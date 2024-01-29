Tamaribar 500 E PINE ST
FOOD MENU
BENTO
- ALOHA 808 BENTO$19.00
FRESH SEAFOOD POKE, HOUSE MADE CHILI OIL, 2 PCS OF CHICKEN KARA-AGE, YUZU KOSHO TARTAR, ON FRIKAKE RICE.
- SEATOWN BENTO$22.00
SWEET MISO MARINATED GRILLED SALMON, TAMARIBAR FRIED CHICKEN, HOUSE MADE YUZU-KOSHO TARTAR, HOUSEMADE CHILI OIL, FURIKAKE RICE AND JAPANESE PICKLS.
- WAGYU MEAT BALL BENTO$14.00
HOUSE BLENDED SPICES, BACON, ONION AND MORE INFUSED HOSUE MADE WAGYU BEEF HAMBURGER STEAK WITH OUR DEMIGRACE "HAYASHI" SAUCE. SERVED WITH RA-TU POTATO SALAD, JAPANESE PICKLES & FURIKAKE RICE.
- WAGYU ALLSTAR BENTO$19.00
WAGYU SOBORO MESHI(GROUND WAGYU BEEF MARINATED SWEET BALSAMIC VINEGER AND RICE), SERVED WITH KAIWARE, SESAME AND QUAIL EGG ON TOP. COMES WITH WAGYU MENCHI CUTLET, WAGYU & PORCINI MUSHROOM POTATO CROQUETTE.
APPETIZER
- TORI KARA-AGE$12.00
TAMARI BAR’ S FRIED CHICKEN WITH BONITO TAR-TAR SAUCE.
- GREEN SALAD$9.00
ORGANIC GREEN MIX, CABBAGE, CUCUMBER AND HOUSE MADE DRESSING AND CHIPS.
- TAKO WASABI$6.00
WASABI SAUCE MARINATED FRESH OCTOPUS WITH TOBIKO. PLEASE WRAP WITH DRIED SEAWEED. THE BEST APPY.
- OCEAN SALAD$16.00
CHEF CHOICE FRESH SASHIMI, SALMON CAVIAR, TOBIKO AND SESAME SOY DRESSING.
NOODLE & RICE
- CILANTRO UDON$12.00
UDON NOODLE WITH HOUSE MADE CILANTRO PESTO TOPPED WITH FLASH FRIED VEGETABLES. (VEGAN)
- DAN DAN RAMEN$19.00
CASHEW NUTS,SHRIMP PASTE, SESAME SEEDS, PEANUTS HACCHO MISO, KOREAN MISO, GARLIC AND MOREINFUSED SUPER ADDICTIVE BROTH, RAMEN NOODLE AND SPICY PORK GROUND SAUCE AND MA-YU. ***CONTAINS ALMONDS, PEANUTS AND SHRIMP***
- HAYASHI RICE$18.00
ONE OF THE OLDEST JAPANESE RECIPE “HAYASHI RICE” WAGYU TENDON, CARAMELIZED ONION, GINGER, GARLIC AND COCONUT MILK, CHEESE AND FLASH FRIED VEGES.
- MAZE-MEN$16.00
UDON NOODLE, SPICED PORK GROUND, RA-YU SHAVED PARMIGGIANO REGGIANO AND CRISPY PORK BITS. ***CONTAINS ALMONDS&PEANUTS***
SUSHI & BOWL
SASHIMI
- 3 KINDS$24.00
OMAKASE 3 KINDS ASSORTED.
- 5 KINDS$35.00
OMAKASE 5 KINDS ASSORTED.
- 7 KINDS$45.00
OMAKASE 7 KINDS ASSORTED.
- AHI TUNA$15.00
AHI TUNA SASHIMI FROM HAWAII. /5 PCS
- AMAEBI$13.00
3 PCS
- ATLANTIC SALMON$16.00
ATLANTIC SASHIMI. /5 PCS
- HAMACHI$14.00
YELLOW TAIL SASHIMI. /5 PCS
- HOTATE$16.00
SCALLOP SASHIMI FROM HOKKAIDO, JAPAN. /5 PCS