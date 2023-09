combo 50 pcs especial full menu

$65.00

50 un. 10 carioca, 10 carioca do chef, 5 huramaki, 5 hura spicy, 5 joy joy normal, 5 joy joy flamed, 5 sashimi, 5 nigiri mix- shrimp and salmon. 50 peças. 10 carioca, 10 carioca do chef, 5 huramaki, 5 hura spicy, 5 joy joy normal, 5 joy joy maçaricado, 5 s