CRISPY-TACOS

FRIED CORN TORTILLAS FILLED W/ SHREDDED CHICKEN BREAST + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE(SAUCES, ALWAYS ON THE SIDE)
CRYSPY-TACOS

CRYSPY-TACOS

$6.50+

6" Fried rolled corn tortillas filled w/ shredded chicken breast + toppings & sauces of your choice

STREET-TACOS

5" CORN TORTILLAS TACOS, SELECT PROTEIN OPTION, TACOS QTY, ADD ON TOPPINGS & SAUCES ON THE SIDE, ALWAYS.
AL PASTOR/PORK

AL PASTOR/PORK

$8.99+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

BIRRIA & CONSOMME

BIRRIA & CONSOMME

$12.00+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

CARNITAS/PORK

CARNITAS/PORK

$8.99+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

CHORIZO/PORK

CHORIZO/PORK

$8.99+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

GRILLED CHICKEN

GRILLED CHICKEN

$8.99+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

CHICKEN-MILANESA

CHICKEN-MILANESA

$8.99+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

GRILLED-CACTUS

GRILLED-CACTUS

$8.99+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

STEAK

STEAK

$10.00+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

SPICYMIX

SPICYMIX

$10.00+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

SPICYPIGGY

SPICYPIGGY

$10.00+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

BKF-TACOS

BKF-TACOS

$8.99+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

CLASSIC-TACOS

CLASSIC-TACOS

$8.99+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

SIGNATURE-TACOS

SIGNATURE-TACOS

$10.00+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

MYWAY-TACOS

MYWAY-TACOS

$8.99+

5" Double Corn Tortillas Tacos filled w/ proteins, toppings & sauces on the side of your choice.

TORTAS/SANDWICHES

PUEBLA'S TRADITIONAL 9" SANDWICH/TELERA ROLL FILLED W/ FAVORITE PROTEIN/S + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE
TORTA-COMBO

TORTA-COMBO

$19.99

9" TELERA ROLL FILLED W/ FAVORITE PROTEIN/S, TOPPINGS & SAUCES + (1) SIDE & (1) DRINK OF YOUR CHOICE

BKF-TORTA

BKF-TORTA

$11.99

9" TELERA ROLL FILLED W/ FAVORITE EGGS STYLE + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE

CLASSIC-TORTA

CLASSIC-TORTA

$12.99

9" TELERA ROLL FILLED W/ SELECT(1) FAVORITE CLASSIC/TRADITIONAL PROTEIN + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE

SIGNATURE-TORTA

SIGNATURE-TORTA

$14.50

9" TELERA ROLL FILLED W/ (1)SIGNATURE COMBINATION + FAVORITE TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE

MYWAY-TORTA

MYWAY-TORTA

$14.50

9" TELERA ROLL FILLED W/ 2-3 FAVORITE PROTEINS + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE

KID'S TORTA

$9.99

QUESADILLAS

QUESADILLAS MADE W/ FLOUR TORTILLA/S, SELECT FAVORITE PROTEIN/S, SIZE + ADD ON TOPPINGS & SAUCES ON THE SIDE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE).

BKF-QUESADILLA

$12.00+

QUESADILLAS MADE W/ FLOUR TORTILLA/S, SELECT FAVORITE EGGS STYLE, SIZE + ADD ON TOPPINGS & SAUCES ON THE SIDE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE).

