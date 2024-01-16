The Village Inn Tavern 260 Fuller's Cir
WHISKEY
BURBON
- ANGELS ENVY$7.00
- BUFFALO TRACE$6.00
- CANADIAN CLUB$5.00
- CROWN$5.00
- CROWN APPLE$5.00
- CROWN PEACH$5.00
- FREEDOM WHISKEY$5.00
- HEAVENS DOOR$7.00
- JACK DANIELS$5.00
- JACK DANIELS$5.00
- JACK DANIELS FIRE$5.00
- JAMESON$6.00
- JESSE JAMES$4.00
- JESSE JAMES HONEY$5.00
- JESSE JAMES SPICED$6.00
- JIM BEAM$5.00
- JIM BEAM RED STAG$5.00
- KESSLERS$5.00
- MAKERS MARK$6.00
- RABBIT HOLE$7.00
- SEGRAMS 7$5.00
- TIN CUP$7.00
- WELL BOURBON$4.00
- YUKON JACK$5.00
- BIRD DOG BLACKBERRY$5.00
- OLD SMKY SALT CARMEL$5.00
- SOUTHERN COMFORT$4.00
- MIXER$1.00
VODKA
- ABSOLUT$5.00
- ABSOLUT PEACH$5.00
- ABSOLUT PEACH$5.00
- CIROC$5.00
- CRYSTAL SKULL$6.00
- GREY GOOSE$7.00
- KETTLE ONE$6.00
- PINNACLE CAKE$5.00
- PINNACLE CARMEL$5.00
- PINNACLE TROPICAL$5.00
- PINNACLE VANILLA$5.00
- SMIRNOFF$5.00
- SMIRNOFF BLUE$6.00
- SMIRNOFF CHERRY$5.00
- SMIRNOFF PEACH$5.00
- SMIRNOFF WATERMELON$5.00
- TITOS$5.00
- WELL VODKA$4.00
- MIXER$1.00
SELTZERS/COOLERS TEAS CIDERS
SELTZERS/COOLER TEAS CIDER
LIQUORS
- AMARETTO$5.00
- APPLE PUCKER$5.00
- BLUE CURACO$5.00
- BUTTERSCHOTCH SCHNAPPS$5.00
- CHERRY PUCKER$5.00
- COINTREAU$6.00
- CREME DE CACO$5.00
- CREME DE MENTHE$5.00
- GOLDSCHLAGER$5.00
- GRAND MARNIER$6.00
- JAGER$5.00
- MELON$5.00
- ORANGE CURACO$5.00
- PEACH SCHNAPPS$5.00
- PEPPERMINT SCHNAPPS$5.00
- SOUR STRAWBERRY SCHNAPPS$5.00
- TRIPPLE SEC$5.00
- MIXER$1.00
- JAGER BOMB$7.00
The Village Inn Tavern Location and Hours
(614) 402-0277
Closed • Opens Wednesday at 8AM