FOOD

APPETIZERS

SPRING ROLL (3)

$8.00

CURRY PUFF (2)

$8.00

STEAMED DUMPLING (4)

$8.00Out of stock

ROCKET SHRIMP (4)

$9.00

CHIVE DUMPLING (8)

$8.00

THAI GYOZA (6)

$8.00

BRUSSEL SPROUTS

$8.00

CRAB RANGOON (4)

$9.00

PORK STRIPS

$9.00

SATAY LEMONGRASS (3)

$9.00

CHICKEN WINGS (4)

$9.00

SOUP / SALAD

TOM YUM SOUP

$8.00

TOM KHA CHICKEN

$8.00

PAPAYA SALAD

$8.00

LAAB CHICKEN

$8.00

LAAB PORK

$8.00

LAAB DUCK

$10.00

NOODLE & RICE

PAD THAI

$14.00

DRUNKEN NOODLES

$14.00

SPAGHETTI DRUNKEN

$14.00

PAD SEE EW

$14.00

THAI FRIED RICE

$14.00

PINEAPPLE FRIED RICE

$14.00

BASIL FRIED RICE

$14.00

CRAB FRIED RICE

$18.00

STIR FRY

KAPAO

$14.00

CRISPY BASIL CHICKEN

$14.00

PAD PRIK KING

$14.00

PAD CASHEW

$14.00

SPICY EGGPLANT

$14.00

PAD GINGER

$14.00

SAUTE VEGETABLE

$14.00

PAD BROCCOLI

$14.00

NOODLE SOUP

TOM YUM NOODLE BOWL

$16.00

BANGKOK SPICY NOODLE

$15.00

HOT & SPICY NOODLE BOWL

$15.00

KHAO SOI

$16.00

PORK SHOULDER

$16.00

FRIED CHICKEN / PAPAYA

$18.00

CURRIES

RED CURRY

$15.00

GREEN CURRY

$15.00

PANANG CURRY

$15.00

RED DUCK CURRY

$18.00

SALMON CURRY

$18.00

SIDES

STEAMED RICE

$2.00

BROWN RICE

$3.00

STEAMED BROCCOLI

$4.00

STEAMED MIX VEGGIES

$4.00

CHILI FISH SAUCE

$1.00

CHILI OIL

$1.00

CHILI VINAGER

$1.00

CHILI POWDER

$1.00

SPICY TRAY

$3.00

STICKY RICE

$3.00Out of stock

DESSERTS

MANGO STICKY RICE

$7.00

THAI DONUTS (5)

$7.00

ICE CREAM

$7.00Out of stock

UTENSIL

NEED UTENSIL

DRINKS

N/A BEVERAGES

COKE

$3.00

DIET COKE

$3.00

SPRITE

$3.00

GINGER ALE

$3.00

THAI TEA

$4.00

ICED COFFEE

$5.00

COCONUT JUICE

$5.00

LEMONADE

$4.00

UNSWEETENED ICED TEA

$4.00

GINGER BEER

$3.00

SPARKLING WATER

$3.00

ORANGE JUICE

$4.00

PINEAPPLE JUICE

$4.00

LYCHEE JUICE

$4.00

MANGO JUICE

$4.00

HOT TEA

$3.00

SPIRITS

House Vodka

$6.00

House Tequila

$6.00

House Bourbon

$6.00

House Gin

$6.00

House Rum

$6.00

H STREET FESTIVAL

H STREET FOOD

H ST SPRING ROLL (3)

$8.00

H ST CURRY PUFF (2)

$8.00

H ST TOFU

$8.00

H ST CHIVE DUMPLING (8)

$8.00

H ST GYOZA (5)

$8.00

H ST ROCKET SHRIMP (4)

$9.00

H ST PORK STRIP (8)

$9.00

H ST SATAY (3)

$9.00

H ST WINGS (4)

$9.00

H ST FRIED RICE

$9.00

H ST PAPAYA

$8.00

H ST CRAB RANGOON (4)

$8.00

H STREET DRINK

H ST THAI TEA

$5.00

H ST LEMONADE

$5.00

H ST COCONUT

$5.00

H ST MANGO JUICE

$5.00

H ST LYCHEE JUICE

$5.00

H ST PINEAPPLE JUICE

$5.00

H ST ICED TEA

$3.00

H ST SODA

$3.00