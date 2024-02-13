The Quarry Grill 107 Route 23
Food
BURGERS
- Featured: French Onion Burger$8.50
FRESH ONION SMASHED INTO 2 LOCAL BEEF PATTIES, SWISS CHEESE, FRIZZLED ONIONS, HOUSEMADE FRENCH ONION DIP
- ROCK BURGER$7.00
2 SMASHED LOCAL BEEF PATTIES, AMERICAN CHEESE, ROCK SAUCE & PICKLES ON A BUTTERED TOASTED MARTINS POTATO ROLL
- SUSSEX SMASH$7.00
FRESH ONION SMASHED INTO 2 LOCAL BEEF PATTIES, AMERICAN CHEESE, PICKLES & KETCHUP
- DIRTY BURGER$8.50
2 SMASHED LOCAL BEEF PATTIES, AMERICAN CHEESE, ROCK SAUCE & OUR SIGNATURE "TAYLOR HAM JAM" ON A BUTTERED TOASTED MARTINS POTATO ROLL
- QUARRY BURGER$8.00
2 SMASHED LOCAL BEEF PATTIES, AMERICAN CHEESE, QUARRY SAUCE (OUR MEAT ONLY CHILI) CHOPPED ONIONS & BROWN MUSTARD ON A BUTTERED TOASTED MARTINS POTATO ROLL
- CHEESE BURGER$6.50
2 SMASHED LOCAL BEEF PATTIES, AMERICAN CHEESE ON A BUTTERED TOASTED MARTINS POTATO ROLL
DEEP-FRIED HOT DOGS
- PLAIN HOT DOG$3.75
DEEP FRIED THUMANNS HOT DOG
- CHEESE DOG$4.50
DEEP FRIED THUMANNS HOT DOG TOPPED WITH HOUSE MADE CHEESE SAUCE
- QUARRY DOG$5.00
DEEP FRIED THUMANNS HOT DOG, QUARRY SAUCE(OUR MEAT ONLY CHILI) CHOPPED ONIONS & BROWN MUSTARD
- DIRTY DOG$5.50
DEEP FRIED THUMANNS HOT DOG, BROWN MUSTARD & OUR SIGNATURE "TAYLOR HAM JAM"
- SLAW DOG$5.50
DEEP FRIED THUMANNS HOT DOG TOPPED WITH QUARRY SAUCE, HOUSE MADE COLE SLAW AND ROCK SAUCE.
- STUFFED JALAPENO CHEDDAR DOG$4.50
DEEP FRIED JALAPENO CHEDDAR STUFFED THUMANNS HOT DOG TOPPED WITH PICKLED ONIONS & SWEET GLAZE
BITES
- ONION RINGS$6.50
BEER BATTERED ONION RINGS
- CHICKEN NUGGETS$6.50
- WINGS$8.00
SUPER CRISTY JUMBO WINGS (5) SAUCE CHOICES ARE CREAMY BBQ OR SWEET HEAT (MILD) SERVED WITH HOMEMADE DIPPING SAUCE
- FRIED PICKLES$6.50
SERVED WITH HOUSE MADE RANCH
- CORN NUGGETS$6.50
SWEET CORN FRITTERS SERVED WITH HOUSE MADE MAPLE BUTTER
- CHEESE CURDS$6.50
- MAC N CHEESE$6.00
TENDER ELBOW PASTA SMOTHERED IN HOUSE MADE CHEESE SAUCE
- COLE SLAW$1.50
COOL & CRISP HOUSE MADE COLE SLAW
- CHURROS$6.50
CRISPY PATRY FILLED WITH BAVARIAN CREAM. CHOICE OF CINNAMON OR STRAWBERRY DUSTING.
- DIRTY CHIP$3.50
TAYLOR HAM INFUSED HOMEMADE CHOCOLATE CHIP COOKIES
FRIES
- SIGNATURE FRIES$4.00
THIN. CRISPY. UNIQUE. BE SURE TO TRY FOR YOURSELF
- TOTS$4.00
WHO DOES LOVE FLUFFY, CRISPY TATER TOTS
- CHEESE FRIES$5.00
FRENCH FRIES TOPPED WITH HOUSE MADE CHEESE SAUCE
- CHEESE TOTS$5.00
CLASSIC TOTS TOPPED WITH HOUSE MADE CHEESE SAUCE
- DIRTY FRIES$6.00
FRENCH FRIES TOPEED WITH OUR SIGNATURE "TAYLOR HAM JAM" & SIGNATURE ROCK SAUCE
- ROCK SLIDE$5.50
- SWEET POTATO FRIES$4.50
CRISPY SWEET POTATO WAFFLE FRIES
KIDS MEALS
- KIDS CHICKEN MEAL$7.50
5 CHICKEN NUGGETS, CHOICE OF FRIES, TOTS, OR APPLESAUCE POUCH. COMES WITH KIDS DRINK
- KIDS GRILLED CHEESE MEAL$7.50
MARTINS POTATO BUN FLIPPED INSIDE OUT AND GRILLED WITH AMERICAN CHEESE. CHOICE OF FRIES, TOTS, OR APPLESAUCE POUCH. COMES WITH KIDS DRINK
- KIDS BURGER MEAL$7.50
SINGLE SMASHED PATTY CHEESEBURGER. CHOICE OF FRIES, TOTS, OR APPLESAUCE. COMES WITH KIDS DRINK.
- KIDS HOT DOG MEAL$7.50
DEEP-FRIED THUMANNS HOT DOG. CHOICE OF FRIES, TOTS, OR APPLESAUCE POUCH. COMES WITH KIDS DRINK.
- KIDS MAC N' CHEESE$7.50
TENDER ELNOW PASTA SMOTHERED IN HOUSE MADE CHEESE SAUCE. SERVED WITH A CHOICE OF FRIES, TOTS, OR APPLESAUCE POUCH. COMES WITH A KIDS DRINK.
SIDES
Drinks & Shakes
- 16 OZ DRINK$2.75
FOUNTAIN SODA: CHOOSE FROM COLA*DIET COLA*CREAM SODA*BIRCH BEER*7-UP*UNSWEETENED ICED TEA*APPLE JUICE*ARIZONA HALF & HALF*PINK LEMONADE*ZERO CALORIE MANGO STRAWBERRY WATER
- ICE CREAM FLOAT$4.50
A SCOOP OF VANILLA ICE CREAM ON TOP OF YOUR CHOICE OF BIRCH BEER*CREAM SODA*COLA
- VANILLA SHAKE$6.00
SMOOTH & CREAMY
- STRAWBERRY SHAKE$6.50
SMOOTH & CREAMY BLENDED WITH REAL STRAWBERRIES
- BANANA PUDDIN$6.50
BANANA SHAKE BLENDED WITH NILLA WAFERS
- COOKIES & CREAM SHAKE$6.50
VANILLA SHAKE BLENDED WITH OREO COOKIES
- FRUITY PEBBLES SHAKE$6.50
VANILLA SHAKE BLENDED WITH FRUITY PEBBLES
- CINNAMON TOAST SHAKE$6.50
VANILLA SHAKE BLENDED WITH CINNAMON TOAST CRUNCH CEREAL
- CHOCOLATE SHAKE$6.50
RICH & CHOCOLATEY
- water bottle$2.00