CLASSIC-QUESADILLA

$12.99+

QUESADILLA MADE W/ FLOUR TORTILLA/S, SELECT FAVORITE PROTEIN/S, SIZE + ADD ON TOPPINGS & SAUCES ON THE SIDE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE)

SIGNATURE-QUESADILLA

SIGNATURE-QUESADILLA

$14.50+

QUESADILLA MADE W/ FLOUR TORTILLA/S, SELECT FAVORITE SIGNATURE COMBINATION, SIZE + ADD ON TOPPINGS & SAUCES ON THE SIDE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE)

CUSTOM-QUESA

CUSTOM-QUESA

$14.00+

QUESADILLA MADE W/ FLOUR TORTILLA/S, SELECT 2-3 FAVORITE PROTEIN/S, SIZE + ADD ON TOPPINGS & SAUCES ON THE SIDE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE)

RICE-BOWLS

BKF-BOWL

$11.99

32 OZ BOWL FILLED W/ TRADITIONAL EGGS STYLE + FAVORITE TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE

CLASSIC-32 OZ BOWL

CLASSIC-32 OZ BOWL

$12.99

32 OZ BOWL FILLED WITH PROTEINS & TOPPINGS OF YOUR CHOICE.

SIGNATURE-BOWL

$14.50

32 OZ SIGNATURE-BOWL: SELECT FAVORITE COMBINATION, TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE.

MYWAY-BOWL

MYWAY-BOWL

$14.50

32 OZ BOWL FILLED W/ 2-3 FAVORITE PROTEINS/FILLINGS + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE

BOWL-COMBO

BOWL-COMBO

$19.99

32 OZ BOWL FILLED WITH PROTEINS & TOPPINGS OF YOUR CHOICE.

BURRITOS

12" FLOUR TORTILLA FILLED W/ FAVORITE PROTEIN 0PTIONS + FAVORITE TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE
BKF-BURRITO

BKF-BURRITO

$11.99

12" FLOUR TORTILLA FILLED W/ FAVORITE TRADITIONAL EGGS STYLE + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE

CLASSIC-BURRITO

CLASSIC-BURRITO

$12.99

12" TORTILLA FILLED W/ TRADITIONAL PROTEIN/S, TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE

SIGNATURE-BURRITO

SIGNATURE-BURRITO

$14.50

12" TORTILLA FILLED W/ SIGNATURE COMBINATION + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE

MYWAY-BURRITO

MYWAY-BURRITO

$14.99

12" FLOUR TORTILLA FILLED W/ 2-3 PROTEIN/S OPTIONS + TOPPINGS & SAUCES OF YOUR CHOICE.

BURRITO-COMBO

BURRITO-COMBO

$19.99

SELECT FAVORITE PROTEIN, TOPPINGS, SAUCES, (1)SIDE & (1) DRINK, ALL INCLUDED

KID'S BURRITO

$9.99

PLATTER | PLATOS

BKF-PLATTER

BKF-PLATTER

$14.99

2 EGGS OF YOUR CHOICE, ADD ON TOPPINGS, 2-3 SIDES + SAUCES OF YOUR CHOICE

CLASSIC-PLATTER

CLASSIC-PLATTER

$17.99

SELECT FAVORITE PROTEIN, ADD ON TOPPINGS, 3 SIDES + SAUCES OF YOUR CHOICE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE) MAKE IT A COMBO(OPTIONAL*)

SIGNATURE-PLATTER

$19.99

SELECT SIGNATURE COMBINATION, ADD ON TOPPINGS, 3 SIDES + SAUCES OF YOUR CHOICE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE) MAKE IT A COMBO(OPTIONAL*)

MYMIX(2-3)-PLATTER

$19.99

SELECT 2-3 FAVORITE PROTEINS, ADD ON TOPPINGS, 3 SIDES + SAUCES OF YOUR CHOICE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE) MAKE IT A COMBO(OPTIONAL*)

PLATTER-COMBO

PLATTER-COMBO

$24.99

SELECT FAVORITE 8 OZ PROTEIN(S), ADD ON TOPPINGS, 3 SIDES + SAUCES OF YOUR CHOICE(SAUCES ALWAYS ON THE SIDE) ADD (1) DRINK OF YOUR CHOICE

