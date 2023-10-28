Thirsty Merchant - Valley Village
Food
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FRIED CHICKEN TOPPED WITH MASHED POTATOES AND DILL SLAW. SERVED WITH FRIES AND A SIDE OF DIABLO SAUCE
CHEDDAR CHEESE, PICKLES, 1000 ISLAND, TOMATO, AND ONION. SERVED WITH FRIES.
SERVED WITH A SIDE OF JALAPENO RANCH OR MARINARA SAUCE
SERVED WITH TORTILLA CHIPS
JACK AND CHEDDAR CHEESE, CHICKEN TOSSED IN GARLIC BUFFALO SAUCE. SERVED WITH BLUE CHEESE DRESSING.
SERVED WITH A PORTER MUSTARD CHEESE SAUCE
SERVED WITH A MINT, CILANTRO & SWEET AND SPICY THAI CHILI GLAZE.
LEMON, GREEN ONION &TARRAGON
TOSSSED IN SESAME OIL AND MERCHANT RED PEPPER SEASONING.
CHOICE OF SHREDDED CHICKEN OR CARNITAS, QUESO CHEESE BLEND, CHEDDAR, BEANS, AVOCADO VERDE SAUCE & SALSA.
MARINATED BEEF TENDERLOIN, GARLIC TOAST, BLUE CHEESE BECHAMEL.
TRUFFLE OR JALAPENO
SERVED WITH CHIPS & SALSA. ADD PHILLY STEAK + $5
SERVED WITH GARLIC BUFFALO AND JALAPENO RANCH.
GARLIC, TRUFFLE OIL AND ROMANO CHEESE. SERVED WITH TRUFFLE AOILI.
YOUR CHOICE OF FRIES OR TOTS. SERVED WITH GARLIC BUFFALO SAUCE AND BLUE CHEESE BECHAMEL.
GARLIC BUFFALO OR BBQ SAUCE. TOSSED OR NOT.
IMPOSSIBLE MEAT CHICKEN TENDERS. SERVED WITH JALAPENO RANCH AND GARLIC BUFFALO SAUCE ON THE SIDE.
BLACKENED SALMON, CABBAGE, RED SALSA, CHIPOLTE CREMA, PICKLED ONION, CILANTRO AND COJITA. SERVED WITH BLACK BEANS.
HOUSE-MADE PICKLES LIGHTLY BREADED & FRIED WITH JALAPENO RANCH.
SALADS
CHICKEN FINGERS, BACON, TOMATO, RED ONION, BLUE CHEESE CRUMBLES,GARLIC BUFFALO SAUCE. SERVED WITH RANCH DRESSING
ROMAINE, FETA CHEESE, KALAMATA OLIVES, GARBONZO BEANS, TOMATOES, PEPPEROCINI, RED ONION. TOSSED WITH OREGANO VINAIGRETTE
ARUGULA, AVOCADO, TOMATO, SHALLOT, PECORINO. TOSSED IN LEMON VINAIGRETTE
ARUGULA, AVOCADO, TOMATO, SHALLOT, BLUE CHEESE, ONION RINGS. SERVED WITH A CHAMPGNE VINAIGRETTE
BURGERS AND SANDWICHES
BLACKENED BURGER, ARUGULA, ONION RINGS, TOMATO, BLUE CHEESE CRUMBLES AND GARLIC AOILI.
TURKEY PATTY, PROVOLONE CHEESE, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, ONION AND
AMERICAN CHEESE, CARMALIZED ONION,PICKLES, LETTUCE, TOMATO, AND MERCHANT SAUCE.
THINLY SLICED BEEF, AMERICAN CHEESE AND GRILLED ONION
BUTTERMILK FRIED CHICKEN, PIMENTO CHEESE AND DILL COLESLAW.
FRESH GRILLED CHICKEN BREAST, PROVOLONE CHEESE, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO AND BASIL AOILI.
CRISPY CHICKEN BREAST TOSSED IN GARLIC BUFFALO TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE, LETTUCE,TOMATO, ONION, AND JALAPENO RANCH.
LTO AND BASIL AOILI
CHEDDAR CHEESE, BACON, LETTUCE, TOMATO, ONION RINGS, AND BBQ SAUCE
PLANT BASED PATTY, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLE AND BASIL AOILI
BRUNCH
FRESH GROUND BURGER TOPPED WITH A FRIED EGG, AMERICAN CHEESE, BACON, TATER TOTS, AND BASIL AOILI. SERVED WITH EXTRA TOTS.
EGGS & CHEESE. SERVED WITH AVOCADO, SALSA, SOUR CREAM AND AVOCADO VERDE.
SCRAMBLED EGGS, BLACK BEANS, AVOCADO, BACON, CHEDDAR CHEESE AND ONION. SERVED WITH SALSA AND A SIDE OF TOTS.
AVOCADO, LEMON, RED PEPPER, SESAME SEED, POACHED EGG. SERVED WITH AN ARUGULA SIDE SALAD