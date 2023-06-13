Temple Wynwood

TEMPLE WYNWOOD

BEERS

COMIC HAZY LAGER 12oz

COMIC HAZY LAGER 12oz

$9.00

A FRESH, SMOOTH AND AROMATIC LAGER WITH LOW BITTERNESS.

COMIC HAZY LAGER 5oz

$4.00

A FRESH, SMOOTH AND AROMATIC LAGER WITH LOW BITTERNESS.

HONEY 5oz

$3.50Out of stock

OUR HONEY GIVES THIS BLOND BEER JUST THE RIGHT SWEETNESS. AN EASY TO TAKE DEEP GOLDEN BEER, WITH SMOOTH, LOW BITTERNESS AND MILD SWEET GRAIN FLAVOUR.

HONEY 12oz

HONEY 12oz

$8.00Out of stock

OUR HONEY GIVES THIS BLOND BEER JUST THE RIGHT SWEETNESS. AN EASY TO TAKE DEEP GOLDEN BEER, WITH SMOOTH, LOW BITTERNESS AND MILD SWEET GRAIN FLAVOUR.

INDIE LAGER 12oz

INDIE LAGER 12oz

$8.00

A CLEAN AND REFRESHING GOLDEN BEER MADE FOR REBELLIOUS AND EXPLORER SPIRITS.

INDIE LAGER 5oz

$3.50

A CLEAN AND REFRESHING GOLDEN BEER MADE FOR REBELLIOUS AND EXPLORER SPIRITS.

IPANEMA HAZY IPA 12oz

$10.00

IPANEMA HAZY IPA 5oz

$5.00

PRISON PALS HAKUNA MATATA 12oz

$8.00
ROYAL AMBER 12oz

ROYAL AMBER 12oz

$9.00

OUR COMBINATION OF SPECIAL MALTS GIVES THIS AMBER LAGER A ROASTED AND CARAMEL PROFILE. DEEP COPPER COLOR AND BALANCED BITTERNESS.

ROYAL AMBER 5oz

$3.50

OUR COMBINATION OF SPECIAL MALTS GIVES THIS AMBER LAGER A ROASTED AND CARAMEL PROFILE. DEEP COPPER COLOR AND BALANCED BITTERNESS.

SMOOTIE #1 12oz

$8.00

SMOOTIE 5oz

$4.00

TRIPPING ANIMALS LIMONADA ROSA 12oz

$8.00
WOLF IPA 12oz

WOLF IPA 12oz

$9.00

HOPS AT IT’S BEST. BOLD BLOND WITH FRESH AND INTENSE HOP FLAVOR AND AROMA. HERBAL AND CITRIC CHARACTER. DEEP AND BALANCED BITTERNESS.

WOLF IPA 5oz

$5.00

HOPS AT IT’S BEST. BOLD BLOND WITH FRESH AND INTENSE HOP FLAVOR AND AROMA. HERBAL AND CITRIC CHARACTER. DEEP AND BALANCED BITTERNESS.

NELSON PRISON 12oz

$8.00

NELSON PRISON 5oz

$4.00

PRISION PALS HAKUNA MATATA 5oz

$4.00

DRINKS

BLACK LABEL W SODA

$17.00

BLACK LABEL SHOT

$15.00

MOJITO

$15.00

GIN TONIC - BOMBAY

$15.00

ABSOLUT - RED BULL

$15.00

SHOT TEQUILA HERRADURA

$15.00

CUBA LIBRE

$15.00

APEROL SPRITZ

$15.00

WINW CHARDONAY GLASS

$10.00

WINE MALBEC GLASS

$10.00

JAMESON SHOT

$10.00

JACK AND COKE

$15.00

VODKA SHOT

$10.00

VODKA SODA

$15.00

TEQUILA SHOT

$10.00

MARGARITA

$15.00

CAMPARI WITH ORANGE

$15.00

GIN TONIC - BOSQUE GIN

$15.00Out of stock

TONIC REAL BY MONA GALLOSI

$17.00Out of stock

JAMESON LEMON

$15.00

FERNET WITH COLA

$15.00

CAIPIROSKA

$15.00

NEGRONI

$15.00

VERMUTH

$15.00

CAMPARI WITH TONIC

$15.00

SHOT JAMESON

$10.00

HEY MANGO!

