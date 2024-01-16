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Tabasco’s Mexican Restaurant - New Holstein 1706 Wisconsin Avenue
ALA CART
- ALA CART BURRITO (BEAN)$2.99
- ALA CART CHALUPA
- ALA CART CHILI RELLENO
CHEESE STUFFED BATTERED DEEP FRIED POBLANO PEPPER$4.75
- ALA CART CHIMICHANGA
- ALA CART ENCHILADA
CORN TORTILLA WITH RED ENCHILADA SAUCE
- ALA CART QUESADILLA
FLOUR TORTILLA WITH MELTED MOZZARELLA CHEESE INSIDE
- ALA CART SOPE
- ALA CART TACOS
- ALA CART TAMALE CHICKEN$3.95
- ALA CART TOSTADA
FLAT HARD SHELL CORN TORTILLA TOPPED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO SOUR CREAM$2.25
- ALA CART RICE$1.25
- ALA CART RICE AND BEANS$1.99
ALCOHOL BEVERAGES
APPETIZERS
BURRITOS
- BURRITO CAMARON
GRILLED SHRIMP TOPPED W/ CHEESE DIP & CREMA SALAD SIDE OF RICE & BEANS$14.95
- BURRITO CANCUN
GRILLED CHICKEN OR STEAK W/ RICE BEANS TOPPED W/ CHEESE DIP SIDE OF CREMA SALAD$13.95
- BURRITO FAJITA
GRILLED CHICKEN OR STEAK W/ SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO TOPPED W/ CHEESE DIP SIDE RICE & BEANS$13.95
- BURRITO GRANDE
14 INCH W/ CHOICE OF MEAT RICE BEANS SAUTEED VEGGIES TOPPED W/ CHEESE DIP$18.95
- BURRITO HAWAIIAN
PASTOR GRILLED ONION & RICE TOPPED WITH GRILLED PINEAPPLE SHRIMP CHEESE DIP & RED SALSA$14.95
- BURRITO MIXED
GROUND BEEF & SHREDDED CHICKEN TOPPED W/ RED SALSA$11.95
- BURRITO RANCHERO
2-8 INCH 1 STEAK 1 GRILLED CHICKEN TOPPED W/ RED SALSA$14.95
- BURRITO SURENO
CARNITAS SAUTEED ONION JALAPENO & RICE TOPPED W/ GREEN SALSA & CHEESE DIP$12.95
- TABASCO'S SPECIAL BURRITO
GRILLED CHICKEN STEAK SHRIMP RICE & BEANS TOPPED WITH CHEESE DIP RED AND GREEN SALSA$18.95
CHICKEN
- ARROZ CON POLLO
GRILLED CHICKEN TOPPED W/ CHEESE DIP ON TOP OF RICE$12.95
- ARROZ CON POLLO CALI
GRILLED CHICKEN W/ CALIFORNIA VEGGIES & CHEESE DIP ON TOP OF RICE$14.95
- CHORI POLLO
2 GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED W/ CHEESE DIP$14.95
- POLLO CHARROS
GRILLED CHICKEN TOPPED W/ MUSHROOMS GRILLED ONION TOPPED W/ CHEESE DIP$14.95
- POLLO CHIPOTLE (SPICY)
GRILLED CHICKEN W/ CHIPOTLE SAUCE$14.95
- POLLO FUNDIDO
GRILLED CHICKEN W/ SAUTEED MUSHROOMS ONIONS$12.95
- POLLO MARGARITA
GRILLED CHICKEN BREAST WITH PICO DE GALLO MELTED MOZZARELLA CHEESE & SPLASH OF MARGARITA MIX$14.95
- POLLO OLMECA
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED W/ BACON & CHEESE DIP$14.95
- POLLO VILLA
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SCALLOPS SHRIMP & CHEESE DIP SIDE OF CALIFORNIA VEGGIES$15.95
- TABASCO'S LINDO
GRILLED STEAK CHICKEN & SHRIMP W/ SAUTEED BELL PEPPERS ONION TOMATO ON TOP OF RICE W/ CHEESE DIP$15.95
CHIMICHANGA DINNER
COMBINATIONS
ENCHILADA
- CHEESE ENCHILADAS
3 CHEESE ENCHILADA W/ RED ENCHILADA SAUCE SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD$11.95
- ENCHILADA BANDERAS
3 SHREDDED BEEF TOPPED W/ CHEESE DIP RED & GREEN SALSA$12.95
