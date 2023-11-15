Tony's NY Pizza & Pasta 2215 Winkler Avenue B
Food
APPETIZERS
PASTA
PIZZA & CALZONE
- CREATE YOUR OWN$12.00+
- MARGARITA PIZZA$16.00+
FRESH MOZZARELLA, FRESH TOMATO, FRESH BASIL, EVOO, FRESH GARLIC
- STEAK AND CHEESE PIZZA$17.00+
LIGHT SAUCE, MOZZARELLA, PROVOLONE, SHAVED RIBEYE STEAK, PEPPERS, ONIONS,MUSHROOM
- HAWAIIAN PIZZA$16.00+
LIGHT SAUCE, HAM, PINEAPPLE, MOZZARELLA CHEESE
- BUFFALO CHICKEN PIZZA$16.00+
SHREDDED GRILLED CHICKEN, BACON, RED ONIONS, SPICY BBQ SAUCE
- SHRIMP SCAMPI PIZZA$23.00+
SHRIMP, GARLIC BUTTER, MOZZARELLA CHEESE
- TONY’S MEAT LOVERS$15.00+
- PROSCIUTTO & RUGHETTA$15.00+
- WHITE CLAM PIZZA$18.00+
CHOPPED CLAMS, EVOO, GARLIC, OREGANO, MOZZARELLA CHEESE, PARMESAN CHEESE, RED PEPPER FLAKES, FRESH PARSLEY
- SPINACH PIZZA$12.00+
BABY SPINACH, ONIONS, FRESH GARLIC, TOMATO SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, FETA CHEESE
- GRANDMA (TRADITIOAL NY PIZZA) 16"$20.00
THIN PAN PIZZA, HAND CRUSHED ITALIAN PLUM TOMATOES, FRESH GARLIC, EVOO, MOZZA- RELLA CHEESE, SICILIAN OREGANO
- SICILIAN PIZZA$24.00
THICK, RECTANGULAR, SHEET PAN-SIZED CRUST, AGED MOZZARELLA CHEESE,TOMATO SAUCE, ONIONS, ANCHOVIES AND ITALIAN HERBS
- ZAATAR$9.00
DRIED , CRUSHED SAGE, SESAME SEEDS, SUMMAC, SALT, EVOO
- LAHMAJAN$15.00
GROUND BEEF, FRESH CRUSHED TOMATOES, ONIONS, POMEGRANT MOLASSES
- CALZONE$11.00
SUBS & SANDS
- ITALIAN SUB$11.00+
- HAM & CHEESE SUB$10.00+
- VEGGIE SUB$11.00+
- SAUSAGE, PEPPER & ONIONS SUB$11.00+
- MEAT BALL PARMESAN SUB$11.00+
- EGGPLANT PARMESAN SUB$11.00+
- CHICKEN PARMESAN SUB$11.00+
- VEAL PARMSAN SUB$12.00+
- STEAK &CHEESE SUB$12.00+
- GRILLED CHICKEN BREAST$12.00
- SWEET THAI CHILI CHICKEN BREAST$12.00
- BUFFALO CHICKEN BREAST$12.00
- SHAWARMA SANDWICH$12.00
- FALAFEL SANDWICH$11.00