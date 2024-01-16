Easton's Beach Concessions 186 Bellevue Ave
Land Bites
- Hamburger$9.00
BEEF PATTY, LETTUCE, TOMATO, ON BURGER BUN
- Cheeseburger$10.00
BEEF PATTY, LETTUCE, TOMATO, AMERICAN CHEESE, ON BURGER BUN
- Veggie Burger$10.00
VEGGIE PATTY, LETTUCE, TOMATO ON BURGER BUN
- Hot Dog$6.00
HOT DOG, MUSTARD, KETCHUP, ON POTATO ROLL
- Chicken Tenders & Fries$11.00
5 PIECE TENDERS SERVED WITH FRIES
Lobster Specials
Shareable Snacks
Wraps
- BUFFALO CHICKEN$10.00
GRILLED OR FRIED BUFFALO CHICKEN BREAST, LETTUCE, TOMATO, BANANA PEPPERS, AND BLUE CHEESE OR RANCH DRESSING
- BBQ CHICKEN$10.00
GRILLED OR FRIED BBQ CHICKEN BREAST, LETTUCE, RED ONION, RANCH DRESSING
- CHICKEN BACON AVOCADO$12.00
GRILLED OR FRIED CHICKEN, BACON STRIPS, LETTUCE, SLICED AVOCADO, TOMATO
- VEGGIE WRAP$10.00
LETTUCE, AVOCADO, RED ONION, PEPPERS, CUCUMBRS, CARROTS & HUMMUS
Salads
- GARDEN SALAD$11.00
SPRING MIX, PEPPERS, CHERRY TOMATOES, RED ONION, CARROTS, CUCUMBERS, CROUTONS, CHOICE OF DRESSING
- CRISPY CHICKEN SALAD$12.00
SPRING MIX, CHERRY TOMATOES, HARD BOILED EGG, CHICKEN, SHREDDED CHEDDAR CHEESE, HONEY MUSTARD DRESSING
- CLASSIC LOBSTER SALAD$31.00
SPRING MIX, CHERRY TOMATOES, LOBSTER, HARD BOILED EGG, AVOCADO, CUCUMBER, CHOICE OF DRESSING
Seafood Bites
- FISH & CHIPS$17.00
FRESH COD SERVED WITH FRIE, COLESLAW AND TARTAR SAUCE
- CALAMARI$10.00
SERVED WITH BANANA PEPPER RINGS AND MARINARA SAUCE
- FISH SANDWICH$10.00
FRIED COD WITH COLESLAW AND TARTAR SAUCE ON A POTATO BUN
- CLAM STRIPS$20.00
SERVED WITH TARTAR SAUCE OR COCKTAIL SAUCE
- CLAM CAKES$7.00
3 CLAM CAKES WITH CHOICE OF TARTAR OR SPICY AIOLI
- CLAM CHOWDER CUP$8.00
CLASSIC NEW ENGAND STYLE
- Clam Chowder Bowl$8.00