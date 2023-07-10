Sweet Envy Bakeshop & Cafe
BEVERAGES
COFFEE
COFFEE + MILK
SPECIALTIES
ENVY COFFEE
$6.00+
House Special Cold Brew w/ Sea Salt Foam
COOKIE BUTTER LATTE
$6.00+
Cookie Butter infused latte
NUTELLA LATTE
$6.00+
Nutella infused latte
MOCHA LAVA LATTE
$5.50+
Chocolate infused latte
CARAMEL LAVA LATTE
$5.50+
Caramel infused latte
COOKIE CRUMBLE LATTE
$6.00+
LAVENDER HONEY LATTE
$5.50+
Lavender and Honey infused espresso with steamed milk
BLACK SESAME LATTE
$6.00+
Black saseme infused cream with espresso
VIETNAMESE COFFEE
$5.00+
Traditional Vietnamese Coffee
BROWN SUGAR SHAKEN ESPRESSO
$6.00+
HONEYCOMB LATTE
$6.00+
TIRAMISU LATTE
$6.00+
Speciality latte with mascarpone cheese based sweet cream
PANDAN CAP - COFFEE
$6.00+
TEAS
BLACK TEA
$3.50+
house brewed black tea
JASMINE TEA
$3.50+
house brewed jasmine tea
OOLONG TEA
$3.50+
house brewed oolong tea
PASSION FRUIT MATCHA TEA (premium)
$6.00+
YUZU MATCHA GREEN TEA (premium)
$6.00+
LOGAN JASMIN TEA
$5.00+
House brewed jasmine tea sweeten with logan honey
WINTERMELON JASMINE TEA
$5.00+
CHAI TEA
$5.00+
MILK TEAS
FRUIT SODA
REFRESHERS
FRUIT SLUSHES
SPECIALS
Summer Specials
CANDY
Ann's Creole Candies
MERCH
Latte Hat
Benny
BREAKFAST
SANDWICHES
Sweet Envy Bakeshop & Cafe Location and Ordering Hours
(985) 346-6214
238 S Hollywood Rd Ste A, Houma, LA 70360
Closed • Opens Monday at 7AM