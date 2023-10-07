SpicyPoblano 200024 Goshen Road
CRISPY-TACOS
STREET-TACOS
AL PASTOR/PORK
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
BIRRIA & CONSOMME
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
CARNITAS/PORK
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
CHORIZO/PORK
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
GRILLED CHICKEN
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
CHICKEN-MILANESA
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
GRILLED-CACTUS
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
STEAK
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
SPICYMIX
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
SPICYPIGGY
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
BKF-TACOS
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
CLASSIC-TACOS
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
SIGNATURE-TACOS
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
MYWAY-TACOS
5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.
TORTAS/SANDWICHES
TORTA-COMBO
9" TELERA ROLL FILLED W/ FAVORITE PROTEIN/S, TOPPINGS & SAUCES + (1) SIDE & (1) DRINK OF YOUR CHOICE
BKF-TORTA
9" TELERA ROLL FILLED W/ FAVORITE EGGS STYLE + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE
CLASSIC-TORTA
9" TELERA ROLL FILLED W/ SELECT(1) FAVORITE CLASSIC/TRADITIONAL PROTEIN + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE
SIGNATURE-TORTA
9" TELERA ROLL FILLED W/ (1)SIGNATURE COMBINATION + FAVORITE TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE
MYWAY-TORTA
9" TELERA ROLL FILLED W/ 2-3 FAVORITE PROTEINS + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE
KID'S TORTA
QUESADILLAS
BKF-QUESADILLA
QUESADILLAS MADE W/ FLOUR TORTILLA/S, SELECT FAVORITE EGGS STYLE, SIZE + ADD ON TOPPINGS & SAUCES ON THE SIDE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE).
CLASSIC-QUESADILLA
QUESADILLA MADE W/ FLOUR TORTILLA/S, SELECT FAVORITE PROTEIN/S, SIZE + ADD ON TOPPINGS & SAUCES ON THE SIDE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE)
SIGNATURE-QUESADILLA
QUESADILLA MADE W/ FLOUR TORTILLA/S, SELECT FAVORITE SIGNATURE COMBINATION, SIZE + ADD ON TOPPINGS & SAUCES ON THE SIDE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE)
CUSTOM-QUESA
QUESADILLA MADE W/ FLOUR TORTILLA/S, SELECT 2-3 FAVORITE PROTEIN/S, SIZE + ADD ON TOPPINGS & SAUCES ON THE SIDE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE)
RICE-BOWLS
BKF-BOWL
32 OZ BOWL FILLED W/ TRADITIONAL EGGS STYLE + FAVORITE TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE
CLASSIC-32 OZ BOWL
32 OZ BOWL FILLED WITH PROTEINS & TOPPINGS OF YOUR CHOICE.
SIGNATURE-BOWL
32 OZ SIGNATURE-BOWL: SELECT FAVORITE COMBINATION, TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE.
MYWAY-BOWL
32 OZ BOWL FILLED W/ 2-3 FAVORITE PROTEINS/FILLINGS + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE
BOWL-COMBO
32 OZ BOWL FILLED WITH PROTEINS & TOPPINGS OF YOUR CHOICE.
BURRITOS
BKF-BURRITO
12" FLOUR TORTILLA FILLED W/ FAVORITE TRADITIONAL EGGS STYLE + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE
CLASSIC-BURRITO
12" TORTILLA FILLED W/ TRADITIONAL PROTEIN/S, TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE
SIGNATURE-BURRITO
12" TORTILLA FILLED W/ SIGNATURE COMBINATION + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE
MYWAY-BURRITO
12" FLOUR TORTILLA FILLED W/ 2-3 PROTEIN/S OPTIONS + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE.
BURRITO-COMBO
SELECT FAVORITE PROTEIN, TOPPINGS, SAUCES, (1)SIDE & (1) DRINK, ALL INCLUDED
KID'S BURRITO
PLATTER | PLATOS
BKF-PLATTER
2 EGGS OF YOUR CHOICE, ADD ON TOPPINGS, 2-3 SIDES + SAUCES OF YOUR CHOICE
CLASSIC-PLATTER
SELECT FAVORITE PROTEIN, ADD ON TOPPINGS, 3 SIDES + SAUCES OF YOUR CHOICE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE) MAKE IT A COMBO(OPTIONAL*)
SIGNATURE-PLATTER
SELECT SIGNATURE COMBINATION, ADD ON TOPPINGS, 3 SIDES + SAUCES OF YOUR CHOICE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE) MAKE IT A COMBO(OPTIONAL*)
MYMIX(2-3)-PLATTER
SELECT 2-3 FAVORITE PROTEINS, ADD ON TOPPINGS, 3 SIDES + SAUCES OF YOUR CHOICE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE) MAKE IT A COMBO(OPTIONAL*)
PLATTER-COMBO
SELECT FAVORITE 8 OZ PROTEIN(S), ADD ON TOPPINGS, 3 SIDES + SAUCES OF YOUR CHOICE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE) ADD (1) DRINK OF YOUR CHOICE
FAMILY-SIDES
RICE&BEANS
MEXICAN RICE & BEANS
MEXICAN-RICE
BLACK-BEANS
REFRIED(NO LARD) BLACK BEANS
MASHED-BEANS
REFRIED(NO LARD) MASHED-BLACK BEANS
RICE&MASHED-BEANS
MEXICAN RICE & BEANS
GRILLED-VEGGIES
TOMATO-SALSA(L)
TOMATO SAUCE W/ LIGHT JALAPEÑOS & CILANTRO
CORN-CHIPS
TOMATO SAUCE W/ LIGHT JALAPEÑOS & CILANTRO
GUACAMOLE
MASHED-AVOCADO
FRIES
SWEET-CORN
DICED-POTATOES
SWEET-CORN
SWEET-CORN
SWEET-CORN
TORTILLAS
ADD TORTILLAS FOR YOUR MEAT PLATTERS
GREEN-SAUCE(M)
REFRIED(NO LARD) MASHED-BLACK BEANS
RED-SAUCE(M)
REFRIED(NO LARD) MASHED-BLACK BEANS
CHIPOTLE-ADOBO(H)
REFRIED(NO LARD) MASHED-BLACK BEANS
MEXICAN-CREAM
REFRIED(NO LARD) MASHED-BLACK BEANS
SOUR-CREAM
REFRIED(NO LARD) MASHED-BLACK BEANS
PICKLED-JALAPEÑOS
PICKLED JALAPEÑOS & CARROTS(PUEBLA STYLE)
SWEETS/CRAVINGS
CHURROS + CHOCOLATE
10" BREAD & CINNAMON STICKS SPRINKLED W/ SUGAR & CINNAMON POWDER + 2 OZ CHOCOLATE SAUCE ON THE SIDE / CHURROS TRIO
TIRAMISU
ESQUITES(CORN ON A CUP)
PUEBLA STYLE SWEET CORN ON A CUP + TOPPED OFF WITH LIME JUICE, MAYO, TAJIN(MILD) & COTIJA CHEESE + XTRAS SELECT FAVORITE SIZE
CHICKEN-MOLE TAMALES
8 oz Puebla Style Chicken Mole Tamales Chicken Breast cooked in/with Mole(Mole-contains: dried chiles, pork-lard, nuts, seeds & chocolate. All ingredients mixed up & in a corn-dough and wrapped in a corn-husk. (Light-Mild).