- ENCHILADA CARNITAS
2 ENCHILADA W/ CARNITAS TOPPED W/ RED ENCHILADA SAUCE SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD$12.95
- ENCHILADA SUIZA
4 FLOUR TORTILLA W/ GRILLED CHICKEN W/ GREEN SALSA CHEESE DIP & CREMA SALAD$12.95
- ENCHILADA SUPREMA
1 CHEESE 1 SHREDDED CHICKEN 1 GROUND BEEF 1 BEAN W/ RED ENCHILADA SAUCE CHEESE DIP SIDE OF CREMA SALAD$12.95
- ENCHILADA TABASCO
3 CHEESE ENCHILADAS TOPPED WITH GRILLED CHICKEN OR STEAK W/ RED ENCHILADA SAUCE CHEESE DIP SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD$13.95
- ENCHILADA VERDE CAMARON
2 GRILLED SHRIMP ENCHILADAS W/ GREEN SAUCE CHEESE DIP SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD$13.95
FAJITAS
- FAJITA
CHOICE OF MEAT W/ SAUTEED BELL PEPPER ONION & TOMATO W/ SIDE RICE BEANS & CREMA SALAD
- FAJITA FRONTERA
GRILLED CHICKEN STEAK SHRIMP SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO W/ SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD
- FAJITA FUNDIDA
2 GRILLED CHICKEN BREAST W/ BACON SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO PICO DE GALLO W/ SIDE RICE BEANS & CREMA SALAD$15.95
- FAJITA HAWAIIANA
PASTOR HAM SAUTEED BELL PEPPER ONION PINEAPPLE TOPPED W/ SHREDDED MOZZARELLA CHEESE$14.95
- FAJITA MARINA
SHRIMP SCALLOP TILAPIA W/ SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD
- FAJITA OLMECA
GRILLED CHICKEN STEAK SHRIMP TOPPED W/ SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO TOPPED W/ SHREDDED MOZZARELLA CHEESE & CHORIZO
- FAJITA TABASCO'S
CHORIZO CARNITAS STEAK CHICKEN SHRIMP SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO
- FAJITA VEGGIE
SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO CALIFORNIA VEGGIES W/ SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD
- FAJITA VILLA
CHICKEN STEAK SHRIMP & BACON W/ SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO MOZZARELLA & CHEESE DIP W/ SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD
- FLAMING CHEESE
CHICKEN STEAK SHRIMP & BACON W/ SAUTEED POBLANO PEPPER MUSHROOM ONION TOMATO TOPPED W/ SHREDDED MOZZARELLA CHEESE$17.95
KIDS MENU
NACHOS
- NACHO QUESO$7.00
- NACHOS DEL MAR
TORTILLA CHIPS WITH SHRIMP SCALLOP IMMITATION CRAB FISH AND CHEESE DIP$16.95
- NACHOS FAJITA
- NACHOS SUPREMA
TORTILLA CHIPS TOPPED WITH GROUND BEEF AND CHICKEN BEANS SHREDDED CHEESE LETTUCE TOMATO SOUR CREAM$12.95
- OLMECA NACHOS
GRILLED CHICKEN STEAK CARNITAS CHORIZO SHRIMP SAUTEED ONIONS BELL PEPPER TOMATO CHEESE DIP LETTUCE TOMATO SOUR CREAM$16.95
- VEGGIE NACHOS
SAUTEED CALIFORNIA MIX BELL PEPPERS ONIONS TOMATO CHEESE DIP$11.95
QUESADILLAS
- MONSTER QUESADILLA FAJITA
12 INCH FLOUR TORTILLA W/ CHOICE OF MEAT MELTED MOZZARELLA CHEESE SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO SERVED W/ SIDES OF RICE BEANS & CREMA SALAD
- QUESADILLA DELUXE
8 INCH FLOUR TORTILLA W/ CHOICE OF MEAT MELTED MOZZARELLA CHEESE BEANS W/ SIDE OF CREMA SALAD
- QUESADILLA FAJITA
