONIONS AND CILANTRO
- Fried Octopus*$5.60
LIGHTLY FRIED OCTOPUS, PINEAPPLE-SERRANO RELISH, PICKLED RED ONIONS, SCALLION AND CORIANDER VINAIGRETTE
- Jerk Pork$5.60
MARINATED PORK, JERK SAUCE, PLANTAIN, PINEAPPLE SALSA, SCALLION AND COTIJA
- Pork Belly$5.60
SEASONED AND SEARED PORK BELLY, OAXACAN KIMCHI AND GREEN ONIONS
- Pork Carnitas$5.60
CITRUS AND SPICE MARINATED PORK, CHIMICHURRI CREMA, PICKLED RED ONIONS AND CILANTRO
- Red Snapper Fried$5.60
FRIED RED SNAPPER, HABANERO AIOLI, MANGO SALSA, ESCOVITCH, SCALLION AND COTIJA
- Red Snapper Grilled$5.60
GRILLED RED SNAPPER, HABANERO AIOLI, MANGO SALSA, ESCOVITCH, SCALLION AND COTIJA
- Shrimp Fried$5.60
FRIED SHRIMP, HABANERO AIOLI, CARIBBEAN SLAW AND CILANTRO
- Shrimp Grilled$5.60
GRILLED SHRIMP, HABANERO AIOLI, CARIBBEAN SLAW AND CILANTRO
- Three Tacos$15.99
YOUR CHOICE OF 3 TACOS
- Two Tacos+Side$13.99
TWO TACOS OF YOUR CHOICE AND A SIDE
- Three Tacos+Side$18.99
THREE TACOS OF YOUR CHOICE AND A SIDE
Bowls
- Build Your Own Bowl$15.30
COMES WITH CALI RICE OR CAULIFLOWER CONGRI **SB STYLE ADDS QUESO**
- Jerk Pork Bowl$15.90
JAMAICAN RICE AND BEANS, MARINATED PORK, JERK SAUCE, AVOCADO, CHARRED GRAPE TOMATO, CUCUMBER, PINEAPPLE SALSA AND CILANTRO
- Tuna Poke Bowl$16.30
MARINATED SUSHI-GRADE TUNA WITH AVOCADO, MANGO, RADISH, SCALLIONS, CUCUMBER, TOGARASHI AND SESAME
Entrees
- 1/2 Jerk Chicken$21.90
MARINATED ROASTED CHICKEN, JERK SAUCE, JAMAICAN RICE AND BEANS AND CARIBBEAN SLAW
- Seared Red Snapper$22.90
SKIN-ON CARIBBEAN RED SNAPPER, ESCOVITCH, MANGO SALSA, GRILLED LEMON AND CILANTRO
- Brisket Barbacoa Burrito$15.90
USDA PRIME BRISKET, REFRIED BLACK BEAN, CALI RICE, GUACAMOLE, CHARRED ONION & PEPPER, CHIHUAHUA CHEESE, PICO DE GALLO
- Grilled Chicken Burrito$13.50
GRILLED CHICKEN, CALI RICE, AVOCADO, CHARRED PEPPERS AND ONIONS, GRILLED PINEAPPLE, PICO DE GALLO AND CHIPOTLE CREMA
- Jerk Pork Burrito$16.20
- Quatro-Queso Quesadilla$10.00
CHEDDAR, PEPPERJACK, CHIHUAHUA, COTIJA
- Chicken Adobo Quesadilla$15.00
CHICKEN ADOBO, GRILLED PINEAPPLE, CHARRED ONION & PEPPER, GRILLED CORN, REFRIED BLACK BEAN
- Carne Asada Fajitas for One$15.00
*FOR ONE - MARINATED AND SMOKED SIRLOIN, CHARRED PEPPERS AND ONIONS, CALI RICE, BLACK BEANS, PLANTAIN, CHIPOTLE CREMA, PICKLED RED ONION, RADISH, PICO DE GALLO AND CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLA
- Carne Asada Fajitas for Two$27.00
*FOR TWO - MARINATED AND SMOKED SIRLOIN, CHARRED PEPPERS AND ONIONS, CALI RICE, BLACK BEANS, PLANTAIN, CHIPOTLE CREMA, PICKLED RED ONION, RADISH, PICO DE GALLO AND CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLA
- Carnitas Fajitas for One$13.00
*FOR ONE - CITRUS AND SPICE MARINATED PORK, CHARRED PEPPERS AND ONIONS, CALI RICE, BLACK BEANS, PLANTAIN, CHIMICHURRI CREMA, PICKLED RED ONION, RADISH, PICO DE GALLO AND CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLA
- Carnitas Fajitas for Two$25.00
*FOR TWO - CITRUS AND SPICE MARINATED PORK, CHARRED PEPPERS AND ONIONS, CALI RICE, BLACK BEANS, PLANTAIN, CHIMICHURRI CREMA, PICKLED RED ONION, RADISH, PICO DE GALLO AND CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLA
- Chicken Adobo Fajitas for One$14.00
*FOR ONE - ADOBO MARINATED CHICKEN, CHARRED PEPPERS AND ONIONS, CALI RICE, BLACK BEANS, PLANTAIN, CHIMICHURRI CREMA, PICKLED RED ONIONS, RADISH, PICO DE GALLO AND CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLA
- Chicken Adobo Fajitas for Two$26.00
*FOR TWO - ADOBO MARINATED CHICKEN, CHARRED PEPPERS AND ONIONS, CALI RICE, BLACK BEANS, PLANTAIN, CHIMICHURRI CREMA, PICKLED RED ONIONS, RADISH, PICO DE GALLO AND CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLA
Sides
Extras
Postres
Family Meals
- Taco Family Meal$30.00
12 FLOUR TORTILLAS, CHOICE OF PROTEIN, DICED ONIONS, CHOPPED CILANTRO, QUESO FRESCO, LIME WEDGES, RICE, CHOICE OF BEANS, SALSA AND CHIPS
- Super Fiesta Pack$40.00
12 FLOUR TORTILLAS, CHOICE OF PROTEIN, DICED ONIONS, CHOPPED CILANTRO, QUESO FRESCO, LIME WEDGES, RICE, CHOICE OF BEANS, SALSA AND CHIPS PLUS GUAC AND QUESO!