Thank You for Your Business!
The Blackboard Cafe
FOOD
STARTERS & SNACKS
PULLED PORK QUESADILLA
$12.99
SPINACH & ARTICHOKE
$10.90
FRIED CLAM STRIPS
$12.99
CHICKEN TENDERS & FRIES
$13.99
CHICKEN TENDERS
$10.99
QUESADILLAS
$10.99
FRIED PICKLES
$9.99
HALF ORDER FRIES
$2.99
SIDE OF FRIES
$5.99
DRUNKEN NACHOS REG
$12.99
DRUNKEN NACHOS LARGE
$15.99
MOZZARELLA WEDGIES
$9.99
BEER BATTERED SHRIMP TRIO
$11.99
SOUTHWESTERN EGGROLLS
$9.99
MAC N CHEESE BITES
$9.99
SAMPLER
$16.99
THE BBC NACHOS
$15.99
AHI TUNA TACOS
$14.99
STUFFED POTATO CUPS
$11.99
CALAMARI
$12.99
SAUTEED MUSSELS
$14.99
LOADED CHEESE FRIES
$14.99
SIDE O RINGS
$5.99
SIDE WAFFLE FRIES
$5.99
FAMOUS WINGS
BIG SALADS AND SOUPS
AHI TUNA SALAD
$15.99
NACHO SALAD
$13.99
CHICKEN PESTO SALAD
$13.99
SIDE SALAD
$5.99
HOUSE SALAD
$7.99
TUSCAN CAESAR SALAD
$11.99
BARB A BLEU CHICKEN SALAD
$14.99
SOUTHERN CHICKEN SALAD
$13.99
SOUTHWESTERN CHILI
$8.99
CLAM CHOWDER CUP
$4.99
CLAM CHOWDER BOWL
$5.79
LOBSTER BISQUE CUP
$5.99
LOBSTER BISQUE BOWL
$7.29
BOWL FRENCH ONION
$7.29
BIG BURGERS
LITTLE BURGERS
SAND / MELTS
WRAPS
FAJITAS
ENTREE
DINNERS
OFF THE BOARD MENU
SIDE SAUCES/DRESSINGS
BLEU CHEESE
$1.00
RANCH
$1.00
1000S iSLAND
$1.00
AIOLI
$1.00
CHIP CIN
$1.00
ASIAN FUSION
$1.00
BALSAMIC
$1.00
BBQSABI
$1.00
BOOM BOOM
$1.00
CAJUN
$1.00
CHESAPEAKE BAY
$1.00
CRACK
$1.00
CUSABI
$1.00
GARLIC PARM DRY
$1.00
GARLIC PEPPER
$1.00
GARLICMpARM
$1.00
GLUTTONY
$1.00Out of stock
GUAC
$1.99
HONEY BBQ
$1.00
HONEY GARLIC
$1.00
HONEY MUSTARD
$1.00
HOT BBQ
$1.00
HOT SAUCE
$1.00
HOT TERIYAKI
$1.00
ITALIAN DRESSING
$1.00
JD BOURBON
$1.00
JD HONEY
$1.00
JERK
$1.00
LEMON PEPPER
$1.00
MEDIUM SAUCE
$1.00
MILD SAUCE
$1.00
PARMESAN PEPPERCORN
$1.00
SOUR CREAM
$1.59
STUPID HOT
$2.00
SWEET CHILI
$1.00
TERIYAKI
$1.00
tHAI
$1.00
XTRA HOT
$1.00
FOOD SIDES
POTATO SALAD
$1.99
COLE SLAW
$1.99
MIXED VEGGIES
$3.99
BROCOLLI
$3.99
MASHED POTATO
$3.99
RICE PILAF
$3.99
SIDE CHICKEN
$4.00
SIDE STEAK
$5.00
SIDE SHRIMP
$6.00
SIDE TUNA
$6.00
CHEESE
$2.00
BACON & CHEESE
$4.00
SOUR CREAM
$1.59
GUAC
$1.99
TORTILLA CHIPS
$3.00
PICKLES
$1.99
GARLIC BREAD
$2.99
Broccoli (Copy)
$1.99
Potato Salad (Copy)
Potato Chips (Copy)
Mashed Potato (Copy)
Sweet Potato Fries (Copy)
Coleslaw (Copy)
Mixed Vegetables (Copy)
Rice Pilaf (Copy)
Daily Drink Specials
Tuesday night special
BECKS
$5.25
BUD
$4.25
BUD LIGHT
$4.25
YUENGLING
$4.25
COORS LIGHT
$4.25
CORONA
$5.25
CORONA LIGHT
$5.25
HEINEKEN
$5.25
PERONI
$5.25
LONGTRAIL
$5.25
MICH ULTRA
$5.25
MILLER LITE
$4.25
MODELO
$5.50
ODOULES
$4.25
PBR
$4.25
ROLLING ROCK
$4.25
SAM ADAMS
$5.25
SIERRA NEVADA
$6.00
SMIRNOFF ICE
$5.25
STELLA
$5.25
TWISTED TEA
$5.25
TWISTED TEA HALF N HALF
$5.25
ALLOGASH WHITE
$7.00
BELLS PORTER
$7.50
Thursday night special
Friday night special
Saturday night special
Sunday Special
The Blackboard Cafe Location and Ordering Hours
(860) 214-9460
Closed • Opens Friday at 11AM