The Edgar Bar Steakhouse
LUNCH
STARTERS
- FRIED PICKLES
DILL CHIPS HAND BATTERED & FRIED CRISP$10.00
- BULL FRIES
CRISPY FRIED TO GOLDEN PERFECTION$17.00
- FRIED GREEN BEANS
FRESH GREEN BEANS IN TOASTED ONION BATTER$10.00
- FIRECRACKER SHRIMP
HAND BREADED POPCORN SHRIMP$16.00
- CHILI VERDE NACHOS
HOUSE-FRIED CHIPS TOPPED WITH HOMEMADE PORK CHILLI VERDE$17.00
- CLAMS
SHELL-ON CLAIMS SAUTEED IN WINE BUTTER SAUCE WITH GARLIC$17.00
- TATOR TOTS
HOMEMADE AND SERVED WITH EDGAR BAR SAUCE (SIGNATURE ITEM)$10.00
- MEATBALLS (3)
HOMEMADE MEATBALLS WITH HOUSE MADDE MARINARA AND MOZERELLA$11.00
- STUFFED MUSHROOMS-FULL ORDER
JUMBO MUSHROOMS STUFFED WITH CREAM CHEESE FILLING AND BATTERED (SIGNATURE ITEM)$15.00
- STUFFED MUSHROOMS-HALF ORDER
JUMBO MUSHROOMS STUFFED WITH CREAM CHEESE FILLING AND BATTERED (SIGNATURE ITEM)$9.00
- PROVOLONE WEDGES
HAND BATTERED & FLASH FRIED$14.00
- O.G. PLATTER
MUSHROOMS PROVOLONE WEDGES TATOR TOTS & FRIED PICKLES$18.00
- FRIES$5.00
SOUP AND SALADS
- DAILY SOUP #1
SOUP OF THE DAY$6.00+
- DAILY SOUP #2$6.00+
- CHILI VERDE SOUP
CHILI VERDE SOUP$6.00+
- ARGULA CHICKEN SALAD
MIXED GREENS & ARGULA DICED RED APPLES BLEU CHEESE DICED BACON SPICED PECANS GRILLED CHICKEN BALSAMIC VINEGARETTE$17.00
- BLACKENED SALMON CAESAR
ROMAINE TOPPED WITH HOME MADE CEASAR DRESSING & TOPPED WITH BLACKENED ICELANDIC SALMON CROUTON & FRESH PARMESAN$21.00
- EDGAR ORIG SALAD$12.00+
- GARDEN SALAD$4.00
- MOJO SKIRT STEAK SALAD
OWALD SKIRT STEAK, MARIANATED IN MOJO SAUCE$21.00
- STEAK WEDGE SALAD
GRILLED SIRLOIN COOKED TO ORDER ICEBERG WEDGE BACON CHERRY TOMATO RED ONION BLEU CHEESE$20.00
- WEDGE SALAD$5.00
- SOUP AND SALAD$10.00+
BURGERS
- BACON BLEU BURGER
PEPPERED BACON BLEU CHEESE CRUMBLES & BLUE CHEESE DRESSING$16.00
- BACON CHEESEBURGER$15.00
- BALLPARK BURGER
CRISPY BACON FRIED ONION STRAWS HOMEMADE BEER CHEESE QUESO WHOLEGRAIN MUSTARD MAYO PRETZEL BUN$14.00
- BEARTOOTH BURGER
CHOPPED ONIONS, CHEDDAR CHEESE, SHREDDED LETTUCE, PICKLES, & HOMEMADE 1000 ISLAND DRESSING$16.00
- EDGAR BAR BURGER
OUR HAND-PATTIED BURGER TOPPED WITH PEPPERED BACON, CHEDDERE CHEESE LETTUCE TOMATO PICKLE OION$16.00
- GARLIC BURGER
FRESH BASIL AIOLI SHREDDED PARMESAN TOMATOES ARUGULA AND A SPREAD OF ROASTED GARLIC PUREE$16.00
- MUSHROOM BURGER
