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Tasty Thai
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APPETIZERS
NOODLE DISHES
SOUPS AND CURRIES
DESSERTS
DRINKS
RICE DISHES & STIR FRIED
Combo Set
APPETIZERS
FRIED EGG ROLLS สปริงโรล
$6.95
TOFU TRIANGLE เต้าหู้ทอด
$6.95
POT STICKER เกี๊ยวซ่า
$6.95
GOLDEN TRIANGLE สามเหลี่ยม
$6.95
NOODLE DISHES
GARLIC NOODLE ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
$12.95
KHAO SOI ข้าวซอย
$13.95
PAD MAMA (STIR FRIED WHEAT NOODLE) ผัดมาม่า
$12.95
PAD SEE EW ผัดซีอิ๋ว
$12.95
PAD THAI ผัดไทย
$12.95
PAD WOON SEN ผัดวุ้นเส้น
$12.95
STIR FRIED SUKIYAKI WITH BEAN-THREAD NOODLES สุกี้
$12.95
SOUPS AND CURRIES
TOM KHA SOUP ต้มข่า
$12.95
GREEN CURRY แกงเขียว
$12.95
PANANG CURRY แกงพะแนง
$12.95
YELLOW CURRY แกงเหลือง
$12.95
DESSERTS
THAI MANGO STICKY RICE ข้าวเหนียวมะม่วง
$6.95
DRINKS
THAI TEA ชาไทย
$4.00
MILK GREEN TEA ชาเขียว
$4.00
PINK MILK DRINK นมชมพู
$4.00
Boba ไข่มุก
$1.00
Soda น้ำอัดลม
$3.00
Water น้ำเปล่า
$1.00
RICE DISHES & STIR FRIED
THAI FRIED RICE (KHAO PAD) ข้าวผัด
$12.95
PAD KA PROW (BASIL LEAVES) ผัดกะเพรา
$13.95
GOLDEN FRIED RICE ข้าวผัดสับปะรด
$13.95
CASHEW STIR FRIED ผัดเม็ดมะม่วง
$12.95
Combo Set
Spring Roll 3 ชิ้น
$4.17
Pad Thai ไก่เท่านั้น
$13.95
One drink
$4.00
Tasty Thai Location and Ordering Hours
(916) 716-2085
392 East Avalon Street, Kuna, ID 83634
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• Opens Monday at 11AM
All hours
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