$17.00Out of stock

GIN TONIC - BOSQUE GIN ALTA MONTAÑA

$17.00Out of stock

TEQUILA SODA

$15.00

PROSECCO GLASS

$10.00

SODA

COCA COLA

$4.00

COCA COLA ZERO

$4.00

SPRITE

$4.00

FANTA

$4.00

WATTER PANA

$4.00

WATTER PELEGRINO

$4.00

LIMONADA

$4.00

POMELADA

$4.00

TONIC WATER

$4.00

HH -RED BULL

$6.00

TEMPLE FRIES

TEMPLE FRIES

TEMPLE FRIES

$8.00
TEMPLE CHEDDAR FRIES

TEMPLE CHEDDAR FRIES

$10.00
TEMPLE CHEDDAR FRIES WITH BACON

TEMPLE CHEDDAR FRIES WITH BACON

$14.00

BURGERS

TEMPLE BURGER

TEMPLE BURGER

$14.00

Dambo cheese, Red bell pepper, bacon, egg

DOUBLE TEMPLE BURGER

DOUBLE TEMPLE BURGER

$18.00
TRIPLE TEMPLE BURGER

TRIPLE TEMPLE BURGER

$21.00
CLASSIC BURGER

CLASSIC BURGER

$12.00Out of stock

With lettuce, cheese and tomato

DOUBLE CLASSIC BURGER

DOUBLE CLASSIC BURGER

$16.00Out of stock
TRIPLE CLASSIC BURGER

TRIPLE CLASSIC BURGER

$19.00Out of stock
PICKLE CHEESE BURGER

PICKLE CHEESE BURGER

$10.00

With pickles, cheese and sweet mustard

DOUBLE PICKLE CHEESE BURGER

DOUBLE PICKLE CHEESE BURGER

$14.00
TRIPLE PICKLE CHEESE BURGER

TRIPLE PICKLE CHEESE BURGER

$17.00
CHEESE BURGER

CHEESE BURGER

$10.00

With cheddar

DOUBLE CHEESE BURGER

DOUBLE CHEESE BURGER

$14.00
TRIPLE CHEESE BURGER

TRIPLE CHEESE BURGER

$17.00
BACON BURGER

BACON BURGER

$12.00

With cheddar, bacon and caramelized onions

DOUBLE BACON BURGER

DOUBLE BACON BURGER

$16.00
TRIPLE BACON BURGER

TRIPLE BACON BURGER

$19.00
CRAFT BURGER

CRAFT BURGER

$13.00

Porter reduction with caramelized onion, argula and red bell pepper and provoleta

GUACAMOLE BURGER

GUACAMOLE BURGER

$15.00

With cheese and guacamole

BLUE BURGER

BLUE BURGER

$14.00

With blue cheese, caramelized onions, tomato and arugula

CRISPY BURGER

CRISPY BURGER

$18.00

VEGGIE BURGERS

VEGGIE TEMPLE BURGER

$14.00
VEGGIE CLASSIC BURGER

VEGGIE CLASSIC BURGER

$13.00
VEGGIE CARROT BURGER

VEGGIE CARROT BURGER

$13.00

VEGGIE CRAFT BURGER

$13.00

VEGGIE BACON BURGER

$12.00
VEGGIE BLUE BURGER

VEGGIE BLUE BURGER

$15.00
VEGGIE GUACAMOLE BURGER

VEGGIE GUACAMOLE BURGER

$14.00

SANDWICH

SHORT RIB

$14.00

PULLED PORK

$14.00

APPETIZERS

CHICKEN STICKS

CHICKEN STICKS

$8.00Out of stock
MOZZARELLA STICKS

MOZZARELLA STICKS

$8.00Out of stock

NACHOS CHILLI

$16.00

NACHOS VEGGIE

$18.00

EMPANADA BEEF

$4.00

EMPANADA BLUE CHESSE

$4.00

TACOS

TACO BEEF

$10.00

TACO FRIED CHICKEN

$10.00

TACO PORK

$10.00

TACO VEGGIE

$10.00

QUESADILLA

$10.00

SIDES

Side Fries

$4.00

Side Sweet potato

$4.00

BEER STORE

IPANEMA

$12.00

WOLF IPA

$10.00

AMBER LAGER

$9.00

INDIE LAGER

$9.00

COSMIC HOPPY LAGER

$10.00

HONEY

$9.00

SMOOTIE #8

$14.00

NELSON HAZY IPA

$12.00

Promo

BURGER BEER

CHEESE+FRIES+WOLF

$20.00