PROVOLONE CHEESE GARLICKY MUSHROOMS$16.00
- HAMBURGER$15.00
- CHEESEBURGER$14.00
SANDWICHES AND SUCH
- BACON CHICKEN CLUB$16.00
- BLKND SHRIMP TACOS (3)
POPCORN SHRIMP TOSSED IN CAJAN SEASONING AND PAN FRIED. DRESSED WITH CILANTRO LIME SLAW PINEAPPLE PICO DE GALLO AND CHIPOTLE CREME FRAICHE$16.00
- BLT$15.00
- BUFFALO CHICKEN DINNER$19.00
- BUFFALO CHICKEN SAND
HAND BREADED CHICKEN BREAST TOSSED WITH BUFFALO SAUEC TOMATO RED ONION SHREDDED LETTUCE BLUE CHEESE DRESSING$16.00
- BURGER LUNCH SPECIAL$15.00
- CARNE ASADA TACOS (3)
GRILLED SKIRT STEAK MARIATED IN MOJO SAUCE PICKLED RED ONIONS HOMEMADE AVOCADO DRESSING COTIJA CHEESE & FRESH CILANTRO$16.00
- CHICKEN PARMESAN
CHICKEN BREAST HAND BREADED IN ITALIAN BREAD CRUMBS LIGHTLY FRIED TOPPED WITH HOMEMADE MARINARA ATOP A BED OF LINGUINE SOUP OR SALAD$22.00
- CHICKEN TENDER DINNER
HAND BREADED GOLDEN CHICKEN TENDERS SERVED WITH FRIES AND SLAW$19.00
- FRENCH DIP$17.00
- FRIDAY SPECIAL$14.00
- JUMBO LINGUINE
SAUTEED IN A LIGHT SAUCE OF WHITE WINE GARLIC CREAM & BUTTER WITH OUR JUMBO SHRIMP$40.00
- LUNCH SPECIAL$15.00
- PRIME RIB SAND$22.00
- REGULAR LINGUINE
SAUTEED IN A LIGHT SAUCE OF WHITE WINE GARLIC CREAM & BUTTER$35.00
- SMOKED BRISKET SAND
THE FREEBIRD-CRISPY BACON FRIED ONION STRAWS HOMEMADE BEER CHEESE QUESO WHOLEGRAIN MUSTARD MAYO PRETZEL BUN$18.00
- SPAGHETTI & MEATBALLS (4)
SERVED WITH GARLIC TOAST$20.00
- STEAK FINGERS$22.00
- THE PORKIE
PORK TENDERLOIN HAND DIPPED IN BEER BATTER & SERVED WITH DICED ONIONS & PICKLES SHREDDED LETTUCE MAYO & CUBANO MUSTARD$16.00
- WALLEYE
WILD CAUGHT WALLEYE HAND DIPPED IN BEER BATTE, FRIED AND SERVICE FRIES SLAW AND HOMEMADE TARTAR SAUCE$20.00
STEAKS & RIBS
- CHICKEN FRIED STEAK
8 OZ OSWALD FAMILY FARMS CUBED STEAK, HAND BREADED AND PAN FRIEND GOLDEN BRWOM TOPPED WITH OUR SCRATCH GRAVY MASHED POTATOES AND BUTTERED CORN$24.00
- NEW YORK STRIP
LEAN TENDER AND FULL FLAVORED NEW YORK STRIP$30.00+
- EDGAR BAR RIBEYE
THE STEAK LOVERS FAVORITE HAND CUT IN HOUSE THIS WELL MARBLED STEAK IS KNOWN FOR ITS SINGATURE RICH FLAVOR$35.00+
- BABY BACK RIBS
FALL OFF THE BONE TENDER SMOKED BLACK PEPPER BBQ SERVICED WITH FRIES AND A SIDE OF SLAW$22.50+
- JUMBO PRAWNS DINNER
FOUR OF THE BIG ONES! DUSTED IN OUR EDGAR BREADING GOLDEN FRIED AND SERVED WITH HOMEMADE COCKTAIL SAUCE$40.00
