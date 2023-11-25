Telva
FOOD MENU
TELVA MENU
- BAKLAVA YOGURT$10.00
YOGURT, BAKLAVA GRANOLA, CRISPY PASTRY
- BREAKFAST SENDVIC$12.00
FRESH BREAD, EGG, CHEESE
- SLOPPY MUSTAFA TOST$14.00
MOUSSAKA SEASONED BEEF, CHEESE, EGG, OREGANO
- HUMMUS TOST$12.00
CREAMY CHICKPEA SALAD, PICKLED ONION, GREENS
- GREEK AVOCADO TOST$12.00
ROASTED TOMATO, CUCUMBER, FETA, OLIVE, TZATZIKI, SESAME CRUNCH, OREGANO
- CILBIR$13.00
GARLIC YOGURT, TOMATO-CHILE BROWN BUTTER, EGG, HERBS
- SQUASH IT SALATA$15.00
DARK GREENS, ROASTED SQUASH, CITRUS, CHARRED DATE, RADISH, SEEDS, ORANGE BLOSSOM VINAIGRETTE
SWEETS
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(314) 395-2760
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