8 INCH FLOUR TORTILLA W/ CHOICE OF MEAT MELTED MOZZARELLA CHEESE SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO W/ SIDES OF RICE & BEANS
SEAFOOD
- CAMARONES AL MOJO DE AJO
GARLIC & BUTTER SAUTEED SHRIMP W/ SIDE RICE & BEANS$15.95
- CAMARONES ALA DIABLA
GRILLED SHRIMP IN CHIPOTLE SAUCE SIDE RICE & BEANS$15.99
- CAMARONES CON PINA
GRILLED SHRIMP W/ ONION BELL PEPPER & PINEAPPLE ON TOP OF RICE TOPPED W/ CHEESE DIP$15.95
- CEVICHE
COOLED BOILED SHRIMP W/ TOMATO ONION CILANTRO AVOCADO JALAPENOS CUCUMBER LIME JUICE SERVED W/ SALTINE CRACKERS$16.95
- COCKTAIL DE CAMARON
COOKED SHRIMP IN TOMATO COCKTAIL SAUCE W/ PICO DE GALLO AVOCADO SERVED W/ SALTINE CRACKERS$15.95
- GRILLED SHRIMP
GRILLED SHRIMP W/ SAUTEED ONION BELL PEPPER & TOMATO SIDE OF RICE & BEANS$15.95
- SEAFOOD CASA REAL
2 FLOUR TORTILLAS STUFFED W/ SHRIMP & IMMITATION CRAB MEAT SMOOTHERED IN CHEESE DIP SERVED W/ RICE & BEANS$14.95
- TILAPIA MEXICANA
GRILLED FILLET W/ BELL PEPPERS ONION & TOMATO SIDE OF RICE & BEANS$15.95
SIDES/EXTRAS
SODAS/ JUICES
- BOTTLED COKE$2.50
- BRISK RASP TEA$2.95
- BUBBLR$3.00
- DIET MOUNTAIN DEW$2.95
- DIET PEPSI$2.95
- DR PEPPER$2.95
- HORCHATA$2.50
- JAMAICA$2.50
- JARRITO FRUIT PUNCH$2.50
- JARRITO LIME$2.50
- JARRITO MANDRIN$2.50
- JARRITO PINEAPPLE$2.50
- JUICES$2.50
- LEMONADE$2.95
- MILK$2.50
- MOUNTAIN DEW$2.95
- ORANGE CRUSH$2.95
- PEPSI$2.95
- ROOT BEER$2.95
- STARY$2.95
- UNSWEET TEA$2.95
- VIRGIN DAIQUIRIS$3.50
- VIRGIN MARGARITA$3.50
- WATER
STEAK
TABASCOS SPECIALS
- 3 SOPES
FRIED MASA TOPPED W/ BEANS CHOICE OF MEAT LETTUCE TOMATO SOUR CREAM & QUESO FRESCO$12.95
- CARNE ASADA
THIN SIRLOIN STEAK SERVED W/ RICE BEANS FRIED JALAPENO PICO DE GALLO$16.95
- CHILI RELLENO
2 CHEESE STUFFED POBLANO PEPPERS BATTERED AND FRIED TOPPED W/ RED SALSA SERVED W/ RICE & BEANS$13.95
- LAS CARNITAS
SEASONED BRAISED PORK SERVED W/ RICE BEANS CREMA SALAD PICO DE GALLO & FRIED JALAPENO$14.95
- MOLCAJETE
STEAK GRILLED CHICKEN SHRIMP BACON SAUTEED ONION BELL PEPPER TOMATO SHREDDED CHEESE SALSA RANCHERO SERVED IN A HOT LAVA STONE W/ SIDES RICE BEANS SIDE OF PICO DE GALLO GUACAMOLE$25.95
- PINA TEX MEX
STEAK GRILLED CHICKEN SHREDDED CHEESE SAUTEED ONION BELL PEPPERS STUFFED IN A REAL HALF PINEAPPLE SERVED W/ RICE BEANS & CREMA SALAD$17.95
- QUESABIRRIA
3 CORN TORTILLAS STUFFED WITH MARINATED SHREDDED BEEF ONION CILANTRO SERVED W/ DIPPING BROTH$14.95
- QUESO FUNDIDO
GRILLED CHICKEN STEAK & SHRIMP ON A SIZZLER TOPPED W/ SHREDDED MOZZARELLA CHEESE & CHEESE DIP SERVED W/ RICE & BEANS$14.95
- TABASCO'S CHILI
GRILLED POBLANO PEPPER TOPPED W/ STEAK CHORIZO GRILLED ONION & SHREDDED MOZZARELLA CHEESE W/ SIDES OF RICE & BEANS$15.95
- TABASCOS SPECIAL ARROZ
SHRIMP AND CALIFORNIA VEGGIES SERVED ON TOP OF RICE W/ CHEESE DIP$17.95
- TAQUITOS (FLAUTAS)
4 CORN TORTILLAS FILLED W/ CHOICE OF MEAT ROLLED THEN FRIED TOPPED W/ SHREDDED LETTUCE TOMATO SOUR CREAM QUESO FRESCO SERVED W/ SIDE OF RICE$13.95