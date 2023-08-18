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Tacos Matamoros and More - Pharr TX
Food
HOT DOGS Y HAMBURGUESAS
TACOS
MATAMOROS BISTEK (5)
$9.99
TACOS DE BISTEK, AGUACATE Y QUESO FRESCO
MATAMOROS FAJITA (5)
$10.99
TACOS DE FAJITA AGUACATE Y QUESO FRESCO
FAJITA (5)
$9.99
BISTEK (5)
$8.99
TROMPO (5)
$8.99
TACOS DE TROMPO (PUERCO)
PIRATA (5)
$10.99
TACO DE HARINA CON QUESO FUNDIDO Y FAJITA (5)
GRINGA (5)
$10.99
TACO DE HARINA CON QUESO FUNDIDO Y TROMPO (5)
CAMPECHANA (5)
$10.99
TACO DE HARINA CON QUESO FUNDIDO TROMPO Y FAJITA
M. FAJITA (1)
$2.19
M. BISKET (1)
$1.90
PIRATA (1)
$1.99
GRINGA (1)
$1.99
FAJITA (1)
$2.19
BISTEK (1)
$1.99
TROMPO (1)
$1.85
SINCRONIZADA BISTEC
$11.99
SINCRONIZADA FAJITA
$12.99
SINCRONIZADA PASTOR
$11.99
SINCRONIZADA MIXTA
$12.99
FRIJOLES
$1.00
FRIJOLES ESPECIALES
$2.50
Drinks
COCA COLA USA
$1.50
COCA COLA USA
SPRITE USA
$1.50
SPRITE USA
FANTA USA
$1.50
FANTA USA
DR PEPPER USA
$1.50
DR PEPPER USA
DIET COKE USA
$1.50
DIET COKE USA
COKE ZERO USA
$1.50
COKE ZERO USA
SPRITE ZERO USA
$1.50
SPRITE ZERO USA
COCA COLA MEXICANA
$3.50
COCA COLA MEXICANA
SPRITE MEXICANA
$3.50
SPRITE MEXICANA
PONCHE MEXICANA
$3.50
PONCHE MEXICANA
FANTA MEXICANA
$3.50
FANTA MEXICANA
MANZANA MEXICANA
$3.50
MANZANA MEXICANA
AGUA
$1.00
Tacos Matamoros and More - Pharr TX Location and Ordering Hours
(956) 617-0367
Closed • Opens Friday at 5PM