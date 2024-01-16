Superbras- Supermercado Brasileiro 5450 International Drive
Padaria
- ARROZ DOCE$2.50
- BANOFE$3.50
- BEIJINHO$1.20
- BOLO BRIGADEIRO MARACUJA MINI SUPERBRAS$3.99
- BOLO BRIGADEIRO MEDIO SUPERBRAS INTEIRO$24.99
- BOLO BRIGADEIRO MINI SUPERBRAS$3.99
- BOLO BRIGADEIRO SUPERBRAS INTEIRO$39.90
- BOLO DE BANANA$3.00
- BOLO DE CENOURA C/CHOCOLATE$3.50
- BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA$8.99
- BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO FATIA$3.99
- BOLO DE COCO$2.50
- BOLO DE FUBA$2.50
- BOLO DE LARANJA SUPERBRAS$2.50
- BOLO DE MANDIOCA$2.50
- BOLO DE POTE 3 LEITES COCO$4.99
- BOLO DE POTE BRIGADEIRO$4.99
- BOLO DE POTE MORANGO COM NINHO$4.99
- BOLO DE POTE PRESTIGIO AE$4.99
- BOLO INTEIRO SUPERBRAS$39.90
- BOLO MARMORE$2.50
- BOLO MORANGO COM NINHO SUPERBRAS$39.90
- BOLO NOZES MEDIO SUPERBRAS INTEIRO$24.99
- BRIGADEIRO GOURMET$1.20
- BROA$1.50
- CURAU DE MILHO$2.50
- CUSCUZ$2.50
- DOCE DE BANANA C/CREME$3.00
- ENROLADINHO DE QUEIJO COM COCO LEITE$2.00
- GOURMET CANDY W/6$6.99
- MANJAR COCO FATIA$3.50
- MARIA MOLE SUPERBRAS$1.00
- MOUSSE DE MARACUJA SUPERBRAS$2.99
- NHOQUE DOCE C/COCO 2 POR 1.00$1.00
- PAO DOCE COM CREME$2.00
- PAO FRANCES PANEBRAS$0.60
- PUDIM FATIA$3.50
- PUDIM GRANDE INTEIRO$24.99
- PUDIM PEQUENO INTEIRO$19.99
- QUEBRADOR 2 POR 1 DOLAR$1.00
- QUEIJADINHA DE COCO SUPERBRAS$1.50
- QUINDAO GRANDE INTEIRO$24.99
- RABANADA 2 POR UM DOLAR$1.00
- ROSCA HUNGARA$1.00
- SONHO DE CREME OU DOCE DE LEITE$2.00
- TORTA DE MORANGO INTEIRA$24.99
- TORTA MOUSSE CHOCOLATE FATIA$3.50
- TORTA OREO FATIA$3.50
- TORTA SALGADA INTEIRA$24.99
- BOLO CASEIRO SUPERBRAS$8.99
- TORRADA SUPERBRAS$1.99
- BROWNIE$3.50
Bebidas
- GUARANA ANTARCTICA LATA$2.50
- GUARANA DIET ANTARCTICA LATA$2.50
- COCA COCA LATA$2.50
- COCA COLA ZERO LATA$2.50
- SPRITE LATA$2.50
- REDBULL$2.50
- GATORADE$1.99
- AGUA$1.20
- COCA COLA 500ML$2.99
- BRAZIL GOURMET GOIABA$2.59
- BRAZIL GOURMET CAJU$2.59
- BRAZIL GOURMET MARACUJA$2.59
- BRAZIL GOURMET MANGA$2.59
- DANIMALS POUCHES 93ML$1.00
- TODDYNHO 200ML$1.99
- YAKULT 80ML$1.20
- GRAND VALLE GRAPE JUICE 300ML$3.50
- GUARANA BRAZILIAN 591ML$3.50
- SUMOL ABACAXI 330ML$1.50
- SUMOL LARANJA 330ML$1.50
- SUMOL MARACUJA 330ML$1.50
- BRAZUCA GUARANA 591ML$1.99
- BRAZUCA GUARANA ZERO 591ML$1.99
- GUARAVITON GINSENG 500ML$2.49
