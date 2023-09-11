The Hub at Mega Corp 1011 Ashes Dr
DRINKS
CANDY
SNACKS
CAROLINA KETTLE CHIPS
$1.25
LAYS CHIPS - LARGE
$1.25
LAYS CHIPS - SMALL
$0.75
MISS VICKIE'S CHIPS
$1.00
LENNY & LARRY COOKIES
$2.00
CRACKERS - NABS
$0.75
SABRA HUMMUS SNACK
$2.00
COMBOS
$1.25
XS PROTEIN BARS
$2.50
KIND BAR
$1.50
QUEST BAR
$2.50
FIT CRUNCH
$1.50
PURE PROTEIN BAR
$2.00
NUTRI GRAIN BAR
$1.00
CHIPS AHOY COOKIES
$1.00
CHEEZ-IT
$0.75
BEEF JERKY - BAG
$2.50
BEEF JERKY - STICK
$2.00
NUTELLA
$1.50
NUT PACK
$1.75
OREOS
$1.25
PIRATE'S BOOTY CORN PUFFS
$1.00
$1 MISCELLANEOUS
$1.00
$2 MISCELLANEOUS
$2.00
$5 MISCELLANEOUS
$5.00
Dylan Brown
$63.50
The Hub at Mega Corp Location and Ordering Hours
(910) 332-0820
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