FAMILY-SIDES

RICE&BEANS

$2.50+

MEXICAN RICE & BEANS

MEXICAN-RICE

$2.50+

BLACK-BEANS

$2.50+

REFRIED(NO LARD) BLACK BEANS

MASHED-BEANS

$2.50+

REFRIED(NO LARD) MASHED-BLACK BEANS

RICE&MASHED-BEANS

$2.50+

MEXICAN RICE & BEANS

GRILLED-VEGGIES

$2.50+

TOMATO-SALSA(L)

$2.50+

TOMATO SAUCE W/ LIGHT JALAPEÑOS & CILANTRO

CORN-CHIPS

$3.00+

TOMATO SAUCE W/ LIGHT JALAPEÑOS & CILANTRO

GUACAMOLE

$4.99+

MASHED-AVOCADO

$5.99+

FRIES

$2.50+

SWEET-CORN

DICED-POTATOES

$2.50+

SWEET-CORN

SWEET-CORN

$2.50+

SWEET-CORN

TORTILLAS

$1.29+

ADD TORTILLAS FOR YOUR MEAT PLATTERS

GREEN-SAUCE(M)

$2.50+

REFRIED(NO LARD) MASHED-BLACK BEANS

RED-SAUCE(M)

$2.50+

REFRIED(NO LARD) MASHED-BLACK BEANS

CHIPOTLE-ADOBO(H)

$2.50+

REFRIED(NO LARD) MASHED-BLACK BEANS

MEXICAN-CREAM

$2.50+

REFRIED(NO LARD) MASHED-BLACK BEANS

SOUR-CREAM

$2.50+

REFRIED(NO LARD) MASHED-BLACK BEANS

PICKLED-JALAPEÑOS

$2.50+

PICKLED JALAPEÑOS & CARROTS(PUEBLA STYLE)

SWEETS/CRAVINGS

CHURROS + CHOCOLATE

CHURROS + CHOCOLATE

$4.99+

10" BREAD & CINNAMON STICKS SPRINKLED W/ SUGAR & CINNAMON POWDER + 2 OZ CHOCOLATE SAUCE ON THE SIDE / CHURROS TRIO

TIRAMISU

$4.99

ESQUITES(CORN ON A CUP)

$3.79+

PUEBLA STYLE SWEET CORN ON A CUP + TOPPED OFF WITH LIME JUICE, MAYO, TAJIN(MILD) & COTIJA CHEESE + XTRAS SELECT FAVORITE SIZE

CHICKEN-MOLE TAMALES

CHICKEN-MOLE TAMALES

$4.99+Out of stock

8 oz Puebla Style Chicken Mole Tamales Chicken Breast cooked in/with Mole(Mole-contains: dried chiles, pork-lard, nuts, seeds & chocolate. All ingredients mixed up & in a corn-dough and wrapped in a corn-husk. (Light-Mild).

BEVERAGES

LOCAL & TRADITIONAL BEVERAGES

20 OZ MEX-HORCHATA

$3.99

20 OZ ORG. LEMONADE

$3.99

20 OZ LIME AGUA FRESCA

$3.99

20 OZ MANGO-LEMONADE

$3.99

16 OZ COFFEE DE OLLA

$3.29

16 OZ HOT CHOCOLATE

$3.50

12 OZ MEX-SPARKLING WATER

$3.29

16 OZ NESTLE WATER

$1.99

12 OZ MEXICAN-COKE

$3.99

12 OZ MANGO JARRITO

$3.29

12 OZ MANDARIN JARRITO

$3.29

12 OZ TAMARIND JARRITO

$3.29

12 OZ COKE CAN

$2.50

12 OZ DIET-COKE CAN

$2.50

12 OZ GINGER ALE

$2.50

10 OZ KID'S APPLE JUICE

$2.50

8 OZ KID'S CHOCOLATEMILK

$2.50

8.4 OZ RED-BULL

$4.50

2 LITER ORANGE FANTA

$6.50

2 LITER COKE

$6.50

8 OZ CUPS

$0.10

20 OZ ICE-CUP

$1.50