- REGULAR SHRIMP (5)
FIVE LARGE SHRIMP DUSTED IN EDGARS LIGHT BREADING GOLDEN BROWN & SERVED WITH HOMEMADE COCTAIL SAUCE$35.00
- GRILLED CHICKEN$22.00
SEAFOOD
- JUMBO PRAWNS DINNER
FOUR OF THE BIG ONES! DUSTED IN OUR EDGAR BREADING GOLDEN FRIED AND SERVED WITH HOMEMADE COCKTAIL SAUCE$40.00
- REGULAR SHRIMP (5)
FIVE LARGE SHRIMP DUSTED IN EDGARS LIGHT BREADING GOLDEN BROWN & SERVED WITH HOMEMADE COCTAIL SAUCE$35.00
- JUMBO LINGUINE
SAUTEED IN A LIGHT SAUCE OF WHITE WINE GARLIC CREAM & BUTTER WITH OUR JUMBO SHRIMP$40.00
- REGULAR LINGUINE
SAUTEED IN A LIGHT SAUCE OF WHITE WINE GARLIC CREAM & BUTTER$35.00
- REGULAR SCAMPI$35.00+
- JUMBO SCAMPI$40.00
- ICELANDIC SALMON$32.00
DESSERTS
KIDS MENU
DINNER
STARTERS
- BULL FRIES
CRISPY FRIED TO GOLDEN PERFECTION$17.00
- CHILI VERDE NACHOS
HOUSE-FRIED CHIPS TOPPED WITH HOMEMADE PORK CHILLI VERDE$17.00
- CLAMS
SHELL-ON CLAIMS SAUTEED IN WINE BUTTER SAUCE WITH GARLIC$17.00
- FIRECRACKER SHRIMP
HAND BREADED POPCORN SHRIMP$16.00
- FRIED GREEN BEANS
FRESH GREEN BEANS IN TOASTED ONION BATTER$10.00
- FRIED PICKLES
DILL CHIPS HAND BATTERED & FRIED CRISP$10.00
- FRIES$4.00
- MEATBALLS (3)
HOMEMADE MEATBALLS WITH HOUSE MADDE MARINARA AND MOZERELLA$11.00
- O.G. PLATTER
MUSHROOMS PROVOLONE WEDGES TATOR TOTS & FRIED PICKLES$18.00
- PROVOLONE WEDGES
HAND BATTERED & FLASH FRIED$14.00
- STUFFED MUSHROOMS-FULL ORDER
JUMBO MUSHROOMS STUFFED WITH CREAM CHEESE FILLING AND BATTERED (SIGNATURE ITEM)$15.00
- STUFFED MUSHROOMS-HALF ORDER
JUMBO MUSHROOMS STUFFED WITH CREAM CHEESE FILLING AND BATTERED (SIGNATURE ITEM)$9.00
- TATOR TOTS
HOMEMADE AND SERVED WITH EDGAR BAR SAUCE (SIGNATURE ITEM)$10.00
SOUP AND SALADS
- DAILY SOUP #1
SOUP OF THE DAY$6.00+
- DAILY SOUP #2$6.00
- ARGULA CHICKEN SALAD
MIXED GREENS & ARGULA DICED RED APPLES BLEU CHEESE DICED BACON SPICED PECANS GRILLED CHICKEN BALSAMIC VINEGARETTE$17.00
- BLACKENED SALMON CAESAR
ROMAINE TOPPED WITH HOME MADE CEASAR DRESSING & TOPPED WITH BLACKENED ICELANDIC SALMON CROUTON & FRESH PARMESAN$21.00
- CEASAR SALAD$4.00+
- CHILI VERDE SOUP
CHILI VERDE SOUP$6.00+
- EDGAR ORIG SALAD$12.00+
- FRESH GARDEN SALAD$4.00
- MOJO SKIRT STEAK SALAD
OWALD SKIRT STEAK, MARIANATED IN MOJO SAUCE$21.00
