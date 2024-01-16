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Taco Pizza
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Taco Pizza
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665 US 17 Business, B, Surfside Beach, SC 29576
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WINGS
ORDER WINGS
$14.85
PIZZAS
COCHINITA
$12.00+
PASTOR
$12.00+
BIRRIA
$12.00+
CARNITAS
$12.00+
TRIPA
$13.50+
LENGUA
$13.50+
ACP
$12.50+
BBQ BRISKET
$12.50+
TACO
$12.00+
LA CHILANGA
$12.00+
PAMBAZO
$12.00+
CHILAKILLERS
$12.00+
CACHETE
$12.00+
CHORIZO
$12.00+
MOLLETE
$11.00+
VEGGIE
$12.00+
HAWAINA
$10.00+
PEPPERONI
$10.00+
CHEESE
$8.00+
VOLCANES
VOLCAN CACHETE
$4.00
VOLCAN LENGUA
$4.50
VOLCAN TRIPA
$4.00
VOLCAN BIRRIA
$4.00
VOLCAN CARNITAS
$4.00
VOLCAN PASTOR
$4.00
VOLCAN MOLIDA
$4.00
VOLCAN CHORIZO
$4.00
VOLCAN BRISKET
$4.00
VOLCAN POLLO
$4.00
VOLCAN CHILANGO
$4.00
VOLCAN COCHINITA
$4.00
APPETIZERS
BEAN DIP
CHORIQUESO
GUACAMOLE
$9.50
MOLLETES
$9.00
QUESO DIP
$7.99
ENSALADAS
BERRY ALMOND
$11.75
CHEF'S
$11.00
SOFT DRINKS
BOTTLE
$3.00
COCA COLA
$3.00
JARRITO
$3.00
DASANI
$2.50
POWERADE
$3.50
COFFE
$2.50
BOTTLE WATER
$2.00
SIDES
SIDE SOUR CREAM
$1.00
SIDE CHEESE DIP
$3.00
DESSERTS
BERRIES AND JELLY
$10.00
BANANA AND NUTELLA
$10.00
CHURRO
$10.00
Taco Pizza Location and Ordering Hours
(843) 238-9200
665 US 17 Business, B, Surfside Beach, SC 29576
Closed
• Opens Monday at 11AM
All hours
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