- GUARAVITON ACAI$2.49
- LEAO REFRESCO GUARANA$2.49
- MAGUARY ABACAXI 1L$3.99
- MAGUARY CAJU 1L$3.99
- MAGUARY LARANJA 1L$3.99
- MAGUARY UVA 1L$3.99
- SOCOCO AGUA DE COCO 1L$2.99
- ACTIVIA PROBIOTIC DAILIES 93ML$1.20
- TUBAINA FUNADA 605ML$2.99
- ZEPHYRHILLS AGUA 591ML$1.50
- ZEPHYRHILLS AGUA 700ML$1.99
- SMART WATER GLACEU 1L$2.99
- PELLEGRINO 500ML$2.49
- MAISON PERRIER 500ML$2.49
- STARBUCKS FRAPPUCINO MOCHA$2.99
- MONSTER ENERGY$2.99
- ADES UVA 200ML$1.99
- MATTE LEAO 450ML$3.99
- MATE COURO 350ML$1.99
- MATTE LEAO NATURAL COPO$2.49
- SOCOCO AGUA DE COCO 200ML$1.79
- COCA COLA ZERO 500ML$2.99
Lanchonete
- BATATA FRITA PORCAO$3.00
- BAURU$4.50
- BOLINHO DE AIPIM SUPERBRAS$3.50
- BOLINHO DE BACALHAU 10 UND$8.99
- BOLINHO MARAVILHA QUEIJO E MILHO$3.50
- BRIGADEIRO DE COPINHO SUPERBRAS$1.50
- CAFE LEITE GRANDE$2.00
- CAFE LEITE PEQUENO$1.50
- CAFE PURO GRANDE$1.50
- CAFE PURO PEQUENO$1.20
- CALDO DE CANA$6.00
- CAPUCCINO GRANDE$4.00
- CAPUCCINO SUPERBRAS$2.00
- CHA DIVERSOS EA$1.20
- CHOCOLATE QUENTE /FRIO GRANDE$2.90
- CHOCOLATE QUENTE/FRIO PEQUENO$2.30
- CHURROS DOCE DE LEITE$2.50
- COCO NATURAL GELADO$6.00
- COXINHA DE FRANGO$3.50
- COXINHA DE FRANGO CATUPYRI$3.50
- CROISSANT UNIDADE$3.50
- EMPADA DE FRANGO$3.50
- ENROLADINHO DE SALSICHA$3.50
- EXTRA MORTADELA$1.00
- EXTRA OVO$0.70
- EXTRA PRESUNTO$0.70
- EXTRA QUEIJO$0.70
- EXTRA REQUEIJAO$0.70
- EXTRA TOMATE$0.70
- KIBE$3.50
- KIBE C/CREAM CHEESE$3.50
- MINI EMPADA PALMITO UNIDADE$1.50
- MISTO DE MORTADELA$4.50
- MISTO QUENTE$3.50
- MISTOVO$4.50
- OMELETE COM QUEIJO$4.50
- OMELETE ESPECIAL COM TORRADA ESALADA$6.99
- OMELETE SIMPLES$3.50
- PAO COM MANTEIGA$1.80
- PAO COM MORTADELA$4.00
- PAO COM OVO$2.90
- PAO COM REQUEIJAO$2.30
- PAO DE QUEIJO SUPERBRAS 3/1 DOLAR$1.00
- PAO NA CHAPA$1.80
- PASTEL DE CARNE$3.00
- PASTEL DE PIZZA$3.00
- PASTEL DE QUEIJO$3.00
- PASTEL QUEIJO/CARNE$3.00
- PORCAO MINI SALGADO C/10$6.90
- PRESUNTO QUENTE$3.50
- QUEIJO MINAS QUENTE$4.50
- QUEIJO QUENTE$3.50
- REFRESCO SABORES$1.00
- RISOLE DE CARNE$3.50
- RISOLE DE PRESUNTO E MUSSARELLA$3.50
- SANDUICHE DE FRANGO$8.99
- SANDUICHE DE LINGUICA$8.99
- SANDUICHE DE PICANHA$8.99
- SUCO DE LARANJA NATURAL$5.00
- SUCO DIVERSOS$5.00
- TORTA SALGADA$4.99
- VITAMINA DE ACAI$8.99
- VITAMINA DE FRUTAS$6.00
Superbras- Supermercado Brasileiro 5450 International Drive Location and Ordering Hours
(407) 351-1550
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