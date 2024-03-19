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Tiger Cafe
Online Ordering Unavailable
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Tiger Cafe 345 Market St
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DRINKS
FOOD
DRINKS
COFFEE
ESPRESSO
$3.75
MACCHIATO
$4.50
CORTADO
$4.75
CAPPUCCINO
$5.00
BROWED CRAFTS
HOUSE COFFEE
$4.75+
ICE COFFE
$4.75+
AMERICANO
$5.50+
COLD BREW
$6.00+
MOCHA FOMO
$6.00+
LATTES
LATTE
$5.50+
MOCHA
$5.75+
WHITE MOCHA
$5.75+
CARAMEL MACCHIATO
$5.50+
NON-COFFEE
MATCHA
$5.75+
CHAI TEA
$5.75+
HORCHATA
$5.75+
HOT CHOCOLATE
$5.00+
SIGNATURE CRAFTS
TIGER EYE
$5.50+
MATCHATA
$5.25+
NUTELLA LATTE
$6.50+
COCONUT LATTE
$5.50+
DIRTY HORCHATA
$5.50+
MIEL FOMO
$6.25+
REFRESHERS
ICE TEA
$5.00+
LEMONADE
$4.75+
ORANGE JUICE
$4.75+
BERRY HIBISCUS
$4.75+
TIGER'S BLOOD
$5.75+
STAWBERRY ACAI
$5.75+
TEAS
ERL GRAY
$6.00
ENGLISH BREAKFAST
$6.00
JASMIN GREEN
$6.00
PASSION FRUIT
$6.00
RASBERRY
$6.00
FOOD
BREAKFAST/BRUNCH
OVERNIGHT OATS
$11.00
AVOCADO TOAST
$11.00
BREAKFAST SANDWICH
$12.00
BREAKFAST PIZZA
$16.00
BREAKFAST BURRITO
$14.00
BENEDICT SANDO
$16.00
TURKEY CROQE MADAME
$16.00
BAGELS/SPECIALS
CREAM CHEESE
$5.00
BUTTER & JAM
$5.00
CHEF'S FAVORITE
$14.00
DAYBREAK
$11.00
CLASSIC BLT
$10.00
MARKET ST
$9.00
CHILAQUILES
$17.00
CRILLED CHEESE & SOUP
$15.00
LUNCH
LOX
$15.00
CHICKEN CLUB
$15.00
CHICKEN AIOLI
$14.00
BBQ CHICKEN PIZZA
$13.00
TIGER'S HOUSE SALAD
$10.00
SUN DRIED CEACER SALAD
$10.00
WAFFLES & ACAI
CLASIC WAFFLES
$11.00
BERRIES WAFFLE
$13.00
TIGER'S WAFFLE
$14.00
CLASSIC ACAI
$11.00
MIXED BERRY
$13.00
NUTTY ACAI
$12.00
Tiger Cafe Location and Hours
(619) 882-8383
345 Market St, San Diego, CA 92101
Open now
• Closes at 3:59AM
All hours
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