- STEAK WEDGE SALAD
GRILLED SIRLOIN COOKED TO ORDER ICEBERG WEDGE BACON CHERRY TOMATO RED ONION BLEU CHEESE$19.00
- WEDGE SALAD$5.00
BURGERS
- BACON BLEU BURGER
PEPPERED BACON BLEU CHEESE CRUMBLES & BLUE CHEESE DRESSING$16.00
- BACON CHEESEBURGER$15.00
- BALLPARK BURGER
CRISPY BACON FRIED ONION STRAWS HOMEMADE BEER CHEESE QUESO WHOLEGRAIN MUSTARD MAYO PRETZEL BUN$14.00
- BEARTOOTH BURGER
CHOPPED ONIONS, CHEDDAR CHEESE, SHREDDED LETTUCE, PICKLES, & HOMEMADE 1000 ISLAND DRESSING$16.00
- CHEESEBURGER$14.00
- EDGAR BAR BURGER
OUR HAND-PATTIED BURGER TOPPED WITH PEPPERED BACON, CHEDDERE CHEESE LETTUCE TOMATO PICKLE OION$16.00
- GARLIC BURGER
FRESH BASIL AIOLI SHREDDED PARMESAN TOMATOES ARUGULA AND A SPREAD OF ROASTED GARLIC PUREE$16.00
- HAMBURGER$15.00
- MUSHROOM BURGER
PROVOLONE CHEESE GARLICKY MUSHROOMS$16.00
SANDWICHES AND SUCH
- BACON CHICKEN CLUB
HAND-BREADED CHICKEN BREAST, CIABATTA BUN WITH BACON LETTUCE TOMATO AND PROVOLONE CHEESE$16.00
- BLKND SHRIMP TACOS (3)
POPCORN SHRIMP TOSSED IN CAJAN SEASONING AND PAN FRIED. DRESSED WITH CILANTRO LIME SLAW PINEAPPLE PICO DE GALLO AND CHIPOTLE CREME FRAICHE$16.00
- BUFFALO CHICKEN SAND
HAND BREADED CHICKEN BREAST TOSSED WITH BUFFALO SAUEC TOMATO RED ONION SHREDDED LETTUCE BLUE CHEESE DRESSING$16.00
- CARNE ASADA TACOS (3)
GRILLED SKIRT STEAK MARIATED IN MOJO SAUCE PICKLED RED ONIONS HOMEMADE AVOCADO DRESSING COTIJA CHEESE & FRESH CILANTRO$16.00
- CHICKEN FRIED STEAK
8 OZ OSWALD FAMILY FARMS CUBED STEAK, HAND BREADED AND PAN FRIEND GOLDEN BRWOM TOPPED WITH OUR SCRATCH GRAVY MASHED POTATOES AND BUTTERED CORN$24.00
- CHICKEN TENDER DINNER
HAND BREADED GOLDEN CHICKEN TENDERS SERVED WITH FRIES AND SLAW$19.00
- BUFFALO CHICKEN TENDER$19.00
- EDGAR BAR FRENCH DIP
SHAVED RIBEYE TOPPED WITH PROVOLONE ATOP A TOASTED FRENCH ROLL WITH AU JUS (LIMITED AVAILABLITY)$15.00
- WALLEYE
WILD CAUGHT WALLEYE HAND DIPPED IN BEER BATTE, FRIED AND SERVICE FRIES SLAW AND HOMEMADE TARTAR SAUCE$20.00
- FRIED CHICKEN BREAST
THE FREEBIRD-CRISPY BACON FRIED ONION STRAWS HOMEMADE BEER CHEESE QUESO WHOLEGRAIN MUSTARD MAYO PRETZEL BUN$16.00
- MEATBALL SUB
SERVED ON A HOOGIE ROLL WITH HOUSE-MADE MARINARA & MOZZARELLA CHEESE$13.00
- PRIME RIB SANDWICH
10 OZ SLOW ROASTED PRIME RIB FRENCH ROLL WITH HOMEMADE AU JUS & HORSEY SAUCE (LIMITED AVAILABLITY)$20.00
