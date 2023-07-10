Sweet Envy Bakeshop & Cafe

Popular Items

PANDAN CAP - COFFEE

$6.00+

VIETNAMESE COFFEE

$5.00+

Traditional Vietnamese Coffee

BROWN SUGAR SHAKEN ESPRESSO

$6.00+

BEVERAGES

COFFEE

ESPRESSO

$3.00

Espresso Shot

AMERICANO

$3.00

Espresso shot with water

COLD BREW

$4.50+

House Cold Brew

SPARKLING COLD BREW

$5.00+

Cold Brew made with Sparkling Water

Pour-Over (10oz)

$5.00

COFFEE + MILK

MACCHIATO

$3.25

Espresso with small amount of steamed milk

CORTADO

$3.50

Espresso with equal parts steamed milk.

CAPPUCCINO

$3.80

Espresso with steamed milk foam

LATTE

$4.00+

Espresso with steamed milk.

CAFE AU LAIT

$5.00+

SPECIALTIES

ENVY COFFEE

$6.00+

House Special Cold Brew w/ Sea Salt Foam

COOKIE BUTTER LATTE

$6.00+

Cookie Butter infused latte

NUTELLA LATTE

$6.00+

Nutella infused latte

MOCHA LAVA LATTE

$5.50+

Chocolate infused latte

CARAMEL LAVA LATTE

$5.50+

Caramel infused latte

COOKIE CRUMBLE LATTE

$6.00+

LAVENDER HONEY LATTE

$5.50+

Lavender and Honey infused espresso with steamed milk

BLACK SESAME LATTE

$6.00+

Black saseme infused cream with espresso

VIETNAMESE COFFEE

$5.00+

Traditional Vietnamese Coffee

BROWN SUGAR SHAKEN ESPRESSO

$6.00+

HONEYCOMB LATTE

$6.00+

TIRAMISU LATTE

$6.00+

Speciality latte with mascarpone cheese based sweet cream

PANDAN CAP - COFFEE

$6.00+

TEAS

BLACK TEA

$3.50+

house brewed black tea

JASMINE TEA

$3.50+

house brewed jasmine tea

OOLONG TEA

$3.50+

house brewed oolong tea

PASSION FRUIT MATCHA TEA (premium)

$6.00+

YUZU MATCHA GREEN TEA (premium)

$6.00+

LOGAN JASMIN TEA

$5.00+

House brewed jasmine tea sweeten with logan honey

WINTERMELON JASMINE TEA

$5.00+

CHAI TEA

$5.00+

MILK TEAS

MILK TEA

$5.50+

COFFEE MILK TEA

$5.50+

TARO MILK TEA

$5.50+

LOGAN HONEY MILK TEA

$5.50+

AVOCADO MILK TEA

$5.50+

WINTERMELON TEA

$5.50+

MATCHA LATTE

$5.00+

BUTTERFLY MATCHA LATTE

$5.50+

THAI TEA

$6.00+

FRUIT SODA

Strawberry SODA

$4.00+

Peach SODA

$4.00+

Passionfruit SODA

$4.00+

Mango SODA

$4.00+

Gauva SODA

$4.00+

REFRESHERS

Strawberry Refresher

$4.50+

Peach Refresher

$4.50+

Mango Refresher

$4.50+

Passionfruit Refresher

$4.50+

FRUIT SLUSHES

MANGO SLUSH

$5.50+

HONEYDEW SLUSH

$5.50+

WATERMELON SLUSH

$5.50+

COCONUT SLUSH

$5.75+

TARO SLUSH

$5.75+

TARO COOKIE CRUMB SLUSH

$5.75+

OTHERS

FIJI BOTTLED WATER

$2.50

PERRIER

$2.50

BOBA/Add On

$1.00

SPECIALS

Summer Specials

UBE - COFFEE

$6.00+

Coffee sweetened with condensed milk and our house made UBE cap

Fruit Lemonade

$5.75+

CHOICE OF STRAWBERRY, DRAGONFRUIT, OR RASPBERRY WITH OUR HOUSE MADE LEMONADE

Coco-Espresso Slush

$6.00+

Coconut Slush topped off with a shot of Espresso

Triple Chocolate Slush

$5.75+

BULK

WHOLE BEANS

MONARCH 10oz

MONARCH 10oz

$18.00

10oz

Ethiopia Gore Dako 4oz

$12.00

Decaf Colombia Huila 10oz

$21.00

Geometry 10oz

$18.50

Tropical Weather 10oz

$21.00

TEA

Earl Grey

$17.00

Chocolate

La Cabre Ground Chocolate

$22.00

CANDY

Ann's Creole Candies

The Morney (Original Pecan Praline)

$3.25

The Treme (Chocolate Pecan Praline)

$3.75

MERCH

Latte Hat

Hat

$28.00

Benny

Benny

$20.00

BREAKFAST

SANDWICHES

Brioche

$5.00