The Nesting Box
Nesting Box Menu
- Chicken Taco
MARINATED CHICKEN, RED ONION, CILANTRO, JALAPENO, LIME$3.99
- Steak Taco
STEAK, SHREDDED RADDISH, LIME, CHIPOTLE CREAM$5.50
- Shrimp Taco
SHRIMP, CHILI, GARLIC, CUMIN, TOPPED WITH OUR SPECIAL TACO SAUCE AND SLAW$4.99
- Taco Sampler
TASTE ALL THREE TACOS SERVED WITH SOUR CREAM, SALSA VERDE, LEMON AIOLI$15.00
- Calamari
CHILE LEMON CREMA OVER CALAMARI$17.00
- Fried Haddock$20.00
- Wood Fired Wings Large
10 BONE IN -WINGS FIRED IN BRICK OVEN COOKED CRISPY TOSSED IN A DELICIOUS SAUCE OF YOUR CHOICE$17.00
- Wood Fired Wings Sm
7 BONE IN -WINGS FIRED IN BRICK OVEN COOKED CRISPY TOSSED IN A DELICIOUS SAUCE OF YOUR CHOICE$14.00
- Steak Churrasco
SLOW COOKED SKIRT STEAK TOPPED WITH CHIMICHURRI SAUCE, GRILLED VEGGIES WHITE RICE BLACK BEANS$27.00
- Salmon Teriyaki
WOOD FIRED SALMON TOPPED WITH TERIYAKI OVER RICE FINISHED WITH SESAME SEEDS SCALLION$27.00
- Wood Fired Chicken Parm
WOOD FIRED CRISPY CHICKEN TOPPED WITH OUR HOUSE MADE MARINARA, FRESH MOZZARELLA PENNE PASTA$18.00
- Rice & Beans$5.00
- The Garden Salad
MIXED GREENS, HEIRLOOM TOMATOES, CUCUMBERS, RED ONIONS CARROTS, RADISH, HOUSE DRESSING$12.00
- Brussel Sprout Caesar
SHREDDED BRUSSEL SPROUTS, ROMAIN, FRESH PARM, BACON, FINISHED WITH CAESAR DRESSING$14.00
- Arugula Crab Cake
ARUGULA, RED ONION, LEMON VINAIRETTE, SHREDDED CARROTS TOPPED WITH 4 MINI CRAB CAKES. LEMON AIOLI$18.00
- Margarita Classico
HOUSE SAUCE, FRESH MOZZ, SWEET HEIRLOOM TOMATOES, FRESH BASIL$16.00
- Tuscan Pizza
PESTO, FRESH MOZZ, SWEET HEIRLOOM TOMATOES, FRESH BAIL, PROSCUITTO, ARUGULA$21.00
- El Queso Pizza
HOUSE SAUCE, SHREDDED MOZZ$15.50
- Pepperoni Pizza
HOUSE SAUCE, SHREDDED MOZZ, CRUSHED RED PEPPER, PEPPERONI$18.00
- Chicken & Crema Pizza
HOUSE SAUCE, DRY RUBBED SHREDDED CHICKEN, CHIPOTLE CREMA, RED ONION, BACON, GUACAMOLE$22.00
- Korean BBQ SANDWICH$16.00
- Add Salmon$13.00
- Add Crispy Chicken$8.00
- Pesto Chicken$15.00
- Guac Chips & Salsa
FRESH LIME, TOMATOES, RED ONIONS, AVACODO, SALT SERVED WITH CORN CHIPS$10.00
- Wing Special$10.99
- Taco Special$2.50
- Papitas y salsa$6.00