- REGULAR SCAMPI$35.00+
- STEAK FINGERS
OSWALD FAMILY FARMS STEAK STRIPS HAND BREADED TO ORDER$16.00
- THE PORKIE
PORK TENDERLOIN HAND DIPPED IN BEER BATTER & SERVED WITH DICED ONIONS & PICKLES SHREDDED LETTUCE MAYO & CUBANO MUSTARD$16.00
- SPAGHETTI AND MEATBALLS$22.00
- ELWELL SANDWICH$16.00
STEAKS & RIBS
- BABY BACK RIBS
FALL OFF THE BONE TENDER SMOKED BLACK PEPPER BBQ SERVICED WITH FRIES AND A SIDE OF SLAW$22.50+
- BASEBALL CUT SIRLOIN 10 OZ
THIS THICK ROUND CUT HAS A BOLD HEARTY FLAVOR TOPPED WITH BUTTERY CRAB & FINISHED WITH A HOMEMADE BEARNAISE SAUCE$32.00
- CHICKEN FRIED STEAK$24.00
- EDGAR BAR RIBEYE
THE STEAK LOVERS FAVORITE HAND CUT IN HOUSE THIS WELL MARBLED STEAK IS KNOWN FOR ITS SINGATURE RICH FLAVOR$35.00+
- FILET 8 OZ TENDERLOIN
OUR MOST TENDER CUT OF MEAT$41.00
- NEW YORK STRIP
LEAN TENDER AND FULL FLAVORED NEW YORK STRIP$30.00+
- OSWALD BASEBALL$40.00
- OSWALD FILET$46.00
- OSWALD BONE IN NEW YORK$50.00
- OSWALD BONE IN RIB EYE$55.00
- OSWALD PORTERHOUSE$58.00
- OSWALD T-BONE$52.00
- PRIME RIB$34.00+
- CHICKEN PARMESAN$22.00
- GRILLED CHICKEN$22.00
- SURF AND TURF$20.00+
- GARLIC BUTTER HERB CRUSTED BASEBALL$38.00
SEAFOOD
- JUMBO PRAWNS DINNER
FOUR OF THE BIG ONES! DUSTED IN OUR EDGAR BREADING GOLDEN FRIED AND SERVED WITH HOMEMADE COCKTAIL SAUCE$40.00
- REGULAR SHRIMP (5)
FIVE LARGE SHRIMP DUSTED IN EDGARS LIGHT BREADING GOLDEN BROWN & SERVED WITH HOMEMADE COCTAIL SAUCE$35.00
- JUMBO LINGUINE
SAUTEED IN A LIGHT SAUCE OF WHITE WINE GARLIC CREAM & BUTTER WITH OUR JUMBO SHRIMP$40.00
- REGULAR LINGUINE
SAUTEED IN A LIGHT SAUCE OF WHITE WINE GARLIC CREAM & BUTTER$35.00
- REGULAR SCAMPI$35.00+
- JUMBO SCAMPI$40.00
- ICELANDIC SALMON$32.00
DESSERTS
KIDS MENU
NA BEVERAGES
NA DRINKS
- FOUNTAIN DRINK$2.75
- 12 PK SODA$10.00
- 6 PK SODA$6.00
- Bitters & Soda$3.00
- CANNED 7 UP$1.50
- CANNED MOUNTAIN DEW$1.50
- CANNED PEPSI$1.50
- CANNED PEPSI$1.50
- CANNED ROOTBEER$1.50
- CANNED SUNKIST$1.50
- CLAMATO$1.00
- COFFEE$2.75
- Coors EDGE$4.00
- CRANBERRY JUICE$3.00
- EMP RED BULL$3.00
- GINGER ALE$1.50
- GINGER BEER$4.00
- HOT CHOCOLATE$2.75
- HOT TEA$2.50
- LIQUID ICE$4.00
- MILK$2.50
- Odouls$4.00
- ORANGE JUICE$2.00
- PINEAPPLE JUICE$2.50
- RED BULL$4.00