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Taco Pizza
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Taco Pizza
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665 US 17 Business, B, Surfside Beach, SC 29576
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WINGS
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$14.85
PIZZAS
COCHINITA
$12.00+
PASTOR
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BIRRIA
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CARNITAS
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TRIPA
$13.50+
LENGUA
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ACP
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BBQ BRISKET
$12.50+
TACO
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LA CHILANGA
$12.00+
PAMBAZO
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CHILAKILLERS
$12.00+
CACHETE
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CHORIZO
$12.00+
MOLLETE
$11.00+
VEGGIE
$12.00+
HAWAINA
$10.00+
PEPPERONI
$10.00+
CHEESE
$8.00+
VOLCANES
VOLCAN CACHETE
$3.75
VOLCAN LENGUA
$4.50
VOLCAN TRIPA
$3.75
VOLCAN BIRRIA
$3.75
VOLCAN CARNITAS
$3.75
VOLCAN PASTOR
$3.75
VOLCAN MOLIDA
$3.75
VOLCAN CHORIZO
$3.75
VOLCAN BRISKET
$3.75
VOLCAN POLLO
$3.75
VOLCAN CHILANGO
$3.75
VOLCAN COCHINITA
$3.75
APPETIZERS
BEAN DIP
CHORIQUESO
GUACAMOLE
$9.50
MOLLETES
$8.99
QUESO DIP
ENSALADAS
BERRY ALMOND
$10.50
CHEF'S
$9.99
SOFT DRINKS
BOTTLE
$3.00
COCA COLA
$3.00
JARRITO
$3.00
DASANI
$2.50
POWERADE
$3.50
COFFE
$2.50
BOTTLE WATER
$2.00
DESSERTS
BERRIES AND JELLY
$9.50
BANANA AND NUTELLA
$9.99
CHURRO
$8.75
Taco Pizza Location and Ordering Hours
(843) 238-9200
665 US 17 Business, B, Surfside Beach, SC 29576
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• Opens Wednesday at 11AM
All hours
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