Temple Wynwood
TEMPLE WYNWOOD
BEERS
COMIC HAZY LAGER 12oz
A FRESH, SMOOTH AND AROMATIC LAGER WITH LOW BITTERNESS.
COMIC HAZY LAGER 5oz
A FRESH, SMOOTH AND AROMATIC LAGER WITH LOW BITTERNESS.
HONEY 5oz
OUR HONEY GIVES THIS BLOND BEER JUST THE RIGHT SWEETNESS. AN EASY TO TAKE DEEP GOLDEN BEER, WITH SMOOTH, LOW BITTERNESS AND MILD SWEET GRAIN FLAVOUR.
HONEY 12oz
OUR HONEY GIVES THIS BLOND BEER JUST THE RIGHT SWEETNESS. AN EASY TO TAKE DEEP GOLDEN BEER, WITH SMOOTH, LOW BITTERNESS AND MILD SWEET GRAIN FLAVOUR.
INDIE LAGER 12oz
A CLEAN AND REFRESHING GOLDEN BEER MADE FOR REBELLIOUS AND EXPLORER SPIRITS.
INDIE LAGER 5oz
A CLEAN AND REFRESHING GOLDEN BEER MADE FOR REBELLIOUS AND EXPLORER SPIRITS.
IPANEMA HAZY IPA 12oz
IPANEMA HAZY IPA 5oz
PRISON PALS HAKUNA MATATA 12oz
ROYAL AMBER 12oz
OUR COMBINATION OF SPECIAL MALTS GIVES THIS AMBER LAGER A ROASTED AND CARAMEL PROFILE. DEEP COPPER COLOR AND BALANCED BITTERNESS.
ROYAL AMBER 5oz
OUR COMBINATION OF SPECIAL MALTS GIVES THIS AMBER LAGER A ROASTED AND CARAMEL PROFILE. DEEP COPPER COLOR AND BALANCED BITTERNESS.
SMOOTIE #1 12oz
SMOOTIE 5oz
TRIPPING ANIMALS LIMONADA ROSA 12oz
WOLF IPA 12oz
HOPS AT IT’S BEST. BOLD BLOND WITH FRESH AND INTENSE HOP FLAVOR AND AROMA. HERBAL AND CITRIC CHARACTER. DEEP AND BALANCED BITTERNESS.
WOLF IPA 5oz
HOPS AT IT’S BEST. BOLD BLOND WITH FRESH AND INTENSE HOP FLAVOR AND AROMA. HERBAL AND CITRIC CHARACTER. DEEP AND BALANCED BITTERNESS.
NELSON PRISON 12oz
NELSON PRISON 5oz
PRISION PALS HAKUNA MATATA 5oz
DRINKS
BLACK LABEL W SODA
BLACK LABEL SHOT
MOJITO
GIN TONIC - BOMBAY
ABSOLUT - RED BULL
SHOT TEQUILA HERRADURA
CUBA LIBRE
APEROL SPRITZ
WINW CHARDONAY GLASS
WINE MALBEC GLASS
JAMESON SHOT
JACK AND COKE
VODKA SHOT
VODKA SODA
TEQUILA SHOT
MARGARITA
CAMPARI WITH ORANGE
GIN TONIC - BOSQUE GIN
TONIC REAL BY MONA GALLOSI
JAMESON LEMON
FERNET WITH COLA
CAIPIROSKA
NEGRONI
VERMUTH
CAMPARI WITH TONIC
SHOT JAMESON
HEY MANGO!
GIN TONIC - BOSQUE GIN ALTA MONTAÑA
TEQUILA SODA
PROSECCO GLASS
SODA
BURGERS
TEMPLE BURGER
Dambo cheese, Red bell pepper, bacon, egg
DOUBLE TEMPLE BURGER
TRIPLE TEMPLE BURGER
CLASSIC BURGER
With lettuce, cheese and tomato
DOUBLE CLASSIC BURGER
TRIPLE CLASSIC BURGER
PICKLE CHEESE BURGER
With pickles, cheese and sweet mustard
DOUBLE PICKLE CHEESE BURGER
TRIPLE PICKLE CHEESE BURGER
CHEESE BURGER
With cheddar
DOUBLE CHEESE BURGER
TRIPLE CHEESE BURGER
BACON BURGER
With cheddar, bacon and caramelized onions
DOUBLE BACON BURGER
TRIPLE BACON BURGER
CRAFT BURGER
Porter reduction with caramelized onion, argula and red bell pepper and provoleta
GUACAMOLE BURGER
With cheese and guacamole
BLUE BURGER
With blue cheese, caramelized onions, tomato and arugula